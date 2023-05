7 grandi eventi dell’Estate Fiorentina 2023 da non perdere a giugno

- Pubblicità -

Dal 2 giugno al 21 settembre, la vita culturale di Firenze torna a popolarsi di grandi eventi con l’Estate Fiorentina 2023. Com’è viva la città! è il claim di questa edizione che riprende una celebre canzone di Giorgio Gaber: al cantautore italiano e alla storica figura di Don Lorenzo Milani è dedicato il palinsesto del 2023, per omaggiare i venti anni dalla scomparsa del primo e il centenario dalla nascita del secondo. Abbiamo raccolto alcune delle principali rassegne dell’Estate Fiorentina che si terranno nel mese di giugno 2023, ecco le informazioni su date, luoghi e ospiti:

Dall’1 giugno, il palinsesto dell’Estate Fiorentina 2023 ospita I CARE. Don Milani 100

Tra i sei progetti speciali dell’Estate Fiorentina 2023, c’è l’iniziativa organizzata da Chille de la Baldanza che si terrà dal 1° giugno al 13 agosto. I CARE. Don Milani100 è la rassegna tematica dedicata al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani che mette al centro del proprio palinsesto i libri, gli incontri e la performance grazie a diversi interlocutori tra teatranti, registi e storici dell’arte. Alcune delle attività vedranno la partecipazione degli stessi cittadini alla creazione di uno spettacolo o all’intervento di pittura sugli articoli della Costituzione (dal 2 al 4 giugno) per ricordare il grande insegnamento della scuola di Barbiana.

La Festa del 2 giugno con Anatomia di una Repubblica

La Costituzione è al centro anche di un altro dei progetti speciali dell’Estate Fiorentina 2023: il 2 giugno, in occasione della Festa nazionale della Repubblica, Fondazione Teatro della Toscana propone Anatomia di una Repubblica – Un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana. Una serie di iniziative diffuse nelle biblioteche di Firenze che si concluderanno con un reading serale a ingresso libero al Teatro della Pergola per ripercorrere la storia repubblicana tramite le pagine dei grandi romanzieri del Novecento.

La Città dei lettori

Tra i 15 grandi festival torna La Città dei lettori 2023, la rassegna culturale organizzata dall’Associazione Wimbledon che si terrà dal 7 all’11 giugno a Villa Bardini e che poi si sposterà in tanti altri luoghi della Toscana. Tra gli ospiti parteciperanno alcuni grandi nomi della scena letteraria italiana tra cui Vera Gheno, Marco Malvaldi, Mario Desiati, Leonardo Gori, Marco Vichi e Fabio Genovesi.

Nel cuore di giugno, torna Secret Florenceper l’Estate Fiorentina 2023

Luoghi segreti e non convenzionali ospiteranno gli appuntamenti di Secret Florence che tra danza, musica, arte e cinema ha visto il coinvolgimento di cinque grandi realtà fiorentine ormai note anche sulla scena internazionale: Fabbrica Europa, Lo Schermo dell’arte, Musicus Concentus, Tempo Reale e Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Dal 5 al 16 giugno, il palinsesto dell’Estate Fiorentina 2023 ospita performance e spettacoli dalle 18 alle 21 con prezzi accessibili o a ingresso gratuito.

Festival au Dèsert

Il mese si chiude con il Festival au Dèsert nelle date del 28, 29 e 30 giugno: una tre giorni di eventi che si terrà presso l’Anfiteatro e il Parco delle Cascine e che propone l’affascinante incontro tra sonorità provenienti da continenti lontani. Il festival è organizzato dalla Fondazione Fabbrica Europa e si aprirà con il concerto speciale in anteprima del 14 giugno che vedrà protagonisti i Tinariwen all’Ultravox (ore 21:30).

I giardini della poesia nei cinque quartieri di Firenze

Spazio anche alla poesia per riscoprire l’importanza di questo genere letterario: la Compagnia Lombardi Tiezzi ha infatti promosso un’iniziativa di reading e performance diffuse dedicate a tre principali tematiche: l’amore, la luna, lo sport. I giardini della poesia si terrà dal 26 al 30 giugno in cinque diversi parchi pubblici, uno per ogni quartiere di Firenze: le Cascine, Villa Favard, Anconella, Villa Vogel e San Donato.

Le piazze dei libri 2023

Firenze torna a popolarsi di incontri, letture, reading ed eventi gratuiti dedicati alla letteratura. Tra gli eventi tematici dell’Estate Fiorentina 2023, a cavallo tra giugno e luglio, si svolge anche la rassegna Le piazze dei libri. Organizzata da Confartigianato Imprese Firenze, la manifestazione mette al centro la promozione della lettura con stand delle librerie indipendenti del territorio che arriveranno in 11 piazze dei cinque quartieri. L’appuntamento va da martedì 27 giugno a domenica 2 luglio.

Estate Fiorentina 2023: le rassegne che iniziano a giugno e proseguono nei prossimi mesi

Tante altre rassegne e festival popolano il palinsesto dell’Estate Fiorentina (abbiamo raccolto i migliori eventi del programma estivo in un’altra guida). Ma anche nel mese di giugno ci sono importanti riconferme. Dal 26 giugno al 6 agosto, il piazzale degli Uffizi torna a trasformarsi in una sala cinematografica a cielo aperto con Apriti cinema!; dal 9 giugno al 15 settembre con Sagrati in musica sotto le stelle, basiliche e chiese della città ospiteranno 23 appuntamenti tra concerti e performance; la grande rassegna del Florence Dance Festival torna nel Chiostro di Santa Maria Novella con danzatori, compagnie e artisti di fama nazionale e internazionale dal 18 giugno al 20 luglio; i concerti con vista mozzafiato di Firenze dall’Alto ripartono il 22 giugno e proseguono fino al 14 settembre in diverse location della città.

Informazioni Estate Fiorentina 2023

Per maggiori informazioni su ogni rassegna è possibile consultare il sito ufficiale dell’Estate Fiorentina 2023 o iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati.