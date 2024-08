I film da vedere d’agosto nelle arene estive di Firenze

- Pubblicità -

Il cinema all’aperto è un’esperienza unica e molto diversa da quella vissuta in una sala. Il cielo sopra lo schermo, il profumo dell’estate, il sentire il calore della giornata affievolirsi piacevolmente sulla pelle. L’inverno è lontano anni luce ed esiste solo quel momento di condivisione perfetta in cui con lo scendere della notte si accende lo schermo. Vediamo quindi i migliori film che hanno da offrirci le più importanti arene estive di Firenze nel mese di agosto.

Apriti Cinema, cortile degli Uffizi

È consigliabile sbrigarsi perché la rassegna è agli sgoccioli ma per la prima settimana di agosto sono in programma dei classici che è davvero difficile ammirare sul grande schermo: il 2 e il 5 agosto saranno dedicati a Fellini con due capolavori come 8 ½ e La dolce vita. Un’ottima occasione per ricordarci di quel cinema del passato che ha raccontato il nostro Paese e la cui eredità fa parte del nostro patrimonio culturale e dell’immaginario collettivo. La serata di chiusura di Apriti Cinema del 6 agosto è invece affidata al giallo d’autore con Assassinio sull’Orient Express nella versione diretta da Sidney Lumet nel 1974 che valse a Ingrid Bergman il premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

- Pubblicità -

Nell’ex convento di Sant’Orsola tra Almodovar e Riondino

Nel Complesso Museale di Sant’Orsola, la cui programmazione è curata da Spazio Alfieri, per il mese di agosto, sono da segnalare i due film italiani che all’ultima edizione dei David di Donatello si sono sfidati in un testa a testa per la vittoria per la miglior interpretazione maschile. L’ha spuntata Michele Riondino con Palazzina Laf di cui è anche regista ma il secondo favorito altri non era che l’inglese Josh O’Connor protagonista di La chimera di Alice Rohrwacher che conferma il talento della giovane autrice nel creare mondi sospesi e rarefatti popolati da personaggi indimenticabili. All’interno della programmazione spiccano anche tre intriganti pellicole dirette dal Maestro dell’erotismo e del turbamento Pedro Almodovar, particolarmente indicate poiché torride come il clima di questi giorni: Parla con lei, La mala educación e Volver. E restando in Europa da non perdere è l’ultimo documentario di Wim Wenders dedicato ad Anselm Kiefer.

I film da vedere a Firenze nelle arene estive “tradizionali”

Allontanandosi dal centro troviamo una delle arene più amate dai fiorentini: l’arena estiva Esterno Notte del Poggetto. Mercoledì 7 agosto, per chi è in cerca di una storia d’amore molto più simile alle esperienze di vita di ciascuno di noi che a quelle raccontate nei romanzi, è caldamente raccomandata la visione di Past Lives una delicata e umanissima riflessione su una delle tante deviazioni dal percorso prestabilito che la vita ci presenta.

- Pubblicità -

Per chi lo avesse perso questo inverno in sala e sogna fortissimo il Giappone o magari sta programmando un viaggio può recuperare all’arena Chiardiluna, il cinema all’aperto vicino San Frediano che ha accolto generazione di cinefili, Perfect Days di Wim Wenders: la straordinarietà della più semplice delle vite, la poesia della gentilezza e il nutrire la propria anima con cose semplici ma essenziali.

Film da non perdere nell’arena estiva con vista su Firenze

Concludiamo questa breve carrellata col cinema all’aperto più elegante tra le arene fiorentine: il Cinema in Villa sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini dove domenica 11 agosto ci verrà presentata una delle pellicole più sexy ed emozionanti dell’ultima stagione. Challengers di Luca Guadagnino, oltre a riproporre la formula del triangolo amoroso, alza il tiro mettendo in gioco la competizione sportiva, proprio quella che ci tiene incollati alla tv in questi giorni di Olimpiadi. Non ci resta che augurare buon agosto al cinema a tutti!

- Pubblicità -

Leggi anche: la nostra guida ai cinema all’aperto di Firenze per l’estate 2024