La cultura si prepara a ripartire. Sul fronte degli eventi, l’estate 2020 sarà un po’ sui generis, ma non del tutto: annullati i grandi festival come Firenze Rocks al Visarno o Musart in piazza Santissima Annunziata, resta un calendario di appuntamenti più “piccoli” con un programma a prova di Covid. Distanziamento sì, ma senza rinunciare all’intrattenimento.

Mentre l’Estate fiorentina si adegua alle nuove direttive e riduce l’offerta, per portare gli appuntamenti anche in periferia, sul colle etrusco il Comune ha deciso di confermare l’edizione 2020 dell’Estate Fiesolana, soprattutto con monologhi e one man show. E poi riaprono i cinema all’aperto con le arene estive tradizionali (e qualche sorpresa) e ci sono novità che bollono in pentola per danza e teatro. Vediamo allora i principali eventi in programma per l’estate 2020 a Firenze e dintorni.

Estate Fiesolana 2020: il programma di eventi al Teatro Romano

Il calendario più ricco è senza dubbio quello della 73esima Estate Fiesolana, che parte il 21 giugno 2020 (e termina il 30 agosto). Neri Marcorè, Chiara Francini, Lucia Poli, Lella Costa e Edoardo Leo saranno alcuni dei protagonisti delle serate al Teatro Romano di Fiesole, alle porte di Firenze, dove sono in programma ben 21 eventi tra concerti e teatro (una parte degli spettacoli precedentemente previsti sono stati spostati all’estate 2021).

A questi si aggiunge la programmazione del cinema all’aperto sempre nel Teatro romano di Fiesole, con l’arena a cura di Fondazione Stensen, interamente confermata. La capienza massima è fissata in 380 posti in modo da garantire il distanziamento anti Covid.

Cinema all’aperto a Firenze: tutti gli eventi di questa estate 2020

Il 15 giugno (data prevista dal Governo per le riaperture dei cinema in tutta Italia) possono ripartire anche le arene estive, che garantiscono un altro importante sfogo a chi ha voglia di trascorrere le serate più calde sotto le stelle. Giovedì 18 riaprono i battenti i cinema all’aperto fiorentini con in testa l’Arena di Marte, che fino al 12 settembre offre una programmazione suddivisa in due categorie – titoli mainstream e titoli d’essai – su due schermi diversi. I biglietti si comprano anche online e la capienza è ridotta rispetto al solito per garantire il distanziamento.

Stesse dinamiche anche per il Cinema Chiardiluna, che riapre il 27 giugno. Ancora in via di definizione le aperture del cinema estivo della Flog – Esterno Notte – al Poggetto e delle proiezioni gratuite, gestite dallo Spazio Alfieri, che verranno organizzate nel chiostro di Santa Maria Novella all’interno dell’Estate fiorentina.

La riapertura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

E’ il primo teatro lirico italiano a riaprire le porte dopo il lockdown. Dal 17 giugno al 7 luglio il Maggio musicale fiorentino propone un programma di 7 concerti sinfonici nella sua grande casa a due passi dalle Cascine con Zubin Mehta per sei volte sul podio.

Sono soltanto 200 i posti disponibili in platea, distanziati secondo le regole anti-coronavirus, i biglietti costano ciascuno 100 euro e sono in vendita sul sito del Teatro del Maggio e alla biglietteria dal 15 giugno. Tutte le esibizioni saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma Idagio (biglietti euro 9,90). Qui il programma dei concerti al Teatro del Maggio.

Calendario dell’Estate fiorentina: stop ai live, via alla musica itinerante

E se è vero che quasi tutti gli eventi live dell’Estate Fiorentina sono stati annullati o rimandati dal 2020 al 2021 per evitare assembramenti, è entrato in corsa un nuovo progetto, Musica in giro, calendario di eventi firmato K-Array. Il programma è ancora allo studio ma la metodologia è certa: si tratterà di una serie di appuntamenti che porteranno musica e teatro in giro per le piazze e i quartieri fiorentini grazie ad una carovana itinerante, che si sposterà a bordo di furgoni attrezzatissimi.

Concerti e musica d’autore: riparte l’estate in Sala Vanni

Per gli appassionati di musica il 15 giugno riapre la Sala Vanni di piazza del Carmine. Grazie alla programmazione di Musicus Concectus, in cartellone un doppio appuntamento con la violoncellista Naomi Berrill (15 e 18 giugno, la prima data è già esaurita) e Barbara Casini il 16 giugno.

Eventi work in progress: altro cinema, teatro e danza

Sono ancora in via di definizione ma potrebbero entrare in corsa nel programma, altri eventi cardine dell’estate 2020 a Firenze, come le serate organizzate da Tempo Reale e il Florence Dance Festival.