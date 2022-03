Tramvia Firenze, lavori: inizio dei nuovi cantieri sui viali e verso il centro

L’inizio dei nuovi lavori per la tramvia di Firenze si avvicina: i prossimi cantieri a partire in questo 2022 saranno gli interventi per il progetto della VACS, la variante al centro storico, non una linea vera e propria ma un percorso che prolunga i binari dalla Fortezza fino a piazza San Marco. Si apre così l’ennesima stagione di transenne, deviazioni e traffico, che riguarderà in particolare l’asse strategico dei viali di circonvallazione, tra la Fortezza e piazza della Libertà.

Variante centro storico, quando l’inizio dei nuovi lavori per la tramvia di Firenze e quanto dureranno

I prossimi lavori iniziano lunedì 8 marzo 2022 in viale Lavagnini con restringimenti di carreggiata e chiusura del controviale, ma non si vedranno subito i tecnici all’opera con colate di cemento e binari per la tramvia. Come di consueto si partirà da quelli che in gergo si chiamano “sottoservizi“, ossia tubature, linee elettriche, telefoniche del gas e fognature che andranno spostate da dove in futuro passeranno i convogli.

Poi gli operai si sposteranno più verso la Fortezza e viale Strozzi, per concludere questa primo blocco di interventi a fine marzo. In via Cavour le ruspe arriveranno invece solo dopo Pasqua. L’obiettivo è fare durare i lavori della variante al centro storico della tramvia di Firenze meno di 600 giorni (un anno e 8 mesi circa) per arrivare a inaugurare il nuovo tracciato prima del Natale 2023, quando sui viali saranno già iniziati gli altri cantieri per la linea 3 verso Bagno a Ripoli.

I primi lavori per la tramvia verso piazza San Marco: le date

Questa prima parte degli interventi ai sottoservizi sarà divisa in tre fasi, eccole nel dettaglio:

8 – 19 marzo 2022 – sarà interessata l’area a metà di viale Lavagnini , all’altezza di via Poliziano, con restringimenti di carreggiata.

– sarà interessata l’area a metà di , all’altezza di via Poliziano, con restringimenti di carreggiata. 20 – 25 marzo – gli interventi si sposteranno verso la Fortezza, all’incrocio tra viale Strozzi e viale Lavagnini , vicino al sottopasso: qui sono previsti restringimenti e deviazioni per chi arriva dal lato del centro e vuole imboccare il sottopasso o dirigersi verso via dello Statuto. Dovranno usare il percorso alternativo che passa da via Leone X.

– gli interventi si sposteranno verso la Fortezza, all’incrocio , vicino al sottopasso: qui sono previsti restringimenti e deviazioni per chi arriva dal lato del centro e vuole imboccare il sottopasso o dirigersi verso via dello Statuto. Dovranno usare il percorso alternativo che passa da via Leone X. 25 – 31 marzo – i lavori per la variante al centro storico della tramvia di Firenze traslocheranno nella zona di piazza della Libertà, sul lato di viale Matteotti, con riduzioni di carreggiata.

Il progetto della nuova tramvia per il centro storico

Finanziato con 70 milioni di euro, il progetto della VACS prevede un percorso di 2 km e mezzo tra la Fortezza (lì dove ora passa la linea 1) e piazza San Marco. Sulla carta viene chiamata linea 2 Lavagnini – Libertà – San Marco, perché sostituisce il braccio ferrato della T2 che doveva portare la tramvia da piazza dell’Unità a piazza San Marco, toccando il Duomo. Passaggio che, com’è noto, è stato accantonato dal Comune dopo un referendum.

Il tracciato della variante si snoda con 6 fermate lungo viale Lavagnini e piazza della Libertà per poi girare verso il centro (con un solo binario) in via Cavour. Il viaggio di ritorno avverrà, sempre su binario singolo, da via La Pira e via La Marmora. Qui la mappa, il percorso e le fermate in progetto per la nuova tramvia verso il centro.

Dopo l’inizio dei lavori per la tramvia diretta in piazza San Marco, i prossimi cantieri a partire saranno quelli della linea 3 per Firenze sud e Bagno a Ripoli: secondo quanto annunciato dal sindaco Dario Nardella gli interventi per la T3 prenderanno il via entro la fine del 2022, a seguire scatteranno quelli della linea 4 per le Piagge e infine dell’ultimo tracciato verso Campo di Marte, stadio e Rovezzano.