Toscana, l’indice Rt oggi è il più alto d’Italia

Un positivo al coronavirus infetta in media quasi altre due persone. Ecco cosa significa avere un indice Rt ai livelli della Toscana: qui la contagiosità del virus Covid-19 è oggi la più alta d’Italia e questo parametro spinge la regione nella zona rossa.

I dati arrivano dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che si riferisce al periodo tra il 2 e l’8 novembre. L’Rt è uno dei 21 parametri passati in rassegna dagli esperti per valutare la situazione epidemiologica sul territorio.

L’indice Rt in Toscana oggi: ecco perché diventa zona rossa

Secondo il report dell’ISS l’indice Rt in Toscana ha raggiunto oggi il livello record di 1,8, superiore anche al dato della Valle d’Aosta (1,74), la regione che finora era stata quella con la maggiore incidenza di casi di coronavirus. È di gran lunga superiore alla media nazionale (l’Rt italiano è all’1,43) e ora la Toscana entrerà a far parte delle regioni rosse, quelle con il rischio massimo per la tenuta degli ospedali a causa dell’emergenza coronavirus.

Nel precedente monitoraggio dell’ISS l’Rt in Toscana era già alto e aveva toccato quota 1,53, un mese fa invece era all’1,28: una corsa che finora è sembrata inarrestabile. Andando a vedere gli altri parametri, si rileva che oggi la nostra regione è settima a livello nazionale per incidenza di coronavirus e undicesima se si considera il tasso di mortalità per Covid-19.

Qual è il significato dell’indice Rt e come si calcola

L’Rt è un parametro statistico che fa capire agli esperti quanto è contagioso un virus: per calcolarlo si prendono in considerazione solo i casi di Covid che hanno sviluppato i sintomi e viene misurato nel corso del tempo. Per questo viene reso noto con cadenza settimanale. Indica quante persone in media vengono infettate da un soggetto positivo: l’Rt in Toscana è oggi all’1,8 e questo vuol dire che ogni contagiato passa il virus quasi ad altre 2 persone. Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità si trova la spiegazione sul calcolo dell’indice di contagiosità.

Covid, i contagi oggi in Toscana

Intanto non arrivano buone notizie dal bollettino giornaliero della Regione Toscana. Continuano a crescere i postivi, al ritmo di oltre 2.000 ogni 24 ore, aumentano i ricoveri e ogni giorno si contano nuovi morti. 50 i decessi solo nell’ultima giornata. Qui i dati sui contagi del 13 novembre.