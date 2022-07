Cinema gratis e all’aperto, sotto le stelle di Firenze

Come godersi il fascino del grande schermo a costo zero? In questa breve guida, ti racconterò alcuni tra i cinema gratis e all’aperto, che potrai trovare a Firenze per una serata indimenticabile sotto le stelle: ecco le arene estive 2022 che propongono una programmazione a ingresso libero.

1. Cinema gratis il giovedì a Villa Bardini, con vista su Firenze

La terrazza belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio 2) accoglie, tutti i giovedì di luglio e agosto, la rassegna “Cinema in famiglia”, ad ingresso gratuito per genitori e figli, con prenotazione obbligatoria online. La proiezione dei film è sempre alle ore 21:15. Nelle altre serate l’ingresso è a pagamento (qui il programma di “Cinema in Villa”).

Giovedì 21 luglio sarà proiettato Encanto di Jared Bush e Charise Castro Smith (Usa 2021, 99’) in versione inglese con sottotitoli in italiano: un film che ha vinto un Golden Globe, un Oscar e un BAFTA come migliore pellicola d’azione. Giovedì 28 luglio sarà invece il turno di Belle di Mamoru Hosoda (Giappone 2021, 122’), considerato uno dei maestri del cinema d’azione. Si tratta di una geniale rielaborazione del film La Bella e La Bestia e di un’occasione unica per ragionare su temi universali quali l’identità, l’elaborazione del lutto, la famiglia, l’amore e l’amicizia. Il 4 agosto sarà invece il momento di Clifford, il grande cane rosso di Walt Becker (Usa 2021, 96’) e l’11 agosto di Minuscole 2 – Alla ricerca di nuovi mondi di Hélène Giraud e Thomas Szabo (Francia 2019, 92’).

2. Apriti Cinema a Firenze, gratis nel piazzale degli Uffizi

Ogni sera fino al 7 agosto 2022, alle ore 21:45, con accesso gratuito fino a esaurimento posti c’è anche la rassegna “Apriti cinema”: l’arena estiva nel piazzale degli Uffizi accende le notti dell’Estate fiorentina. Sotto le stelle e al chiaro di luna sarà proposto al pubblico, italiano e internazionale, film in lingua originale con i sottotitoli in italiano e, talvolta, anche in inglese.

La programmazione è ricca di novità e si compone di film proposti dai festival fiorentini a vocazione internazionale, come il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’Arte e il Florence Korea Film Fest. Ci sono poi i film che si collegano al Premio Fiesole ai Maestri del Cinema; i titoli dall’America Latina di Entre dos Mundos e quelli dedicati al grande regista russo Andrej Tarkovskij, nella ricorrenza dei novant’anni dalla nascita. Omaggi cinematografici sono dedicati anche a Marilyn Monroe, nel sessantesimo dalla sua scomparsa; al regista pistoiese Mauro Bolognini, nel centenario dalla nascita e alla grande attrice italiana, recentemente scomparsa, Monica Vitti. A completare il programma dell’arena estiva, che vede coinvolte le Gallerie degli Uffizi, non potevano mancare i documentari dedicati ai grandi artisti, tra cui i film incentrati sulla vita e l’opera di Lorenzo Lotto, Tiziano e Antonio Canova. Qui l’approfondimento sul cinema gratis agli Uffizi.

3. OFF Cinema – OFF Bar

Parole d’ordine? Cinema, divertimento e relax: anche nello spazio estivo dell’OFF Bar – Lago dei Cigni (piazzale Oriana Fallaci) torna il cinema gratuito all’aperto, ogni lunedì, con una ricca programmazione consultabile, di settimana in settimana, sulla pagina Facebook di OFF Cinema. Inizio proiezione ore 21.30. In questo luogo estivo potrete anche bere un drink e assaggiare gli hamburger di Melloo, le specialità thai di Takethaifirenze e la pizza della pizzeria “I Camaldoli”.

4. Il furgoncino di Cinema Tascabile, gratis nei quartieri di Firenze

Dal 18 luglio all’11 agosto 2022 torna anche l’amato furgoncino di Cinema Tascabile, che porta il cinema gratis sotto casa nei quartieri periferici 2, 3, 4, 5. Tanti i titoli in programma, sia italiani che internazionali. Le proiezioni hanno inizio alle ore 21:30. Tre serate di agosto (8, 9, 10) saranno impreziosite da ospiti e contributi musicali per la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di tre grandi intellettuali italiani: Pier Paolo Pasolini, Luciano Bianciardi e Margherita Hack.

