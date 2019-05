Quali sono gli eventi a Firenze durante il weekend delle elezioni? Il 26 maggio non ci sono solo i seggi aperti, ma anche le cantine e gli studi di architettura che propongono iniziative e attività. E poi, tra venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, concerti, mostre, mercatini, rievocazioni storiche senza dimenticare le iniziative dedicate ai bambini.

Le previsioni meteo del Lamma per il fine settimana indicano cielo coperto a Firenze (forse con qualche pioggerella domenica), ma chi non si farà spaventare dalle nuvole troverà delle belle proposte per passare una giornata all’aperto. Per quanto guarda invece l’election day di domenica in questo approfondimento le informazioni utili sulle elezioni comunali di Firenze e sui candidati per le europee.

Gli eventi al giardino Corsini, Firenze Flower Show

Dopo l’appuntamento con “Artigianato e Palazzo”, in questo fine settimana il giardino di Palazzo Corsini al Prato (via della Scala 115) si anima per un evento alla prima edizione: Firenze Flower Show, mostra mercato di piante rare, accompagnata da workshop, laboratori per grandi e piccoli.

Si va dal baby-corso sulle piante carnivore, alle lezioni per grandi su zafferano, cioccolato, biolaghi e bonsai, fino allo spettacolare lancio di farfalle (domenica 26 alle ore 16.00). La manifestazione si svolge sabato 25 e domenica 26 maggio, con orario 9.30 – 19.30. Biglietto di ingresso 6 euro, ridotto 5 euro per chi arriva accompagnato dal suo amico a 4 zampe, i bambini sotto i 12 anni entrano gratis. Per le attività è necessario prenotarsi sul sito del Firenze Flower Show.

Cantine aperte 2019 a Firenze e dintorni

È uno degli eventi più amati dagli appassionati di enogastronomia. Per il 27esimo anno “Cantine aperte”, manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino, permette di visitare durante il weekend le migliori aziende vitivinicole di Firenze e della Toscana, con tanti eventi come “wine walk” nei vigneti, visite guidate, attività didattiche. La maggior parte delle iniziative sono gratuite.

Appuntamento dal 25 al 26 maggio anche in una ventina di cantine dell’area fiorentina, si va dalle suggestive cantine Antinori del Bargino (San Casciano Val di Pesa), alla Tenuta di poggio Casciano del Ruffino (Bagno a Ripoli) . Sul sito del Movimento Turismo Toscana il programma completo.

Altro che musei: “Open”, studi di architettura aperti

Per due giorni, il 25 e 26 maggio, anche gli studi di architettura aprono le porte. A Firenze “Open”, iniziativa ideata dal Consiglio nazionale degli Architetti, coinvolge 6 realtà che propongono iniziative e curano, venerdì 24 maggio, una serie di installazioni in diversi punti della città. Più informazioni nell’articolo dedicato a “Open! Studi aperti 2019”.

Mostre a Firenze: Bowie e Sukita

Tra le tante mostre in corso a Firenze, vi segnaliamo quella fotografica su David Bowie “Heroes”, ospitata a Palazzo Medici Riccardi: durante il weekend sono previsti eventi in occasione dell’arrivo in città di Masayoshi Sukita, il fotografo e artista che ha scattato le 90 immagini in mostra e ha seguito il Duca Bianco per oltre 40 anni.

Nella Limonaia di Palazzo Medici Riccardi sabato 25 maggio e domenica 26 maggio, sarà possibile incontrare il fotografo e farsi firmare il catalogo della mostra “Heroes – Bowie by Sukita”. Per chi sarà libero anche lunedì, alle 17.00 sempre nella limonaia è previsto il talk con Sukita aperto a tutti i visitatori della mostra.

I concerti del weekend a Firenze (perché è già estate?)

Nonostante le condizioni meteo siano incerte, il cartellone dell’Estate Fiorentina è già partito e nel fine settimana propone musica in club e nei locali all’aperto già attivi. Questo weekend si tiene il primo appuntamento della rassegna “Firenze Suona” con live dei cantautori toscani in diversi luoghi e locali della città. Venerdì 24 i Fish Bones, gruppo ska-punk, si esibisce nel Michael Collins pub in Piazza della Signoria (ore 21.30).

