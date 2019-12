10 fermate in più, oltre 5 chilometri di percorso che si aggiungono alla prima parte del tracciato della T4 tra la Stazione Leopolda e le Piagge: inizia a delinearsi il progetto del prolungamento della linea 4 della tramvia tra Firenze e Campi Bisenzio.

Mentre nel 2020 sono previsti i lavori per il primo tratto (già finanziato), che andrà da Porta a Prato fino al quartiere delle Piagge, il Comune di Campi Bisenzio ha presentato ai cittadini durante un’assemblea il progetto di fattibilità tecnico-economica per “allungare” i binari del tram fino al centro della cittadina. Di fatto questo documento vale come un progetto preliminare, ossia la prima bozza del piano che porterà i convogli nel quadrante Nord-ovest della piana fiorentina.

Percorso della linea 4 della tramvia dalle Piagge (Firenze) a Campi Bisenzio

Il percorso della futura linea 4 della tramvia in “versione long” partirà dalla fermata delle Piagge, nei pressi del centro commerciale Coop, e proseguirà fino a San Donnino, per poi toccare il Ponte alla Baccellina, San Piero a Ponti, Cresci e dirigersi verso via Palagetta e il centro di Campi Bisenzio. Il capolinea sarà nei pressi dell’area verde di Villa Rucellai. Il tutto per un tempo di percorrenza tra la Stazione Leopolda di Firenze e Campi di 35 minuti.

Sono previsti anche 3 parcheggi scambiatori e un nuovo deposito del tram, il terzo dell’area fiorentina dopo il primo di Scandicci e quello che verrà costruito a Firenze sud per la linea 3. Durante la progettazione sarà definito anche il piano di riqualificazione delle zone interessate dai cantieri, con interventi sulle strade, sui marciapiedi, sul verde e sui posteggi.

Il costo del prolungamento della T4 e le previsioni di passeggeri

“Un altro passo decisivo per la tramvia di Campi. La scelta che rivoluzionerà in meglio la vita dei nostri territori”, ha commentato il sindaco Emiliamo Fossi. Il costo totale è stimato al momento in 160 milioni di euro, da trovare grazie a finanziamenti statali ed europei. La prima scadenza è il primo giugno 2020 quando sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà arrivare la richiesta per i fondi.

Il documento prevede inoltre già una valutazione del numero di utenti: a pieno regime si stima che la linea 4 della tramvia Firenze – Campi Bisenzio potrà trasportare 10 milioni di passeggeri l’anno. “Dal progetto fattibilità tecnico-economica la T4 per Campi risulta una delle linee con maggiore redditività di tutta la rete tramviaria – spiega il vicesindaco Giovanni Di Fede – con il prolungamento verso il nostro comune, questa infrastruttura diventa strategica per tutto il quadrante della piana, perché tocca via Pistoiese e interessa indirettamente anche la zona che va da Signa fino a Poggio a Caiano”.

L’inizio lavori e i tempi per il prolungamento della linea 4

Al momento i tempi indicano il 2022 come anno per la possibile partenza dei lavori per il prolungamento della linea 4 della tramvia verso Campi Bisenzio, con l’entrata in funzione della tratta dopo 24 mesi: se tutto andrà bene, la prima corsa da Villa Rucellai verso le Piagge partirà tra la fine del 2024 e l’inzio del 2025.