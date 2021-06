Il programma dell’Estate Fiorentina 2021: quattro mesi di eventi in città

Riparte l’Estate fiorentina 2021, presentata al Teatro della Pergola dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, alla presenza anche del sindaco Dario Nardella. Quattro mesi invece che sei ma pieni di eventi, festival, rassegne in tutta la città. Tra le novità un salotto letterario in piazza del Carmine e ben 15 festival che hanno ‘resistito’ a Covid e avversità. I progetti selezionati dal bando pubblico sono stati 146: in totale l’investimento economico sfiora il milione di euro inclusi i festival. L’organizzazione della kermesse è stata affidata a Mus.e.

Piazza del Carmine, tra le novità di quest’anno

Tra le novità in programma c’è appunto piazza del Carmine: pedonalizzata e rivalorizzata, per la prima volta ospiterà ‘Oltrarno libro aperto‘ dal 22 giugno all’8 agosto, un salotto letterario in un luogo inedito con tra gli altri Fabio Genovesi, Ernesto Ferrero, Walter Veltroni, Marco Vichi, Gennaro Della Volpe.

I festival dell’Estate Fiorentina 2021

Sono confermati e finanziati anche i 15 festival già selezionati lo scorso anno: il festival letterario La città dei lettori (dal 26 al 29 agosto a Villa Bardini); la rassegna dei Sagrati in musica sotto le stelle (vari luoghi, da giugno a settembre); il festival Musart in piazza Santissima Annunziata (17-27 luglio); la rassegna di danza Future Perfect (26 giugno-29 luglio a Santa Maria Novella); Apriti cinema al piazzale degli Uffizi (28 giugno-8 agosto); le giocolerie del Cirk Fantastik alle Cascine (6-21 settembre); Genius Loci in Santa Croce (21-25 settembre); il festival di musica elettronica Lattexplus (1-20 settembre); il festival degli ottoni Italian Brass Week (agosto, vari luoghi); Secret Florence alla scoperta dei luoghi insoliti (10-23 giugno); la musica popolare urbana del Florence Folks Festival (luglio al Varlungo); gli eventi sulle terrazze di Firenze dall’alto (varie date in luoghi come il Forte di Belvedere, Giardino delle rose, Arcetri e altri); le atmosfere internazionali del Festival au desert (30 giugno-2 luglio alle Cascine e chiostro di Santa Maria Novella); la rassegna multidisciplinare Copula mundi (2-5 settembre al Parco del Mensola); e il Florence Jazz Festival (9-12 settembre, vari luoghi).

I progetti dell’Estate Fiorentina 2021

Tra i progetti accolti ci sono vari eventi: dal teatro alla danza, dalle arti performative ai concerti all’aperto, fino ai reading di poesia in biblioteca. Tra questi uno spettacolo di teatro canzone dedicato a Giorgio Gaber in piazza Ognissanti, il cinema nel chiostro del museo Novecento, il festival multimediale di Firenze Suona Estate, i festival Cantieri Culturali di Virgilio Sieni, la musica sotto le stelle dell’Orchestra da camera fiorentina.

Scopri tutto il programma dell’Estate Fiorentina 2021