3 concerti in programma al Giardino dell’Artecultura: venerdì 24 dalle 19.00 la formazione dixie The Old Florence Dixie Band per un viaggio musicale fino a New Orleans; sabato 25 Freddie Maguire Blues Band (ore 19.00); domenica 26 maggio Rick Hutton accompagnato dall’Hutton Acoustic Trio racconterà la storia del rock rivisitata in chiave acustica.

Musica anche al piazzale Michelangelo, nello spazio del Flower: venerdì 24 Jazztronic, progetto che propone suoni e ambientazioni funk/lounge; sabato 25 maggio Jazz Parking con sul palco Francesco Pantusa al sax e Bernardo Sacconi al contrabbasso. Qui la lista degli spazi estivi di Firenze.

Eventi a Firenze nel weekend: i mercatini del 25 e 26 maggio

Per chi ama oggetti dal fascino antico domenica 26 maggio in piazza Annigoni (zona piazza Ghiberti) si svolge il mercato delle pulci mensile, con antiquariato, modernariato, bigiotteria, stampe, libri, dischi dalle 9.00 alle 18.00. Il cibo di strada è protagonista invece di “Varlungo street food”, con i camioncini del gusto che stazioneranno in via Aretina per tutto il fine settimana, dal 24 al 26 maggio, dalle 11 alle 24.

Sul fronte dello shopping (benefico) la sala dei marmi del Parterre, in zona piazza della Libertà, ospita il “Merct’ANT di primavera”, il mercatino della Fondazione ANT con prodotti tipici donati da aziende locali: cibo, fiori, abbigliamento, giochi, biancheria per la casa e molto altro. La manifestazione si tiene venerdì dalle 15 alle 19, mentre sabato e domenica l’orario va dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Black weekend ai Gigli, sconti pazzi

Per il “venerdì nero” dei prezzi bisognerà ancora aspettare, ma intanto, da venerdì 24 a domenica 26 maggio nei negozi del centro commerciale dei Gigli di Campi Bisenzio vanno in scena gli sconti “folli” del Black weekend. Le promozioni abbracciano abbigliamento alla cosmetica, dalla tecnologia ai giocattoli e ai gioielli. E in più eventi: sfilate delle nuove collezioni e lo show Cristiano Militello.

I dettagli e i negozi aderenti nell’articolo sul Black weekend di primavera nel centro commerciale I Gigli.

Anpilandia 2019: gli eventi per bambini durante il weekend fiorentino (gratis)

Il weekend fiorentino riserva sorprese anche per i più piccoli. Sabato 25 e domenica 26 maggio a Ponte a Mensola si svolge “Anpilandia”, manifestazione con esperienze e giochi nella natura. Il primo giorno escursioni nel territorio per grandi e passeggiate animate per i più piccoli (dalle ore 9.00).

Domenica pomeriggio la grande festa di Anpilandia in via San Martino a Mensola: dalle 15.30 stand, giochi, mercatini, spettacoli degli sbandieratori, aquiloni, bolle di sapone e molto altro. Informazioni sul sito ufficale di Anpilandia.

Il compleanno delle Oblate: eventi fino al 26 maggio

La Biblioteca delle Oblate, nel centro di Firenze, festeggia il suo compleanno con tanti eventi gratuiti, per tutto il fine settimana, anche con l’apertura domenicale. Nel programma visite guidate al complesso (sabato 25 alle 16.30), viaggi teatrali itineranti con la Compagnia delle Seggiole (venerdì 24 e sabato 25 a ore 20 e 21), letture animate per bambini (sabato e domenica pomeriggio). Consigliata la prenotazione: tel. 055 261 65 12, mail [email protected]

Il Palio di Santo Stefano in Pane 2019

Due giorni di rievocazioni storiche nella zona di Rifredi con la seconda edizione del “Palio di Santo Stefano in Pane”. Sabato 25 e domenica 26 in via delle Panche 41 oltre 200 figuranti che arrivano da tutta la Toscana, si sfidano in gare dal sapore antico: sfide e sbandieratori, danza medievale, musici e di arcieri.

A decretare i vincitori del palio in ciascuna categoria sarà una giuria popolare. L’evento, organizzato dalla Misericordia di Rifredi, è previsto in entrambi i giorni dalle 10 alle 24 .