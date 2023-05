Secret Florence 2023: eventi in luoghi insoliti e nascosti della città

- Pubblicità -

Dal 5 al 16 giugno, cinque enti internazionali, tra cui Fabbrica Europa, Lo Schermo dell‘arte e Musicus Concentus, organizzano Secret Florence 2023, uno dei principali eventi dell‘Estate Fiorentina. Per l’occasione, azioni artistiche e show di danza, musica, arte e film interagiranno con la città e la sua storia. Secret Florence, alla sua ottava edizione, di contribuisce alla rivalutazione di luoghi tradizionali con una nuova percezione, scoprendo storie culturali dimenticate o sconosciute. Le iniziative sono gratuite o a prezzi accessibili.

Tutte le iniziative in programma il 5 e 6 giugno 2023 al Cinema La Compagnia e al Chiostro del Carmine

Il 5 giugno 2023“Lo Schermo dell’Arte” presenterà in anteprima italiana, presso il Cinema La Compagnia a Firenze, tre film di Mathieu Amalric dedicati al grande musicista americano John Zorn. Le opere, intitolate Zorn I (ore 18:00), Zorn II (ore 19:30) e Zorn III (ore 21:30), sono state filmate durante l‘arco di diversi anni, catturando momenti di vita privata dell’artista. Essere presenti all‘evento sarà un’occasione unica per incontrare il regista, vincitore di tre Premi César, e conoscere l‘essenza di questo grande musicista. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a questo link.

Il 6 giugno 2023 invece, alle ore 19:00, Ernst Reijseger, violoncellista olandese già membro della ICP Orchestra di Misha Mengelberg, si esibirà al Chiostro del Convento del Carmine di Firenze. L’iniziativa è a a cura di Musicus Concentus. L‘ingresso costa 5 euro in prevendita oppure 10 euro con acquisto in cassa, con capienza massima di 160 posti.

Secret Florence 2023: gli eventi del 7 e l’8 giugno a Villa Carducci Pandolfini

Si prosegue il 7 e l’8 giugno 2023 (ore 20:00 e 21:00 in entrambe le giornate) presso la Villa Carducci Pandolfini, nella zona di Soffiano, dove avrà luogo un evento inteso come soglia di gesti che si succedono durante la giornata. Qui lentezza, attenzione e forme rituali dialogheranno con il passo del visitatore.

La Villa si apre al pubblico per questi speciali eventi: “Suite” e “Le tue Labbra”. Durante le due serate, si esibiranno infatti Naomi Berrill al violoncello ed esecuzioni di J.S. Bach (7 giugno), e Daniele Roccato al contrabbasso (8 giugno). L’iniziativa è limitata a 40 persone per volta e l‘ingresso è gratuito. E’ possibile chiamare lo 055.2280525 per avere maggiori informazioni. L’evento è a cura di Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni.

“ARIA, suoni e musica di ricerca”: l’evento del 14 e 15 giugno 2023

Il 14 e 15 giugno Firenze diventerà il palcoscenico di un evento culturale dal titolo “ARIA | Suoni e musica di ricerca”, organizzato da Tempo Reale. Per entrambe le giornate il costo del biglietto sarà di 10 euro (ridotto 7) e per l’incontro con Heiner Goebbels ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia, i concerti saranno spostati alla Limonaia di Villa Strozzi.

Il primo evento della manifestazione si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 11:00 al Conservatorio di Musica, Sala dei Giochi/Villa Favard, e vedrà protagonista il compositore tedesco Heiner Goebbels insieme al performer Gianni Gebbia, che modererà l’incontro. Il secondo evento si svolgerà invece nella medesima giornata al Piazzale del Torrino (via Pisana, 77) nel Parco di Villa Strozzi (ore 21:00) e vedrà esibirsi Heiner Goebbels e Gianni Gebbia.

Il terzo evento, a cura di BIG Bologna Improvisation Group, si terrà nella giornata di giovedì 15 giugno 2023 sempre a Firenze, al Piazzale del Torrino (via Pisana, 77) nel Parco di Villa Strozzi (ore 21:00). In una rarissima performance in Italia, la violoncellista e compositrice della Corea del Sud Okkyung Lee proporrà una delle sue esperienze più emblematiche.

Secret Florence 2023 al Tenax venerdì 16

E per finire, venerdì 16 giugno 2023 (dalle ore 21:00), sarà la volta di “Still Lives: Florence”, a cura di Fabbrica Europa. Al Tenax di Firenze (via Pratese, 46), Daniel Kok (Singapore) e Luke George (Melbourne) si esibiranno in una performance/installazione che prende spunto dal “Ratto delle Sabine” del Giambologna, capolavoro del Manierismo esposto nella Loggia dei Lanzi. Il costo del biglietto è di 10 euro.