Cinema all’aperto al teatro romano di Fiesole ad agosto 2022

Pubblicità

Per gli amanti del cinema all’aperto il teatro romano di Fiesole ospita ad agosto 2022 alcuni dei più importanti titoli della stagione appena trascorsa. Un’occasione per “recuperare” in una tra le arene estive più suggestive di Firenze e dintorni qualche film che si è perso durante l’inverno e godere del fresco sotto le stelle.

Film sotto le stelle a Fiesole: la programmazione di agosto al teatro romano

Dal 5 al 21 agosto il cinema sotto le stelle al teatro romano di Fiesole, nell’ambito della 75esima Estate Fiesolana, vede una ricca programmazione a cura della Fondazione Stensen. Spiccano film sia italiani che stranieri, con numerose visioni sottotitolate in italiano o inglese (in base alla nazionalità della pellicola). Per gli amanti del giallo ci saranno anche quattro serate “Crimini d’estate – Torridi thriller”, tutte all’insegna di storie di misteri e delitti. . Gli ultimi due appuntamenti della programmazione di agosto saranno invece un omaggio al regista iraniano Asghar Farhadi, premio Maestri del cinema 2022.

Il calendario completo dei film di agosto 2022 a Fiesole

Pubblicità

Ecco il calendario completo dei film che saranno proiettati al cinema all’aperto al teatro romano di Fiesole dal 5 al 21 agosto 2022:

Venerdì 5 agosto

Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’) – versione italiana

di Pawo Choyning Dorji (Bhutan 2021, 109’) – Sabato 6 agosto

C’mon c’mon di Mike Mills (Usa 2021 – 108’) – versione italiana

di Mike Mills (Usa 2021 – 108’) Domenica 7 agosto

Un Eroe di Asghar Farhadi (Francia 2021, 127’) – versione italiana

di Asghar Farhadi (Francia 2021, 127’) Lunedì 8 agosto

La Isla Minima di Alberto Rodríguez (Spagna 2014, 105’) – versione italiana

di Alberto Rodríguez (Spagna 2014, 105’) Martedì 9 agosto

House of Gucci di Ridley Scott (Usa 2021, 157’) – versione italiana

di Ridley Scott (Usa 2021, 157’) Mercoledì 10 agosto

West Side Story di Steven Spielberg (Usa 2021, 156’) – original version con sottotitoli in italiano

Giovedì 11 agosto

Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia 2021, 156’) – versione italiana with english subtitles

Venerdì 12 agosto

Che dio ci perdoni di Rodrigo Sorogoyen (Spagna 2016, 125’) – versione italiana

Che dio ci perdoni di Rodrigo Sorogoyen (Spagna 2016, 125’) – Sabato 13 agosto

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Italia 2021, 130’) – versione italiana with english subtitles

Domenica 14 agosto

Tutti lo sanno di Asghar Farhadi (Francia/Spagna 2018, 132’) – versione italiana

di Asghar Farhadi (Francia/Spagna 2018, 132’) Lunedì 15 agosto

La rapina del secolo di Ariel Winograd (Argentina 2020, 114’) – versione italiana

di Ariel Winograd (Argentina 2020, 114’) Martedì 16 agosto

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (Usa 2021, 133’) – original version con sottotitoli in italiano

di Paul Thomas Anderson (Usa 2021, 133’) – Mercoledì 17 agosto

Qui rido io di Mario Martone (Italia 2021, 133’) – versione italiana with english subtitles

Giovedì 18 agosto

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh (Usa 2022, 127’) – versione italiana

di Kenneth Branagh (Usa 2022, 127’) – Venerdì 19 agosto

Belfast di Kenneth Branagh (Usa 2021, 97’) – original version con sottotitoli in italiano

di Kenneth Branagh (Usa 2021, 97’) – Sabato 20 agosto

Criminali come noi di Sebastián Borensztein (Argentina 2019, 116’) – versione italiana

di Sebastián Borensztein (Argentina 2019, 116’) – Domenica 21 agosto

Il ritratto del Duca di Roger Michell (Gran Bretagna 2020, 96’) – versione italiana

Le proiezioni iniziano alle 21.15. Il costo del biglietto è di 5 euro. In caso di maltempo il programma potrebbe essere annullato. Si consiglia di controllare eventuali modifiche al programma sul sito della Fondazione Stensen oppure sui canali facebook della Fondazione Stensen e dell’estate fiesolana.