In particolare, nella serata dedicata a Pasolini (8 agosto / Q3 giardino di Sorgane) viene proiettato l’episodio La terra vista dalla luna da Le Streghe, con Totò e Ninetto d’Avoli tratto dal racconto inedito Il buro e la bura. Prima del film, letture in musica con Lorenzo Degl’innocenti, Michelangelo Scandroglio e Stefano Marini. Per ricordare Luciano Bianciardi, scrittore, saggista e giornalista grossetano, viene proiettato (9 agosto / Q5) il film tratto dal suo capolavoro letterario La vita agra di Carlo Lizzani con uno straordinario Ugo Tognazzi. Il 10 agosto (Q2) si racconta invece della figura di Margherita Hack nel film-concerto dell’omonimo spettacolo, L’anima della terra vista dalle stelle, ideato e diretto da Francesco Magnelli. L’astrofisica incontra la cantante Ginevra Di Marco, senza filtri e senza alcuna impostazione artefatta, le autrici si presentano in tutta la loro spontaneità espressiva. Introducono la proiezione Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Il programma completo è disponibile sul sito di Spazio Alfieri.

5. L’arena LUMenIÈRE – Lumen

Sono in programma alcune proiezioni anche allo spazio estivo Lumen nel parco del Mensola (via del Guarlone 25) che, tutti i martedì sera d’estate, alle ore 21:30, organizza l’arena LUMenIÈRE. Ricordiamo che, mercoledì 26 luglio, ci sarà il film Full Monty. Per accedere allo spazio e a tutte le attività al suo interno è necessaria la tessera associativa, che è possibile sottoscrivere in loco. La programmazione aggiornata è consultabile sul profilo Facebook del Lumen.

6. Il Cinema di Marte – Light

Sempre alla periferia di Firenze, allo spazio estivo Light – Il giardino di Marte (viale Manfredo Fanti 1) c’è il Cinema di Marte: film e documentari tutte le domeniche, gratis. Tra i tanti titoli, ricordiamo il 24 luglio Benvenuti in casa Gori e il 31 luglio Caruso Paskoski. La programmazione aggiornata è consultabile sulla pagina Facebook.

7. Cinema Universale – Il Conventino Caffè Letterario

Una delle novità dell’estate 2022 è la rassegna di cinema gratis nella bella cornice del Conventino Caffè Letterario di via Giano della Bella (zona Porta Romana – piazza Tasso), intitolata alla storica sala dell’Oltrarno, l’Universale. Le pellicole d’essai vengono proposte fino al 2 settembre 2022, ogni mercoledì, con una pausa tra il 14 e il 22 agosto.

Tra i tanti appuntamenti, ricordiamo la proiezione, mercoledì 20 luglio alle ore 21:00, de L’ultima zingarata (2010), ideato e prodotto da Francesco Conforti e diretto da Federico Micali e Yuri Parrettini. Interverranno il produttore e il regista. Mercoledì 27 luglio, alle ore 21:00, sarà poi il turno di Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere) (1972) di Woody Allen. Interviene Marco Luceri. Per rimanere sempre aggiornati sul programma in corso, è possibile consultare il sito del Conventino letterario.

Cinema all’aperto e gratis a Firenze: la guida alle arene estive 2022 in sintesi

Cinema in Villa – Villa Bardini | 393 8570925 – fino al 21 agosto 2022, giovedì gratis per le famiglie con prenotazione obbligatoria online.

Villa Bardini | 393 8570925 – fino al 21 agosto 2022, giovedì gratis per le famiglie con prenotazione obbligatoria online. Apriti Cinema – piazzale degli Uffizi | fino al 7 agosto 2022

piazzale degli Uffizi | fino al 7 agosto 2022 OFF Cinema – giardini della Fortezza da Basso | ogni lunedì

giardini della Fortezza da Basso | ogni lunedì Il furgoncino di Cinema Tascabile – luoghi vari, quartieri periferici di Firenze | fino al 11 agosto, dal lunedì al giovedì

– luoghi vari, quartieri periferici di Firenze | fino al 11 agosto, dal lunedì al giovedì L’arena LUMenIÈRE – Lumen (parco del Mensola)| ogni martedì

Lumen (parco del Mensola)| ogni martedì Il Cinema di Marte – Light (Giardini del Campo di Marte) | ogni domenica

Light (Giardini del Campo di Marte) | ogni domenica Nuovo Cinema Universale d’Essai al Conventino – Il Conventino Caffè Letterario (via Giano della Bella 20) | Fino al 2 settembre, ogni mercoledì (chiusura 14-22 agosto).

Qui invece la guida alle arene estive di Firenze.