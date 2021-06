Apriti cinema 2021, Firenze: l’arena estiva degli Uffizi, il programma (gratis)

A Firenze dal 28 giugno riparte “Apriti cinema 2021” con 42 serate nell’arena del piazzale degli Uffizi a ingresso gratuito, ma su prenotazione. Fino all’8 agosto protagonisti sul grande schermo i film dei principali festival internazionali che hanno casa in Toscana, dal Festival dei Popoli al Nice Festival. Dopo un anno di stop per l’emergenza Covid, torna uno dei cinema all’aperto più belli di Firenze, apprezzati dai cittadini anche perché gratis: l’arena “Apriti cinema 2021” è organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con una programmazione a cura del Cinema la Compagnia, con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi e inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina.

Cinema all’aperto agli Uffizi, gratis ma su prenotazione

Per il 2021 il proiettore di “Apriti cinema” si accenderà mezz’ora prima, alle ore 21.30 e come da tradizione l’ingresso nell’arena agli Uffizi dell’Estate fiorentina sarà gratis fino a esaurimento dei posti, ma quest’anno la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare i posti entro le ore 19.30 di ogni giorno e l’accesso sarà permesso dalle 20.45 fino a 10 minuti prima dell’evento. Per prenotare basta collegarsi al sito dello Spazio Alfieri, registrarsi e selezionare la data.

Apriti cinema 2021 a Firenze: il programma dei film sotto le stelle

La programmazione di Apriti Cinema 2021 è ricca di novità e si basa su una selezione di film che arrivano dai festival internazionali di Firenze, come il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’Arte, il Florence Korea Film Fest, Middle East Now, River to River Florence Indian Film Festival, mentre il Nice Festival proporrà una mini-rassegna dedicata ai nuovi autori russi. I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Durante le 42 serate sono previsti anche incontri con i registi, anteprime, talk di approfondimento e letture. Tra gli eventi la notte bianca del cinema, che il 2 luglio proporrà nel piazzale degli Uffizi 3 proiezioni fino alle prime luci del mattino seguente, con La notte di Michelangelo Antonioni, American Graffiti di George Lucas e Solo gli amanti sopravvivono, film rarità di Jim Jarmush. Ecco in sintesi il programma di “Apriti cinema 2021”, il cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi di Firenze. Qui invece la guida alle arene estive fiorentine.

Apriti cinema, la programmazione di giugno 2021

LUNEDÌ 28 GIUGNO

HIGH MAINTENANCE – THE LIFE AND WORK OF DANI KARAVAN di Barak Heymann

PATTI IN FLORENCE di Edoardo Zucchetti

Anteprima nazionale alla presenza del regista.

LA PIVELLINA (The little one) di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Alla presenza dei registi. In collaborazione con il Forum Austriaco di Roma.

Cinema all’aperto agli Uffizi: luglio

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

L’ODORE DEL SANGUE di Mario Martone, Italia

ore 21.30 – LA NOTTE di Michelangelo Antonioni

ore 00.00 – AMERICAN GRAFFITI di George Lucas

ore 02.00 – SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO

RECALLED di Seo Yoo-Min

Florence Korea Film Fest – Notti di Cinema Coreano al MAD e a APRITI CINEMA.

ore 22.00 DURANTE di Emanuela Mascherini, corto

Alla presenza della regista

a seguire SOLE di Carlo Sironi

Alla presenza del regista.

PICASSO IN PALESTINE di Rashid Masharawi

a seguire

LETTER TO A FRIEND di Emily Jacir

SELFIE ZEIN di Amira Diab

a seguire

SKIES ABOVE HEBRON di Esther Hertog e Paul King

Anteprima Italiana, alla presenza dei registi.

BABOOSKA di Tizza Covi e Rainer Frimmel

In collaborazione con il Forum Austriaco di Roma.

TEATRO DI GUERRA di Mario Martone

SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA di Simone Manetti

LAST DAYS AT SEA di Venice Atienza

FARINATA – LA TREDICESIMA NOTTE di e con Giovanni Guidelli

a seguire

[LIVE DANTE] INFERNO CANTO X

Lettura di Giovanni Guidelli, alla chitarra Giuseppe Scarpato.

ETTORE SPALLETTI di Alessandra Galletta

THE UNKNOWN SAINT di Alaa Eddine Aljem

DER GLANZ DES TAGES (The shine of day) di Tizza Covi e Rainer Frimmel

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ di Mario Martone

A TUBA TO CUBA di T.G. Herrington e Danny Clinch

ore 21 PRESENTAZIONE LIBRO “Tenebre splendenti. Sul cinema di Roman Polanski” di Marco Luceri

a seguire

CARNAGE di Roman Polanski

DALL’INFERNO AI PARADISI TRA LE STELLE CERCATE E RITROVATE

Ouverture dei canti più celebri con Massimiliano Finazzer Flory.

a seguire

DANTE – PER NOSTRA FORTUNA di Massimiliano Finazzer Flory

OLAFUR ELIASSON: MIRACLES OF RARE DEVICE di Alan Yentob

THE SILHOUETTES (Khaaneh) di Afsaneh Salari

Anteprima italiana, alla presenza della regista Afsaneh Salari.

MISTER UNIVERSO di Tizza Covi e Rainer Frimmel

CARGO di Arati Kadav, India

IN VIAGGIO CON ORIANA FALLACI

Colloquio con Franco Cardini e Riccardo Nencini

a seguire

L’ORIANA di Marco Turco

LA FEBBRE DI GENNARO di Daniele Cini e Claudia Pampinella

Alla presenza dei registi e del protagonista Gennaro Giudetti.

COCO di Lee Unkrich e Adrian Molina

PROCESSO PER STUPRO: L’ARRINGA DI LAGOSTENA BASSI di Loredana Dordi, Italia, 1979

a seguire

NASRIN di Jeff Kaufman

1982 di Oualid Mouaness

IL CASO BRAIBANTI di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese

LA FINE DI UN’EPOCA MERAVIGLIOSA: DEL FILM E NON SOLO… di Lika Yatkovskaya, Russia

a seguire

LA FINE DI UN’EPOCA MERAVIGLIOSA di Stanislav Govorukhin

SULLA LUNA di Egor Mikhalkov-Konchalovsky

LA FINE DELLA STAGIONE di Konstantin Khudyakov

Apriti cinema a Firenze, il programma di agosto 2021

DOMENICA 1 AGOSTO

ENTIERRO di Maura Morales Bergmann

KUSAMA – INFINITY di Heather Lenz

ALIGHIERI DURANTE, DETTO DANTE condotto da Alessandro Barbero

ARTEMISIA GENTILESCHI, PITTRICE GUERRIERA di Jordan River

LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI di Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi

Alla presenza della regista e del critico e curatore d’arte Ludovico Pratesi.

PEGGY GUGGENHEIM: ART ADDICT di Lisa Immordino Vreeland

THE SPACE IN BETWEEN: MARINA ABRAMOVIC di Marco Del Fiol

IN DEN UFFIZIEN di Corinna Belz e Enrique Sánchez Lansch

Anteprima alla presenza dei registi Corinna Belz e Enrique Sánchez Lansch.

Sul sito del cinema la Compagnia di Firenze si trova il programma di Apriti Cinema 2021, con trame e dettagli sui film.