Festa del cinema 2023 con biglietti a 3,50 euro nelle sale aderenti

Un ventina di film a prezzo scontatissimo, tra nuove uscite e successi del botteghino. Torna "Cinema in festa" in migliaia di sale in tutta Italia

Cinque giorni per entrare nelle sale aderenti con un biglietto a prezzo speciale, solo 3,50 euro: da domenica 11 a giovedì 15 giugno 2023 torna una speciale festa del cinema. L’iniziativa è promossa in tutta Italia dal Ministero della Cultura, con la collaborazione dell’Accademia del Cinema Italiano e delle associazioni di categoria. La programmazione di “Cinema in festa 2023”, questo il nome ufficiale del progetto, comprende anche gli ultimi titoli usciti in sala, dalla Sirenetta Disney (in carne e ossa) al film di Marco Bellocchio Rapito, fino alle new entry Transformers – il risveglio e The Flash.

L’iniziativa

“Cinema in festa” è partito ufficialmente l’anno scorso, ispirandosi alla Fête Du Cinéma francese, grazie alla collaborazione tra distributori e sale per “allungare” la normale programmazione cinematografica anche verso l’estate e invitare il pubblico a sedersi in sala pure durante la stagione calda. Il progetto proseguirà fino al 2026. La prima edizione ha coinvolto oltre un milione di spettatori.

Come funziona la “Festa del cinema”: il biglietto a 3,50 euro e la programmazione

Recandosi nelle sale aderenti al progetto “Cinema in festa” da domenica 11 a giovedì 15 giugno 2023 sarà possibile acquistare il biglietto per i film in programmazione al prezzo di 3,50 euro. Nel weekend e nei primi giorni della settimana si potranno vedere i principali titoli già sul grande schermo, mentre giovedì ci sarà la possibilità di scoprire alcune delle nuove produzioni in uscita. I formati speciali, come le proiezioni in 3D, sono esclusi dalla promozione. Ecco i film in programma che partecipano a questa festa del cinema 2023:

Van Dormael – Toto Le Hèros

Rapito

Denti da squalo

Fast & Furious 10

Polite Society

Campioni

Spoiler Alert

Prigione 77

Transformers: Il Risveglio

The Flash

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Olga

La sirenetta

Ci sta ancora La valigia sul letto

Blu e Flippy

Sanctuary

Dalìland

Renfield

Peter Von Kant

Mindcage – Mente Criminale

The Boogeyman

Blueback

Essere e avere

Il Respiro della Foresta

Tutti i cani muoiono soli

Le sale aderenti alla festa del cinema 2023

In tutta Italia sono migliaia le sale aderenti a “Cinema in festa”, basta consultare il sito ufficiale per scoprire l’elenco dettagliato dei luoghi dove il biglietto è a 3,50 euro: questi i cinema aderenti a Firenze

Adriano

Astra

Cinema Castello

Cinema Teatro Everest (Galluzzo)

Fiamma Multisala

Fiorella

Flora

Marconi

Portico

Principe

Sala Esse

Spazio 1

Spazio Alfieri

Teatro Della Compagnia

The Space Cinema Firenze

Uci Cinema Firenze

Questi invece i cinema aderenti in provincia di Firenze:

Antella/Bagno Ripoli – C.R.C. Antella

Borgo San Lorenzo – Teatro Giotto

Campi Bisenzio – Uci Luxe Campi Bisenzio

Castelfiorentino – Teatro Del Popolo

Certaldo – Multisala Boccaccio

Empoli – Excelsior

Figline e Incisa Valdarno – Salesiani

Figline Valdarno – Nuovo

Firenzuola – Sala Don Otello Puccetti D.O.P.

Fucecchio – Pacini

Impruneta – Cinema Teatro Buondelmonti

Lastra a Signa – Moderno

Londa – Cinema Parrocchiale Cinema

Montelupo Fiorentino – Cinema Mignon

Pontassieve – Accademia

Reggello – Excelsior

San Casciano Val Di Pesa – Cinema Teatro Everest

Scandicci – Cabiria

Scarperia – Garibaldi

Sesto Fiorentino – Multisala Grotta

Tavarnelle Val di Pesa – Olimpia

S.Donato/Tavarnelle – Verdi

Vicchio – Giotto

Si consiglia di contattare i singoli cinema per gli orari e i giorni di apertura.