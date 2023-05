Il meglio del programma dell’Estate Fiorentina 2023

- Pubblicità -

L’Estate Fiorentina 2023 parte il 2 giugno con un concerto-reading alla Pergola e continua fino al 21 settembre con un programma che vede 111 progetti diffusi, 6 eventi tematici e 15 festival, grazie al budget stanziato dal bando del Comune: 1,9 milioni di euro. Ci sono tante conferme e qualche novità. Tornano “Le piazze dei libri“, manifestazione dedicata alla lettura in 11 luoghi dei quartieri (27 giugno – 2 luglio), l’arena estiva nel piazzale degli Uffizi con il cinema d’autore a ingresso gratuito (dal 26 giugno) e tutti i grandi appuntamenti (da Musart al Firenze Jazz). Tra le novità, le iniziative diffuse dedicate alle figure di Gaber e Don Milani.

Le novità del bando dell’Estate Fiorentina 2023: il programma parte il 2 giugno

Il Comune ha presentato gli esiti del bando dell’Estate Fiorentina 2023, che prevede un investimento maggiore rispetto alla scorsa edizione per i 3 mesi di eventi. In tutto sono 132 le associazioni e i soggetti organizzatori coinvolti nel cartellone che quest’anno ha scelto come motto un verso gaberiano: “Com’è viva la città”. Un primo “antipasto” della stagione già in questi giorni con l’apertura dei 12 spazi estivi, dall’Anconella Garden alla Toraia fino all’Off Bar.

Ad aprire la kermesse il programma messo in campo per la Festa della Repubblica del 2 giugno, con “Anatomia di una Repubblica – Un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana” promosso da Fondazione Teatro della Toscana. Previste iniziative diffuse nelle biblioteche per tutta la giornata e poi la serata alla Pergola, a ingresso gratuito, con musica e letture grazie ad artisti ed attori delle associazioni e compagnie teatrali fiorentine e di rilevanza nazionale per ricordare, tramite i romanzi di grandi autori, tutta la storia Repubblicana italiana.

Il cartellone guarda anche ai grandi nomi della Storia italiana, culturale e non solo. Da giugno ad agosto i Chille de la Balanza renderanno omaggio a Don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita, con spettacoli, incontri e performance, mentre il Quartiere 4 dedica a Giorgio Gaber una rassegna, organizzata da Musicomedians, dal 1 al 20 luglio in vari luoghi. L’estate sarà l’occasione per riscoprire la poesia con i reading che la Compagnia Lombardi Tiezzi porterà nei parchi di tutta Firenze (dal 26 al 30 giugno). E poi ancora eventi sul sagrato di Santo Spirito, per la rassegna promossa dall’associazione Bang!(1 luglio – 16 settembre).

Le conferme: i festival estivi

Ci sono anche tanti graditi ritorni, come i 15 festival che animeranno in lungo e in largo il capoluogo toscano. Tra i grandi eventi in programma per l’Estate Fiorentina 2023 la conferma della Città dei Lettori a Villa Bardini, il Lattexplus Festival tra la stazione Leopolda e la Manifattura Tabacchi, Secret Florence con concerti e performance in luoghi insoliti e il Florence Folk Festival con la sua “balera” contemporanea. Ecco le date dei festival:

Secret Florence

dal 4 al 16 giugno, luoghi vari La città dei lettori

dal 7 all’11 giugno, Villa Bardini Sagrati in musica sotto le stelle

dal 9 giugno al 15 settembre, sagrati di basiliche e chiese Florence Dance Festival

dal 18 giugno al 20 luglio, chiostro grande di Santa Maria Novella Firenze dall’Alto

dal 22 giugno al 14 settembre, luoghi vari Apriti Cinema!

dal 26 giugno al 6 agosto, piazzale degli Uffizi Festival au Dèsert

28, 29 e 30 giugno, anteprima il 14 giugno, anfiteatro e parco delle Cascine Lattexplus Festival

stazione Leopolda, 9 luglio Manifattura Tabacchi Musart Festival

dal 16 al 26 luglio, piazza santissima Annunziata Italian Brass Week

23, 28 luglio, luoghi vari Copula Mundi

dal 31 agosto al 3 settembre, L.U. MEN parco del Mensola Firenze Jazz Festival

dal 5 al 10 e dal 13 al 17 settembre, luoghi vari in Oltrarno Florence Folks Festival

dal 7 al 9 settembre, Manifattura Tabacchi Cirk Fantastik!

dal 7 al 17 settembre, parco delle Cascine Genius Loci

28, 29, 30 settembre, complesso monumentale santa Croce

Il programma dell’Estate Fiorentina 2023 prevede poi una miriade di eventi diffusi in tutti i quartieri, dedicati a cinema, teatro, danza, incontri letterari, mostre, rassegne multidisciplinari, diffusi in tutti i quartieri della città. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito www.estatefiorentina.it.