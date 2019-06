Come ogni estate il cinema di Castello ha inaugurato la sua arena estiva all’aperto con una lunga programmazione di film sotto le stelle: nel giardino esterno un grande schermo dove rivedere i principali titoli della passata stagione e scoprire produzioni d’essai.

Previsti anche eventi speciali come la serata dedicata a due lavori del regista fiorentino Leandro Giribaldi, 2 luglio, e quella dedicata ai corti il 9 luglio.

Dove

La sala della Casa del popolo di Castello, alla periferia nord ovest di Firenze, è una delle licenze cinematografiche più vecchie della città e continua la sua tradizione con biglietti a prezzi popolari e tante riduzioni, dagli studenti agli anziani.

All’arena estiva del cinema di Castello si accede dall’ingresso di via Reginaldo Giuliani 374 e in caso di maltempo la proiezione si sposta nella sala “invernale” al coperto. I film iniziano alle ore 21.30, il biglietto costa 5 euro, con riduzione a 4 euro per anziani, studenti e ragazzi, oltre che per chi ha le tessere Agis e Arci.

In più dal giovedì alla domenica è attiva la pizzeria del circolo: ogni giovedì, venerdì e domenica i soci Arci hanno diritto alla promozione pizza, birra e cinema all’aperto (11 euro).

Arena estiva del cinema di Castello: la programmazione

Vediamo allora il programma dettagliato di film fino al 25 luglio:

Martedì 25 giugno

I corti demenzial-dadaisti

BACCALA’ (prima assoluta)-HELZAPOLLIN 2-CUBA VA A RUBA

A cura della MANZO PRO-ACTION-AID onlus / serata raccolta fondi

Mercoledì 26, Giovedì 27 giugno

QUEL GIORNO D’ ESTATE

(Amanda) Francia 2018 Durata 106’ Drammatico

di Michel Hers con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophelia Kolb, Marianne Basler

Venerdì 28, Sabato 29 giugno

SOLO COSE BELLE

Italia 2019 Durata 90’ Commedia

di Kristian Gianfreda con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza

Domenica 30 giugno, Lunedì 1 luglio

BANGLA

Italia 2019 Durata 84’ Commedia

di Phaim Bhuiyan con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati

Martedì 2 luglio

STANTE I TEMPI CHE CORRONO

Italia 2017 Durata 65’ Documentario di Leandro Giribaldi

UN GIORNO COME UN ALTRO

Italia 2004 Durata 15’ di Leandro Giribaldi

con Lino Capolicchio, Maurizio Lombardi, Laura Buono, Massimo Tarducci

Mercoledì 3, giovedì 4 luglio

A MANO DISARMATA

Italia 2019 Durata 107’ Drammatico di Claudio Bonivento

con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frezza, Francesco Pannofino

Venerdì 5, Sabato 6 luglio

L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA

Italia, Albania, Argentina 2018 Durata 102’ Commedia di Paolo Zucca

con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Angela Molina

Domenica 7, Lunedì 8 luglio

Tulipani: Love, Honour and Bicycle

Paesi Bassi, Italia, Canada 2017 Durata 90’ Commedia /Drammatico di Mike Van Diem

con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Lidia Vitale

Martedì 9 luglio

R – estate in corto

(fra gli altri) VOLTAPAGINA di Andrea Capozzi e Lorenzo Giorgetti

Conduce la serata Cesare Bardarossa Bardaro

(Ingresso 3 euro)

Mercoledì 10, Giovedì 11 luglio

C’ E’ TEMPO Italia 2019 Durata 107’ Commedia

di Walter Veltroni con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zazza, Jean-Pierre Léaud Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza

Venerdì 12, Sabato 13 luglio

DOLOR Y GLORIA

Spagna 2019 Durata 113’ Drammatico

di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas

Domenica 14, Lunedì 15 luglio

COPIA ORIGINALE

Italia 2019 Durata 90’ Commedia

di Kristian Gianfreda con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza

Martedì 16 luglio

LINEA DI CONFINE

Italia 2017 Durata 80’ Thriller/Psicologico

di Franco Lusini con Maria Rosa Scaglioni, Yelena Krylova, Maria Luisa Mascanzoni, Sandro Ferrari, Alessandro Angelelli

Mecoledì 17, Giovedì 18 luglio

AMERICAN ANIMALS

Usa 2018 Durata 116’ Drammatico

di Bart Layton con Evan eters, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Blake Jenner, Ann Dowd, Udo Kier

Venerdì 19, Sabato 20 luglio

IL GRANDE SPIRITO

Italia 2019 Durata 113’ Commedia

di Sergio Rubini con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito, Bianca Guaccero

Domenica 21, Lunedì 22 luglio

LE INVISIBILI

Francia 2018 Durata 102’ Commedia

di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco

Mercoledì 24, Giovedì 25 luglio

BEAUTIFUL THINGS

Italia 2017 Durata 94’ Drammatico

di Giorgio Ferrero con Van Quattro, Danilo Tribunal, Andrea Pavoni Belli, Vito Mirizzi, Vittoria De Ferrari Sapetto

Per informazioni è possibile chiamare il numero 055451480 o visitare il sito del cinema di Castello. In questo approfondimento invece tutti i cinema all’aperto di Firenze.