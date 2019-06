Tutto è pronto per la stagione 2019 delle arene estive di Firenze: complice l’arrivo del caldo e delle buone condizioni meteo in molti sono a caccia di cinema all’aperto dove “gustarsi” un bel film sotto le stelle e al fresco.

La programmazione permette di rivedere i migliori titoli, passati negli ultimi mesi nelle sale, oppure di “recuperare” quelli che non è stato possibile vedere tra l’autunno e la primavera, ma ci saranno anche anteprime e nuove uscite.

I primi film sotto le stelle

Il primo proiettore “open air” a tornare in attività è quello dell’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino, che dà il via alla stagione nel suo giardino già sabato 8 giugno 2019 alle ore 21.30 (via Gramsci 387, centro cittadino). Lungo il cartellone di film che va da prime visioni come Rocketman dedicato a Elton Jonh (in programma il 8 e 9 giugno) e Toy story 4 (30 giugno e 1 luglio) fino ai successi del botteghino come Bohemian Rhapsody (9 luglio).

Le arene estive di Firenze 2019, quando aprono?

Il primo weekend veramente estivo: è questo il periodo scelto dalle principali arene estive di Firenze per riaprire i battenti. La data da segnarsi sul calendario è giovedì 20 giugno 2019: alla vigilia del solstizio d’estate tornano in attività il cinema all’aperto del Chiardiluna (qui programma e prezzi) che inaugura la stagione con un ospite speciale, Leonardo Pieraccioni e il suo “Se son rose”, ed “Esterno Notte” l’arena estiva del Poggetto, zona Rifredi, che propone come primo titolo è il film premiato agli Oscar “Green Book”.

E l’Arena di Marte?

Ci sarà da aspettare qualche giorno in più per uno dei cinema all’aperto più frequentati di Firenze, l’Arena di Marte, con due schermi: uno per i titoli “sbanca-botteghino, l’altra per una programmazione d’essai. Lo spazio all’esterno del Mandela Forum tornerà a ospitare le poltroncine da mercoledì 26 giugno 2019.

Cinema all’aperto anche a Fiesole

Guardando ancora più avanti, l’appuntamento con il cinema nel Teatro romano di Fiesole torna nel cuore dell’estate, con un programma curato dall’Istituto Stensen, all’interno dell’Estate Fiesolana 2019. Un primo assaggio domenica 14, 21 e 28 luglio con la mini-rassegna “Il cinema dell’anima – Tre viaggi alla ricerca del sé”, mentre da sabato 3 a domenica 18 agosto ogni sera un film diverso con “Stensen d’Estate – quando il cinema si fa meraviglia”.