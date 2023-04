I 5 centri culturali “alternativi” dove cercare nuovi eventi a Firenze

- Pubblicità -

Una chiesa sconsacrata, un appartamento nel centro storico oppure un’antica villa del Millecinquecento. A Firenze i centri culturali non mancano, spesso si trovano in spazi insoliti che non sempre sono facili da scoprire: ecco 5 progetti poco conosciuti ma che meritano di essere seguiti per le loro interessanti programmazioni. Ogni spazio ha la propria identità e offre la possibilità di partecipare a mostre, rassegne, presentazioni di libri, corsi, concerti, performance e tanti altri eventi, sia durante la settimana che nel weekend.

C4 Centro di Contaminazione Culturale

C4 – Centro di Contaminazione Creativa e Culturale è la sede operativa dell’associazione culturale Three Faces e della redazione di StreetBook Magazine. È un centro culturale polifunzionale nella zona di Rifredi, un luogo di riferimento per l’ambito creativo che ospita eventi di ogni genere: dai più ‘classici’ come mostre e presentazioni di libri, ai più insoliti come le serate di giochi da tavolo e scacchi, le battle di karaoke, oppure l’accoppiata beer pong e disegno libero.

C4 Centro di Contaminazione Culturale

Via Celso, 12r – Firenze

Instagram

Uno dei 5 centri culturali di Firenze è in una chiesa sconsacrata: Gada Playhouse

In una chiesa sconsacrata nel cuore del quartiere di Sant’Ambrogio, c’è un progetto culturale che forse in pochi conoscono. Gada Playhouse offre la possibilità di frequentare corsi di danza contemporanea, ginnastica ipopressiva, yoga, Tai Chi, laboratori teatrali e tanto altro. Oltre a queste attività, capita spesso che durante il weekend ci sia qualche concerto, performance, sessione di ascolto o proiezione.



Gada Playhouse

Via de Macci, 11 – Firenze

Instagram

Connections – Ex Fila

Dopo 10 anni di chiusura, l’auditorium dell’Ex Fila ha riaperto lo scorso 28 gennaio e non si è più fermato. Oltre a essere un punto di riferimento per la musica dal vivo a Firenze, negli ultimi mesi ha ospitato anche proiezioni, talk, swap party, dj set e performance. L’Ex Fila è anche un bar/caffetteria e spazio di coworking, si trova nella zona di Coverciano, all’interno di un’antica villa del Millecinquecento che, dopo essere stata la sede fiorentina dell’azienda di matite Fila, si è trasformata in uno spazio d’aggregazione e di promozione sociale e culturale.



Connections – Ex fila

Via Leto Casini, 11 – Firenze

Instagram

L’appartamento

L’appartamento è un’associazione culturale che si trova al primo piano di un palazzo storico nel centro di Firenze, all’interno di un vero e proprio appartamento dove poter sorseggiare un aperitivo ma, soprattutto, prendere parte a una proposta formativa davvero poliedrica e trasversale. Lo spazio, di oltre 200 metri quadrati, ospita un’ampia offerta di corsi come ceramica, falegnameria, legatoria, disegno e pittura dal vero, visible mending e ricamo, fotografia e yoga; per avere maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito o i canali social.

L’appartamento

Via dei Giraldi, 11 – Firenze

Sito web

FAF – Female Arts in Florence

In zona San Frediano c’è FAF – Female Arts in Florence, uno spazio multidisciplinare e interculturale che promuove l’arte contemporanea attraverso la condivisione di esperienze e la sinergia tra donne creative. Oltre a ospitare eventi come mostre, workshop, festival e rassegne, FAF è uno store che propone prodotti sostenibili e di qualità, realizzati da artiste e artigiane.

FAF – Female Arts in Florence

Borgo S. Frediano, 131r – Firenze

Instagram