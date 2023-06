Fuochi di San Giovanni 2023 a Firenze: l’orario e il programma

- Pubblicità -

Il 24 giugno 2023 i fuochi di San Giovanni (pardon, i “fochi” come si dice a Firenze) torneranno a illuminare i cieli della città nell’orario consueto, per celebrare la festa del patrono. La novità è che lo spettacolo pirotecnico potrà essere seguito anche a distanza, con la diretta sui canali social della Società di San Giovanni Battista, che da oltre due secoli organizza l’evento. I fuochi saranno l’apice di una lunga giornata di festeggiamenti a Firenze, dal corteo storico nelle prime ore del mattino fino alla partita conclusiva del calcio storico.

Prima dei fuochi: gli eventi a Firenze il 24 giugno 2023 con tutti gli orari

Le celebrazioni per il patrono San Giovanni Battista inizieranno alle ore 8.30 del 24 giugno 2023, quando per le vie del centro di Firenze sfilerà il corteo storico per la consegna della croce del santo al sindaco Dario Nardella. I figuranti si muoveranno prima verso Palazzo Vecchio, poi fino al Battistero di San Giovanni Battista. Qui, alle ore 10 si svolgerà la tradizionale offerta dei ceri, seguita alle 10.30 alla messa solenne in Duomo, celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Betori, a cui – al termine della celebrazione – sarà consegnata la croce di San Giovanni.

Ci sono poi due eventi “sportivi”, in orario serale, che precederanno i fuochi di San Giovanni: il Palio Remiero di Firenze e la finale del Calcio storico, che si svolgono come da tradizione il 24 giugno. La prima competizione andrà in scena alle 18 presso la Società Canottieri e coinvolgerà gli equipaggi dei quattro quartieri storici nella città in una gara tra il Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio. Si tratta una tradizione secolare rispolverata oltre 4 decenni fa dalla Società di San Giovanni Battista e portata avanti a più riprese in questi anni. Sempre nelle stesso orario, questa volta sul sabbione di piazza Santa Croce, si affronteranno gli Azzurri e i Rossi per l’ultima partita del calcio in costume. Una sfida preceduta dalla sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina.

Fuochi di San Giovanni a Firenze: l’orario e quanto durano i “fochi” 2023

A Firenze lo spettacolo dei fuochi del 24 giugno viene organizzato da oltre due secoli dalla Società di San Giovanni Battista, una tradizione che è ripresa due l’anno scorso dopo due anni di stop per il Covid. Il conto alla rovescia prenderà il via dalle ore 21 sul Lungarno della Zecca, con l’esibizione della banda dell’Aeronautica Militare, per il centenario dell’arma.

L’orario di inizio dei fuochi d’artificio di San Giovanni è fissato alle 22.00 di venerdì 24 giugno 2022, quando i primi giochi pirotecnici saranno sparati da piazzale Michelangelo per colorare i cieli della città, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Lo spettacolo quest’anno sarà trasmesso anche in diretta web su Facebook, Youtube e sul sito della Società di San Giovanni Battista: in tutto lo spettacolo dei fuochi durerà 40 minuti. Qui vi raccontiamo l’origine della festa di San Giovanni e dei fuochi d’artificio.

Dove vederli

I fiorentini DOC, non hanno dubbi: i lungarni e i vari ponti del centro (in primis Ponte Santa Trinita) sono il posto migliore da dove vedere i fuochi di San Giovanni con le luci e i colori che si riflettono nelle acque dell’Arno, accompagnate da incredibili scorci su Ponte Vecchio. Proprio per questo motivo sono uno dei luoghi più affollati durante la serata del 24 giugno. C’è anche chi sceglie gite in barchetto o in gommone lungo il fiume per conquistare un punto di vista unico oppure le terrazze (a pagamento) dei rooftop degli hotel stellati.

Fuori da centro, gli Orti del Parnaso (il giardino sopra quello dell’Orticoltura, a cui si accede da via Bolognese) regala una particolare visuale su una buona fetta del panorama di Firenze, cupola inclusa. Ancora più in là, Fiesole è un’altra meta interessante per ammirare questo show pirotecnico “a distanza”, dall’alto del convento di San Francesco: i fuochi risulteranno più piccoli, ma a fare da contorno ci sarà un panorama unico.