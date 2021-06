Ultravox arena Firenze: nell’anfiteatro delle Cascine tornano i concerti

Francesca Michielin è la prima a ufficializzare la data del suo concerto all’Ultravox arena di Firenze (il nuovo nome del palco nell’anfiteatro delle Cascine), ma presto si aggiungeranno molti altri artisti. Emma, La Rappresentante di Lista, Coma Cose, Fast Animals and Slow Kids, Ariete sono alcuni nomi che circolano sui giornali. Una volta a pieno regime il programma conterà un quarantina di concerti in tutto. “L’anfi“, il nomignolo con cui viene chiamato da molti l’anfiteatro del parco delle Cascine, in questo 2021 torna a essere uno dei luoghi dell’Estate Fiorentina, grazie al progetto di un pool di imprese che si è aggiudicato il bando del Comune.

Dove si trova l’Ultravox Arena di Firenze: la nuova vita dell’anfiteatro delle Cascine

Restaurato 10 anni fa, l’anfiteatro che si trova nel cuore delle Cascine, grossomodo all’altezza dell’ippodromo delle Mulina, è stato a più riprese protagonista dell’Estate Fiorentina. Per il 2021 sarà gestito da una squadra di società impegnate nel mondo degli eventi (Nozze di Figaro, Prg, Music Pool, Teatro Tenda ed Enrico Romero) che hanno ideato l’Ultravox arena di Firenze. In ponte un progetto per la messa a norma, con 1.000 posti distanziati secondo le regole anti-Covid, ma anche un piccolo villaggio green che prenderà posto nel prato delle Cornacchie con ristoro, spazio per eventi, fiere e mercatini.

Le altre novità dell’Estate Fiorentina 2021

Oltre all’anfiteatro delle Cascine, tra i nuovi luoghi dell’Estate fiorentina 2021 ci saranno anche il Giardino delle Rose, sotto piazzale Michelangelo, al centro di un programma di iniziative culturali, e piazza San Marco, per cui Palazzo Vecchio sta cercando un gestore che potrà assicurare eventi e un eventuale chiosco con ristoro. Inoltre di recente ha aperto lo spazio “Figò” nell’ippodromo delle Mulina, con stand di cibo e un palco da 80 metri quadrati.

Francesca Michielin all’Ultravox arena di Firenze

Mentre si attende la presentazione ufficiale del progetto all’anfiteatro, che dovrebbe essere inaugurato a fine giugno, arrivano le prime conferme (indirette). Francesca Michielin, reduce dall’ultimo festival di Sanremo, ha annunciato 5 nuove date del suo tour estivo “Live – Fuori Dagli Spazi”, tra cui il concerto del 28 luglio 2021 a Firenze all’Ultravox arena. I biglietti possono essere già acquistati su TicketOne (da 28,75 euro in su) o nei punti vendita autorizzati.