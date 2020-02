Eventi a Firenze, cosa fare nel weekend (14-15-16 febbraio)

Che siate innamorati o alla ricerca della dolce metà, appassionati d’arte o del buon vino questo weekend a Firenze ci sono tanti eventi tutti da vivere: ecco qualche consiglio su cosa fare in città venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio.

San Valentino e San Faustino a Firenze

Le due facce del weekend: da una parte gli eventi per San Valentino, che portano cuoricini e romanticismo anche Firenze, dall’altra la festa dei sigle, il 15 febbraio per San Faustino, “patrono” di chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Per le coppie ci sono cene romantiche, visite guidate nei musei, brindisi sulla “vetta” di Palazzo Vecchio. Per i single speed date (con lucchetto), scuola di cucina riservata ai cuori solitari e serate sulla pista da ballo. Ecco qui i nostri approfondimenti:

Musei gratis a Firenze: Villa Bardini

Tra gli eventi del weekend a Firenze, anche l’apertura gratuita della mostra “Enigma Pinocchio – Da Giacometti a LaChapelle” ospitata a Villa Bardini. L’iniziativa è promossa in occasione di San Valentino, ma l’esposizione è visitabile a costo zero il 14 febbraio da tutti, non solo dalle coppie, con orario 10.00 – 19.00.

Cosa fare, visite guidate gratuite

L’accesso al museo è a pagamento, ma la visita guidata è gratuita. Tre luoghi d’arte di Firenze questo weekend offrono la possibilità di partecipare a tour con esperti, una volta comprato il tagliando di ingresso. Al Museo del Duomo i residenti nella Città metropolitana di Firenze sabato e domenica possono scoprire la porta sud del Battistero, recentemente restaurata (qui i dettagli e gli orari delle visite guidate dedicate alla porta di Andrea Pisano). Biglietto scontato a 6 euro per i residenti.

Sabato 15 febbraio, per celebrare la festa del Beato Angelico, il Museo di San Marco offre visite guidate alle 10.00 e alle 12.00 (biglietto intero 8 euro), mentre il giorno dopo Casa Buonarroti organizza tour alle 10.00 e alle 11.30 in occasione dell’anniversario della morte di Michelangelo (prenotazione obbligatoria al numero 055241752, biglietto d’ingresso 5 euro).

Cinema: Parasite a Firenze, il film da Oscar

È stato il grande trionfatore degli ultimi Oscar e ora torna nelle sale. Chi vuole rivedere il pluripremiato lavoro del regista sudcoreano Bong Joon-ho oppure scoprirlo per la prima volta, trova in questo articolo i cinema di Firenze che questo weekend hanno in programmazione “Parasite”.

Eventi: i mercatini del weekend a Firenze (16 febbraio)

Vintage e piante sono i protagonisti dei mercatini del weekend a Firenze, domenica 16 febbraio. In piazza Santo Spirito, per tutta la giornata si svolge la Fiercuola dei Semi con prodotti biologici, artigianato tradizionale e scambio delle sementi di piante da frutta, orto e giardino (ore 9.00 – 19.00).

Mercato vintage invece allo Student Hotel Firenze in viale Lavagnini: Pimp my vintage organizza questo appuntamento con una selezione di capi unici, artigianato, gioielli, nuovi brand e vinili dalle ore 11.00 alle 20.00, a ingresso gratuito. In più dalle 12 alle 16 il brunch in swing del bistrot Fooo, mentre alle 15.00 e alle 17.00 si svolge il workshop di “Arual Dem” per raccogliere fondi per l’Australia, grazie al riuso delle riviste di Lungarno sotto forma di origami.

Mercatino di carnevale infine a Firenze sud, in via Datini, domenica 16 febbraio anche con animazione per bambini (ore 10.00 – 22.00).

Sfilate e feste in maschera

Per il penultimo fine settimana di carnevale, a Firenze si moltiplicano gli eventi per grandi e piccoli in centro e in periferia. Nel quartiere San Donato a Novoli si tiene la colorata sfilata multiculturale, davanti al mercato centrale di San Lorenzo arrivano invece le maschere tradizionali della Basilicata. E poi ancora iniziative in piazza e al chiuso. Qui la nostra guida alle feste di carnevale a Firenze nel weekend del 15 e 16 febbraio.

Chianti Lovers 2020, eventi alla Fortezza da Basso di Firenze (16 febbraio)

È uno degli eventi più attesi dagli appassionati di enologia: alla Fortezza da Basso di Firenze è in programma “Chianti lovers 2020”, l’anteprima delle produzioni vitivinicole promossa dal Consorzio Vino Chianti e dal Consorzio Tutela Morellino di Scansano. In degustazione 488 etichette (poco meno della metà sono in anteprima) di 119 aziende.

Dalle 9.30 alle 16.00 l’ingresso al padiglione Cavaniglia, dove si svolge la rassegna, è riservato agli addetti del settore, mentre dalle 16.30 le porte si spalancano al grande pubblico. Il biglietto di ingresso costa 15 euro ed è possibile comprarlo anche online.

Festa del Gatto a Villa Vogel

Ufficialmente la festa nazionale del gatto è fissata, come ogni anno, il 17 febbraio, ma a Firenze questa ricorrenza viene celebrata un giorno prima: domenica 16, la Limonaia di Villa Vogel (zona via Canova – Isolotto) ospita dalle ore 9.00 alle 19.00 iniziative a tema, oggetti e gadget dedicati agli amanti dei felini. Il ricavato delle offerte andrà in favore del gattile Ama di Bagno a Ripoli.