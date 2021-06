Spaziano dalla botanica al cinema all’aperto, passando per l’aperitivo e le proposte food, gli eventi dell’estate 2021 alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Nel verde del Giardino della Ciminiera e della Piazza dell’Orologio, gli spazi estivi con ingresso da via delle Cascine 35 hanno già riaperto in sicurezza e rigorosamente “open air”, andando così ad affiancarsi agli altri luoghi che hanno inaugurato la stagione estiva. Tra gli eventi in programma nel mese di giugno c’è l’inaugurazione della mostra-laboratorio Botanica Temporanea. L’arte dei giardini invisibili e i concerti del Festival Au Désert. Tornano anche i Grand Tour in bicicletta alla scoperta del Parco delle Cascine e dei quartieri intorno a Manifattura Tabacchi. E poi il cinema all’aperto, con la rassegna cinematografica a cura della Fondazione Culturale Stensen.

Botanica, eventi e due ruote: l’estate 2021 alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Dal 18 giugno Manifattura Tabacchi ospiterà Botanica Temporanea. L’arte dei giardini invisibili, mostra-laboratorio curata dall’architetto e paesaggista Antonio Perazzi, che si potrà visitare fino al 19 settembre (ingresso libero). In occasione dell’inaugurazione, dal 18 al 20 giugno, ci saranno tre giorni di talk, laboratori, workshop, proiezioni cinematografiche, un market di fiori e piante, oltre alla realizzazione di un giardino in piazza dell’Orologio e di uno spazio progettuale aperto, ricreato come un laboratorio esperienziale nell’iconico spazio/serra progettato dallo Studio Q-BIC all’interno del loggiato tra Piazza dell’Orologio e il Giardino della Ciminiera.

Chi vorrà andare alla scoperta di Firenze e dei suoi quartieri sulle due ruote, potrà invece partecipare ai Grand Tour in bicicletta, a cura dall’Associazione dei Desideri (appuntamenti fino al 1 luglio): partono da Manifattura Tabacchi e raggiungono Parco delle Cascine, Piazza Puccini, San Iacopino, Isolotto, Novoli. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il 30 giugno poi la Manifattura Tabacchi ospiterà, all’interno del programma dell’Estate Fiorentina 2021, gli eventi di apertura del Festival Au Désert di Firenze, con un incontro e due concerti a ingresso gratuito, ma su prenotazione.

Cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Torna inoltre il cinema all’aperto, negli spazi della Manifattura Tabacchi di Firenze: dal 18 giugno al 1 settembre 2021, la Piazza dell’Orologio si trasformerà in una vera e propria arena sotto le stelle, organizzata secondo i protocolli Covid-19, tra anteprime e cinema d’essai a cura della Fondazione Culturale Stensen (il programma completo è in fase di definizione).

I biglietti per le proiezioni si potranno acquistare sia di persona alla cassa dalle ore 19:30 (intero 5€; ridotto 4€ con tessera Circuito Firenze al Cinema), sia sul portale online dello Stensen su Liveticket fino alle 20:00 del giorno dell’evento, con 50 centesimi di prevendita.

Aperitivo, street food e sapori giapponesi

I sapori giapponesi saranno protagonisti nel Giardino della Ciminiera con lo street food TodoModo, che propone per l’estate 2021 il bentō (info & prenotazioni: + 34 856 145504 – e-mail [email protected]; Orari: lunedì-sabato 10:00-16:00; domenica chiuso). Sempre nel Giardino si potrà trovare anche il food truck Eredi Nigro, ‘cibo da strada’ con specialità fiorentine (info: 339 5402224 – e-mail: [email protected]; orari: lunedì-domenica 18:00-22:45). Nel green bar curato da Soul Kitchen, concept space multidisciplinare dal design eco-sostenibile, si potranno gustare preparazioni home made e prodotti a km0, accompagnate da un ricco programma musicale. Tra le novità di quest’anno, una selezione di Premium Gin italiani e internazionali e una nuova linea di Special Mules (info & prenotazioni: Soul Kitchen; orari: lunedì-domenica 17:00-22:45).

Infine, per l’estate 2021 il bistrot Bulli & Balene propone specialità gourmet per le colazioni, i Saturday&Sunday Brunch, il pranzo, la cena e l’aperitivo (info & prenotazioni: 366 3640300 – email: [email protected]; orari: lunedì-sabato 8:30-22.45; domenica 10:00-22.45). Gli spazi di Manifattura Tabacchi sono aperti in osservanza dei protocolli di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ingresso è libero e gratuito. Qui il programma completo degli eventi dell’estate 2021.