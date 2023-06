Calcio storico fiorentino: dove vederlo in diretta tv e in streaming

- Pubblicità -

Il calcio storico fiorentino 2023 torna in tv (in diretta e in replica): le due date delle semifinali e la finale di San Giovanni 2023 saranno proposte in chiaro da un’emittente regionale toscana, oltre che in streaming web a livello nazionale. Anche quest’anno il Comune di Firenze ha affidato la trasmissione delle partite a una televisione locale, oltre a vendere i diritti per l’uso delle immagini a livello internazionale. L’appuntamento sulla sabbia di Santa Croce è sabato 10 giugno per la sfida tra Bianchi e Azzurri e domenica 11 giugno per quella che vedrà affrontarsi Rossi e Verdi. Tutto pronto quindi per il Calcio storico fiorentino 2023, ecco dove vederlo in tv.

Dove vedere la diretta (e le repliche) del Calcio storico 2023: Toscana Tv

Come nella passata edizione, anche quest’anno Palazzo Vecchio ha affidato a Toscana tv la trasmissione delle partite del Calcio storico fiorentino: sarà possibile vederlo in chiaro solo territorio regionale toscano (in televisione, ma non in streaming). Questo perché i diritti internazionali sono stati al centro di un altro bando. Le semifinali e la finale saranno trasmesse in chiaro sul canale 11 del digitale terrestre (Toscana tv) e sul canale 80 (Firenze tv). L’orario di inizio delle partite è fissato alle 19.00, sia sabato 10 sia domenica 11 giugno, ma lo spettacolo per le vie di Firenze inizierà fin dalle 16.45 con la sfilata del corteo in costume.

La replica delle due semifinali del Calcio storico fiorentino 2023 si potrà vedere nella serata dello stesso giorno dell’incontro: alle ore 21 su Toscana Tv e alle 23 su Firenze Tv, si legge sui canali social dell’emittente. Anche la finale del 24 giugno sarà trasmessa sugli stessi canali.

Il Calcio storico fiorentino in streaming (ma non gratis)

Il Calcio storico fiorentino 2023 sarà trasmesso in diretta tv in Toscana, ma dove vederlo in streaming? Per gli spettatori che si trovano fuori dalla regione oppure che non possono seguire gli incontri in televisione, c’è lo streaming web che però sarà soltanto a pagamento. Anche quest’anno le partite del Calcio storico saranno proposte sulla piattaforma di DAZN.

E i biglietti per il calcio in costume

Intanto prosegue la prevendita online dei biglietti per assistere dal vivo agli incontri, dagli spalti di piazza Santa Croce. Al momento però sono rimasti solo alcuni tagliandi per il secondo incontro, quello tra Rossi e Verdi. I ticket per la finale non sono ancora disponibili. Qui tutte le informazioni sul torneo 2023 del Calcio storico fiorentino.