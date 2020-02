Questo weekend preparate i coriandoli, anche non se siete più bambini: tra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 si moltiplicano le feste, le sfilate in costume e gli eventi per festeggiare il carnevale a Firenze. Se in periferia va in scena il colorato corteo multiculturale lungo le vie del quartiere San Donato, in centro arrivano le maschere tradizionali della Basilicata, mentre i quartieri sono animati da una miriade di iniziative.

Ecco gli eventi carnevaleschi del fine settimana a ingresso gratuito.

Parata di carnevale alle Piagge e clown a Villa Bracci (15 febbraio)

Sabato 15 febbraio parata alle Piagge insieme a una band itinerante e con in testa la bibliobike della nuova biblioteca del quartiere: partenza alle 10.30 dal centro sociale il Pozzo (piazza Alpi/Hrovatin 2).

Nel pomeriggio di sabato festa anche a Villa Bracci (stradone di Rovezzano 33) con il tradizionale evento di carnevale a ingresso libero, dalle 15.30 alle 19.30. Prevista la partecipazione del Clown Giulivo per far divertire tutti i bambini.

Il carnevale a San Donato: la sfilata multiculturale di Firenze

Questo weekend a Firenze torna il carnevale multiculturale di San Donato, a Novoli: domenica 16 febbraio è prevista la sfilata in maschera per le vie del quartiere. All’evento, uno dei più attesi in città che con il 2020 compie 6 anni, partecipano 14 comunità straniere con costumi, balli e musiche da tutto il mondo. Un viaggio che parte dall’America Latina fino arrivare in Asia e in Africa.

Il ritrovo è alle 14.30 nelle strade del polo universitario (via delle Pandette, mentre in caso di pioggia in via Rastrelli), poi l’esibizione finale di tutti i gruppi folkloristici sul palco nel centro commerciale di San Donato (ore 16.00), dove sono presenti anche giochi gonfiabili per i più piccoli.

Le storiche maschere di Aliano in piazza del Mercato Centrale

Maschere arcaiche con corna, fattezze demoniache ma con colorati cappelli e abbigliamento goffo. Domenica 16 febbraio alle ore 18.00 in piazza del Mercato Centrale di San Lorenzo fa tappa lo storico carnevale di Aliano (Matera). Ad aprire la sfilata le maschere del piccolo borgo della Basilicata e le musiche del gruppo U Cirnicchiu e quelle degli Amarimai.

Feste e mercatini di carnevale a Firenze sud (16 febbraio)

Sempre domenica 16 febbraio, la zona di Gavinana si anima grazie alla il “Carnevale di Stenterello” organizzato in via Datini. Dalle ore 10.00 alle 22.00 bancarelle in strada, animazione e truccabimbi itinerante. In più una gara per le maschere più belle, con la premiazione alle ore 16.00 in piazza Gualfredotto.

Domenica 16 febbraio festa anche alla parrocchia di Sant’Angelo a Legnaia (ore 15.00), in via Allori – nel quartiere 5 – per l’iniziative organizzata dalle mamme del rione (ore 15.30) e nel giardino di piazza Morandi, a Rifredi (ore 15.30).

E guardando ancora più avanti, qui trovate tutti i principali eventi del carnevale a Firenze.