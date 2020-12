Toscana, il cambio di colore. Cosa si può fare in zona gialla: le regole

Ci sono novità. Quando entrerà in vigore il cambio di colore della Toscana, scatteranno le nuove regole: ecco cosa si può fare in zona gialla, dagli spostamenti fuori comune ai ristoranti e bar aperti fino al coprifuoco. Ma, attenzione: su queste norme influiranno anche le restrizioni che il governo sta decidendo a livello nazionale per il periodo di Natale, con un probabile lockdown dal 24 dicembre in poi. Nella serata di oggi, 18 dicembre, si saprà se la Toscana passerà da arancione a gialla dalla giornata di domenica 20 dicembre: i dati fanno ben sperare, manca solo l’ufficialità.

Ma cosa cambia? La differenza tra zona gialla e zona arancione riguarda principalmente due aspetti: spostamenti fuori regione e tra comuni, mentre riaprono bar e ristoranti. Vediamo allora cosa si può fare nella Toscana gialla.

Le regole per gli spostamenti tra regioni in zona gialla il 20 dicembre

Per quanto riguarda gli spostamenti, quando la Toscana sarà in zona gialla si potrà uscire dalla regione, diretti in altre regioni gialle (ma solo per una manciata di ore), e anche uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Attenzione: dal 21 dicembre al 6 gennaio scatta a livello nazionale il blocco dei movimenti interregionali, anche tra zone gialle, e la circolazione è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Quindi se la Toscana diventerà zona gialla il 20 dicembre, ci sarà tempo solo fino alle 22 per raggiungere un’altra regione gialla d’Italia: dopo quell’orario scatta infatti il coprifuoco.

Si può uscire dal comune se cambia il colore Covid

Cambiano inoltre le regole per gli spostamenti tra comuni: in zona gialla, a differenza di quella arancione, è possibile muoversi liberamente tra città diverse. Anche in questo caso c’è un “però”. Con il nuovo decreto di Natale il governo sta pensando a introdurre la zona rossa in tutta Italia nelle giornate che vanno dalla vigilia di Natale a domenica 27 dicembre e poi dal 31 dicembre a domenica 3 gennaio. Se così fosse nella Toscana gialla si potrà uscire dal comune e uscire di casa liberamente solo in queste date: lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre. Poi bisognerà aspettare il 4 gennaio, sempre che la Toscana resti gialla.

Ristoranti e bar aperti ma resta il coprifuoco in Toscana, anche in zona gialla: le regole

In zona gialla i ristoranti e bar possono riaprire e quindi, se oggi sarà deciso il cambio di colore per la Toscana, tornare a ospitare clienti domenica 20 dicembre per colazione, pranzo e merenda, ma sempre rispettando il limite massimo di 4 persone per tavolo e chiudendo alle ore 18. Un’apertura flash, perché sempre il nuovo decreto in via di definizione potrebbe mettere fuori gioco il pranzo di Natale al ristorante: bar, pasticcerie e servizi di ristorazione chiuderanno con tutta probabilità nei periodi 24-27 dicembre e 31 dicembre – 3 gennaio. Si attende il nuovo Dpcm per conoscere le date esatte.

In Toscana resta poi il coprifuoco, confermato allo stesso orario anche in zona gialla: le regole prevedono il divieto agli spostamenti dalle ore 22 alle 5 del mattino (alcuni ministri premono per anticiparlo alle 20 con il nuovo decreto).

Palestre, musei, teatri, caccia e pesca

Sì quindi al caffè al bancone del bar, quando si è in zona gialla. Restano chiusi invece teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, musei. Ancora chiuse palestre e piscine, per la riapertura bisognerà aspettare il prossimo anno. Insomma, anche in Toscana non ci saranno tante cose da fare in zona gialla, soprattutto nel campo dell’intrattenimento, e i centri commerciali non potranno stare aperti nei giorni festivi e prefestivi, come durante il weekend o la vigilia di Natale. Per quanto riguarda la caccia e la pesca in zona gialla si può uscire liberamente dal comune.

Toscana in zona gialla: cosa si può fare e cosa c’è di diverso con il cambio di colore

Riassumiamo quindi cosa si può fare in zona gialla, fascia in cui la Toscana tornerà con tutta probabilità domenica 20 dicembre. L’ufficialità è attesa stasera, 18 dicembre, con un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.

si può andare fuori comune : sono permessi gli spostamenti tra comuni (eccetto che nelle giornate da zona rossa che saranno stabilite in tutta Italia dal decreto del governo)

: sono permessi gli spostamenti tra comuni (eccetto che nelle giornate da zona rossa che saranno stabilite in tutta Italia dal decreto del governo) si può uscire dalla regione e fare spostamenti verso altre regioni gialle, ma solo fino alle ore 22.00 di domenica 20 dicembre , perché da lunedì scatta il blocco ai movimenti interregionali in vigore fino al 6 gennaio

e fare spostamenti verso altre regioni gialle, ma solo fino alle ore 22.00 di , perché da lunedì scatta il blocco ai movimenti interregionali in vigore fino al 6 gennaio si può andare a pranzo al ristorante o al bar , che quando la Toscana sarà zona gialla potranno stare aperti dalle 5 alle 18 (non per cena). Chiusi nei giorni di zona rossa nazionale

, che quando la Toscana sarà zona gialla potranno stare aperti dalle 5 alle 18 (non per cena). Chiusi nei giorni di zona rossa nazionale si può uscire dalle 5 alle 22 , perché anche zona gialla della Toscana resterà il coprifuoco. Divieto di uscire di casa nei giorni di zona rossa in tutta Italia

, perché anche zona gialla della Toscana resterà il coprifuoco. Divieto di uscire di casa nei giorni di zona rossa in tutta Italia sì può andare a fare shopping nei negozi che sono tutti aperti (anche i parrucchieri e i centri estetici), eccetto che nelle date di zona rossa nazionale

La Toscana è stata in zona gialla dallo scorso 6 novembre al 10 novembre, poi è finita in zona arancione e dopo 4 giorni è stata retrocessa in zona rossa.