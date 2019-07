Se si dovesse scegliere un volto per rappresentare il nuovo cantautorato italiano sarebbe sicuramente quello di Calcutta, ospite del Lucca Summer Festival 2019 sabato 6 luglio. Grande attesa per scoprire le canzoni che entreranno in scaletta, mentre sono in vendita su Ticketone gli ultimi biglietti ancora disponibili.

Chi è Calcutta?

Il suo tour estivo partito lo scorso 7 giugno segna un momento particolarmente felice della carriera, ancora giovane, di Calcutta. Nato nel 1984 a Latina, dopo un primo album che passa piuttosto inosservato nel giro di pochi mesi Calcutta passa dall’anonimato alla fama grazie al suo secondo disco, Mainstream.

La vera svolta però è arrivata nella primavera 2018 con la pubblicazione di Evergreen. L’album, anticipato dai singoli Orgasmo, Pesto e Paracetamolo, raggiunge un successo clamoroso. Conquista il primo posto nella classifica di vendite in Italia e il disco d’oro.

Arriva l’estate e si esibisce in un doppio concerto, prima nello stadio della sua Latina e poi all’Arena di Verona. Un totale di 30 mila spettatori e un film concerto, “Calcutta Tutti in piedi”, con le immagini del live a Verona. Dopo il tour nei palazzetti dell’inverno scorso, oggi arriva finalmente al Lucca Summer Festival.

Calcutta a Lucca Summer Festival 2019, il treno speciale

Il concerto di Calcutta a Lucca Summer Festival si annuncia come il più partecipato tra quelli che si terranno in piazza Napoleone.

Anche per questo è stato predisposto un treno speciale da Lucca a Firenze per agevolare il ritorno degli spettatori. Il treno è il numero 95837. Partirà dalla stazione di Lucca alle ore 00:40 e arriverà a Firenze Santa Maria Novella alle 2.15.

Tra i due capolinea sono previste fermate intermedie a Pescia, Montecatini Terma, Pistoia, Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato Porta al Serraglio, Prato Centrale, Calenzano, Pratignone, Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi.

Il treno non comparirà nei sistemi di Trenitalia prima del 6 luglio. I biglietti saranno acquistabili solo da quel giorno, ma verranno comunque ritenuti validi i titoli di viaggio per il treno 3097 del 6 luglio, con partenza alle ore 22:31.

Calcutta a Lucca Summer Festival, le canzoni in scaletta

Le prime date del tour estivo di Calcutta lasciano pensare che la scaletta delle canzoni eseguite dal vivo sarà la stessa per tutti i prossimi concerti, compreso quello di Lucca. E dunque, salvo sorprese dell’ultim’ora, sarà la seguente.

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Se tu non torni (Miguel Bosé cover) Milano Limonata Paracetamolo Rai Albero Amarena Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Del verde Sorriso (Milano Dateo) Arbre Magique Hübner Le barche Due punti Gaetano Saliva Frosinone Pesto

Calcutta a Lucca, biglietti in vendita su Ticketone

Ultime ore per acquistare i biglietti per Calcutta a Lucca Summer Festival su Ticketone. I pochi posti a sedere numerati della tribuna e del settore “Statua Gold” sono esauriti. Restano però sia la tribuna non numerata che i posti in piedi. Il prezzo dei biglietti per il concerto di Calcutta a Lucca sono di 49,45 euro per la tribuna non numerata e di 34,50 euro per il posto in piedi (spese di servizio escluse).