Calici di stelle 2023 in Toscana, tanti eventi (anche pet friendly)

- Pubblicità -

Con l’arrivo dell’estate, torna anche in Toscana uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vino: Calici di Stelle 2023. Organizzato dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, questa manifestazione si è trasformata in una tradizione estiva per gli enoappassionati e anche quest’anno la nostra regione si appresta ad ospitare tre settimane di eventi enogastronomici, accompagnati da musica, animazioni e suggestive osservazioni delle stelle. E per rendere l’esperienza ancora più speciale, quest’anno l’evento sarà aperto anche agli amici a quattro zampe.

Brindiamo con i calici sotto le stelle in Toscana: l’edizione 2023

Con l’inizio di agosto torna Calici di stelle, una delle più conosciute manifestazioni enoturistiche estive. Arrivata alla 30esima edizione quest’anno collega 460 Comuni con vocazione vitivinicola in tutta Italia. Fino al 20 agosto sono tanti gli appuntamenti per gli enoappassionati che potranno brindare con i loro calici sotto le stelle cadenti.

- Pubblicità -

L’evento è sostenuto dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino e si estende su tutto il territorio italiano in collaborazione con i Comuni e le aziende vitivinicole. Durante l’intera durata della manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare le stelle grazie ai volontari dell’Unione Astrofili Italiani. In Toscana l’evento si svolgerà in sette province, tra cui: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena per coinvolgere oltre 100 soci. Quest’anno, il consueto evento di agosto dedicato al vino include anche coloro che sono amanti dei cani. Si inizia con Buccia Nera in località Campriano (AR), per poi proseguire a Gambassi Terme, a Montepulciano, a Carpineto e in tante altre località toscane.

Calici di stelle con gli amici a 4 zampe

Il Movimento Turismo del Vino Toscana (MTV Toscana) ha pianificato un Calici di Stelle 2023 con l’intento di sensibilizzare sul tema dell’abbandono dei cani, un problema che purtroppo registra un picco proprio durante il periodo estivo. Dal 28 luglio al 20 agosto, l’agenda offre una vasta gamma di eventi per i wine lover e per i loro amici a quattro zampe.

- Pubblicità -

In particolare, a partire dal 4 agosto, una serie di iniziative sarà aperta anche ai “pet”. Per questa manifestazione è stata progettata un’attività social con l’obiettivo di sensibilizzare e rendere virale l’evento. Durante le esperienze in cantina i visitatori potranno fare foto o stories, taggare la cantina e utilizzare l’hashtag #ionontiabbandono.

Sulla base del tema #ionontiabbandono saranno organizzati eventi creati per sorprendere e divertire sia i cani che i loro padroni ma non mancheranno grigliate nel Chianti, cene tra i filari, attività con centri di astrofili, aperitivi e spettacoli. Un esempio è la tenuta di Carpineto a Montepulciano che offre 6 date di Calici di stelle dedicate ai wine lovers con cane al seguito. “Tutte le mattine, di buon ora, quando faccio un giro tra i vigneti – racconta Antonio Michael Zaccheo residente proprio nella Tenuta di Montepulciano vocata al grande vino – Asia e Artù, 3 anni, non mi lasciano mai solo. Sono i cani del nostro agronomo, Mauro Micheli, e vivono qui. Quella è la loro passeggiata preferita.”

- Pubblicità -

A dimostrazione della loro sensibilità per gli animali nella tenuta, oltre a Asia e Artù si possono trovare altri 9 amici a quattro zampe che fanno parte della famiglia e che passano le giornate tra le vigne. Il 4, 5, 12, 13, 15, 16 agosto dalle 18 alle 20 nel giardino con vista sui vigneti si potrà degustare: Spumante Brut, Dogajolo Oro e Vino Nobile di Montepulciano Riserva, in abbinamento ad un tagliere con salumi e formaggi tipici e bruschette con olio evo Carpineto.

Calici di stelle in Toscana è anche cultura: il programma tra Siena e Montepulciano

Oltre che degustazioni, visite in cantina e cielo stellato, l’evento Calici di stelle in Toscana apre le porte anche alla cultura. Ad esempio a Siena è possibile visitare in notturna, il 10 agosto, la terrazza al sesto livello dell’antico Ospedale. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa prevede l’apertura straordinaria del livello di piazza Duomo del complesso museale e delle mostre temporanee “Aldo Mondino. Start. Un incessante inizio” a cura di Vittoria Coen e “Raggioverde” a cura di Michela Eremita.

Grande attesa poi per “Calici di Stelle a Montepulciano”, che sempre nella serata del 10 agosto coinvolgerà i luoghi più belli del borgo toscano e 40 cantine proponendo degustazioni itineranti, degustazioni guidate dai sommelier FISAR o ancora degustazioni durante le cene organizzate dalle contrade del Bravìo delle Botti. Previsti inoltre spettacoli di magia, musica, dj set, uno spazio dedicato all’artigianato locale sotto al Loggiato di Piazza delle Erbe e dalle 18 la sfilata del corteo storico e degli sbandieratori con esibizione in piazza Grande.

Per scoprire tutti gli altri eventi in programma in Toscana per Calici di Stelle 2023 è possibile consultare il calendario online.