Continua il cammino dei carri del 147esimo Carnevale di Viareggio verso la grande festa del martedì grasso: la data del secondo corso mascherato è domenica 9 febbraio 2020. Nel pomeriggio la cittadina versiliese si animerà grazie ai giganti di cartapesta realizzati da 250 artigiani.

Il programma del secondo corso del Carnevale di Viareggio (9 febbraio)

L’orario di inizio della sfilata è fissato alle 15.00 e il percorso si svolge sui viali a mare, con ingressi da diversi punti (viale Margherita, viale Marconi, via Saffi, via Vespucci e piazza Mazzini). Sarà possibile ammirare 9 carri di prima categoria (i più imponenti), 5 di seconda categoria e 2 fuori concorso, oltre a 6 maschere di gruppo e 8 singole. L’evento questa settimana è dedicato all’associazione Informatici senza frontiere.

Come succede anche per le altre date, il corso mascherato è preceduto a partire dalle ore 14.00 dal “Carnevalteatro”, uno spettacolo di artisti di strada, sbandieratori, mimi, maghi, ventriloqui e ritrattisti, che intrattengono le persone prima che prendano posto sulle tribune di piazza Mazzini. Sul palco centrale poi, all’inizio della sfilata, una coreografia dedicata a uno dei grandi carnevali del mondo, con uno staff di 40 ballerini, oltre ai buskers.

Il costo biglietti

Per entrare è necessario munirsi di biglietto, ai botteghini presenti a Viareggio oppure comprando l’ingresso saltafila online. L’accesso al singolo corso costa 20 euro (ridotto a 15 euro per chi ha meno di 14 anni e le forze dell’ordine), per le comitive di più di 25 persone 17 euro (13 euro gli under 14). Per un posto in tribuna si devono poi aggiungere 15 euro.

Il pezzo del biglietto online è invece 17 euro più diritti di prevendita (12 per gli under 14). Disponibile inoltre l’abbonamento a tutte le sfilate 40 euro (30 euro il ridotto). I bambini alti fino a 1,20 metri entrano gratis.

Carnevale di Viareggio 2020, la diretta tv

Come già successo per la cerimonia di inaugurazione, anche il secondo corso del Carnevale di Viareggio 2020 sarà trasmesso in diretta tv dal gruppo di 50 Canale, che comprende diverse emittenti. La telecronaca delle sfilate dei carri viene trasmessa su 50 Canale (digitale terrestre, tasti del telecomando 12 e 191) e su 50 News Versilia (canale 673).

Gli eventi collaterali al secondo corso mascherato

Lungo il programma di eventi del Carnevale di Viareggio 2020 per prepararsi e rimanere in città anche dopo il corso mascherato del 9 febbraio. In attesa della sfilata, sabato 8 va in scena il veglione al Grand Hotel Principe di Piemonte per la 16esima “Giarrettiera piccante”. Sempre lo stesso giorno la festa al Rione Marco Polo dalle ore 19.00, le visite guidate al museo del carnevale (ingresso 6 euro) e i laboratori di cartapesta (4 euro) alle 15.00 e 16.30.

Domenica 9 febbraio, alla Cittadella del Carnevale di Viareggio aprono al pubblico il Museo del Carnevale e l’Espace Gilbert dalle ore 9.00 alle 13.00 (ingresso 3 euro, info e prenotazioni 342 9207959). Poi, dopo il corteo, alle 19.00 torna la festa nel rione Marco Polo con balli, musica e cibo. Sul sito della Fondazione Carnevale il programma dettagliato.

Le altre date

I corsi mascherati continuano poi sabato 15 febbraio. In questo articolo tutte le date di inizio e di fine del Carnevale di Viareggio 2020.