Un lunga programmazione per un intero weekend nei cinema all’aperto di Firenze: tra venerdì 13, sabato 14 e domenica 14 luglio le arene estive presenti in città propongono film da rivedere sotto le stelle (o da scoprire per la prima volta).

Dall’Arena di Marte al Chiadiluna, passando dal Poggetto ogni sera c’è un titolo diverso, senza dimenticare le rassegne gratuite come “Apriti cinema” nel piazzale degli Uffizi. Vediamo nel dettaglio il programma di film, diviso giorno per giorno.

Qui invece trovate tutti i dettagli sui cinema all’aperto di Firenze e dintorni con gli indirizzi e i prezzi dei biglietti, mentre in questo altro articolo tutte le rassegne gratuite presenti in città.

Venerdì 12 luglio nelle arene estive

Arena di Marte

Arena Grande ore 21.30 – Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna (2019), durata 113 minuti

Arena Piccola ore 21.45 – Il Viaggio di Yao di Philippe Godeau, Francia (2018), durata 103 minuti

Chiardiluna

A Star is born di Bradley Cooper, USA (2018), durata 135 minuti

ore 21.30

Esterno Notte, Poggetto (Flog)

Il Traditore di Marco Bellocchio, Italia 2019, 148 minuti

ore 21.30

Arena estiva del Cinema di Castello

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna (2019), durata 113 minuti

ore 21.30

Arena Cinema Grotta Sesto Fiorentino

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna (2019), durata 113 minuti

ore 21.30

Gratis – “Apriti Cinema” agli Uffizi

Alive Inside di Michael Rossato Bennett , Usa (2016), 78 minuti

versione originale con sottotitoli in italiano

ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 22.00

Sabato 13 luglio, programmazione dei cinema all’aperto di Firenze nel weekend

Arena di Marte

Arena Grande ore 21.30 – Rocketman di Dexter Fletcher, USA (2019), durata 121 minuti

Arena Piccola ore 21.45 – Le nostre battaglie di Guillaume Senez, Belgio (Francia), 98 minuti

Chiardiluna

Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti, Italia 2019, 93 minuti

ore 21.30

Esterno Notte, Poggetto (Flog)

Green book di Peter Farrelly, USA (2018), 130 minuti

Ore 21.30

Arena estiva del Cinema di Castello

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna (2019), durata 113 minuti

ore 21.30

Arena Cinema Grotta Sesto Fiorentino

Il Traditore di Marco Bellocchio, Italia 2019, 148 minuti

ore 21.30

Gratis – “Apriti Cinema” agli Uffizi

“Rinascere dalle distruzioni – Ebla, Nimrud, Palmira” di Marco De Luca, Italia (2016), 50 minuti

versione italiana

ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 22.00

Domenica 14 luglio, cinema sotto le stelle

Arena di Marte

Arena Grande ore 21.30 – Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi, Lussemburgo (Francia), durata 97 minuti

Arena Piccola ore 21.45 – Il settimo sigillo (versione originale sottotitolata in italiano) di Ingmar Bergman, Svezia (1957), durata 95 minuti

Chiardiluna

Il Traditore di Marco Bellocchio, Italia 2019, 148 minuti

ore 21.30

Esterno Notte, Poggetto (Flog)

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna (2019), durata 113 minuti

ore 21.30

Arena estiva del Cinema di Castello

Linea di Confine di Franco Lusini, Italia (2017), 80 minuti

ore 21.30

Il Traditore di Marco Bellocchio, Italia 2019, 148 minuti

ore 21.30

Gratis – “Apriti Cinema” agli Uffizi

Moriyama-San di Ila Beka e Louise Lemoine, Francia (2017), 63 minuti

versione originale con sottotitoli in italiano

ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 22.00