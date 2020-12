Cosa si può fare a Firenze in occasione del Capodanno 2020 – 2021? Sarà un veglione e un primo dell’anno diverso dal solito, questo è sicuro. Tutta Italia il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 (ma anche il 2 e il 3) sarà in zona rossa, come stabilito dal Decreto Natale, e questo implica una serie di misure che limitano gli spostamenti. A questo si aggiunge l’impossibilità di organizzare alcun tipo di veglione, perché alle 22 del 31 dicembre scatta il coprifuoco. Si può sempre optare per un cenone casalingo, magari scegliendo per il Capodanno 2020 – 2021 il menu delle feste curato dagli chef di Firenze per Il Reporter.

Capodanno 2020 – 2021 a Firenze, le regole da rispettare

Il 31 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021 Firenze, ma anche la Toscana e l’Italia intera, sarà in zona rossa, il che significa che ci sarà il divieto di uscire non solo dalla propria Regione ma anche dal proprio Comune di residenza se non per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità (per provare i quali sarà necessaria l’autocertificazione). Rimane valida la regola secondo cui sono ammesse le visite a parenti e amici tra le 5 del mattino e le 22 di sera per massimo due persone adulte per nucleo familiare, a cui si possono aggiungere figli minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti. Inoltre, la notte di Capodanno 2020 – 2021 il coprifuoco sarà esteso fino alle 7 del mattino del 1° gennaio.

Cenone del 31 dicembre a Firenze: supermercati aperti?

Ma se è vero che entro le 22 del 31 dicembre bisognerà tassativamente far ritorno alla propria abitazione e che quindi il cenone di Capodanno si potrà fare solo in famiglia, è anche vero che nulla vieta di organizzare un banchetto luculliano tra le mura domestiche. A questo proposito, è bene ricordare che i negozi che vendono beni di prima necessità (supermercati, farmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri) saranno aperti anche il 31 dicembre e il 1° gennaio mentre saranno chiusi bar e ristoranti ma sarà consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Silvestri, Ghemon e Erica Mou: a Firenze, il Capodanno 2021 è online

“Futura”, si intitola così il Capodanno online di Firenze per il “salto” dal 2020 al 2021, che potrà essere seguito da casa da tutti i fiorentini (e non solo). Organizzato dal Comune di Firenze e dall’associazione MUS.E, con il supporto di Toscana Energia, “Futura” vedrà protagonisti i cantautori Daniele Silvestri, Ghemon ed Erica Mou esibirsi nelle sale più belle di Palazzo Vecchio, mentre la violoncellista Naomi Berrill suonerà accompagnando i passi di danza di Jennifer Rosati, ballerina e protagonista dell’Opus Ballet. L’attore Maurizio Lombardi sarà la guida dell’evento per tutta la serata. Non mancherà un evento cucito ad hoc per i bambini: i più piccini avranno un Capodanno all’insegna della magia. L’illusionista Mattia Boschi, mago di Disney Channel, accompagnerà i più bimbi nel mondo della fantasia grazie alle sue spettacolari illusioni.

Futura, come assistere al Capodanno online di Firenze

Il 31 dicembre sul canale YouTube della Città di Firenze e il canale televisivo RTV38, trasmetteranno due differenti video. Il capodanno dei bambini sarà alle 13:30 in televisione su RTV38 e alle 16:00 su YouTube Città di Firenze. Lo spettacolo musicale, invece, sarà alle 19:00 su YouTube Città di Firenze e alle 21:00 su RTV38. Entrambi resteranno su YouTube del comune e potranno essere visti in qualsiasi momento anche nei giorni successivi. Per quanto riguarda la radio, sulle emittenti Radio Bruno e Controradio, potrete ascoltare lo spettacolo dalle 21 o seguirlo sui loro canali social.