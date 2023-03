La Città dei giovani lettori: eventi per i più piccoli a Villa Bardini

- Pubblicità -

Gialli, horror, fantasy, storici, di attualità, e chi più ne ha e più ne metta, sono tutti i generi di libri di cui si sentirà parlare, dal 4 al 6 maggio 2023 a Villa Bardini (Costa S. Giorgio, 2) a Firenze, in occasione de “La città dei giovani lettori”, il festival che celebra il libro e la letteratura per ragazzi e ragazze di tutte le età. Il progetto culturale, figlio di una più ampia rassegna nota come “La città dei lettori”, è voluto e promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano e vede in cartellone letture animate, laboratori di scrittura, live painting, spettacoli, talk, dibattiti, attività per le scuole e incontri con illustratori, editori e autori internazionali.

L’obiettivo de “La città dei giovani lettori” è quello di promuovere la letteratura facendo capire anche come un libro, pensato per il giovane pubblico, sia in realtà alla portata di tutti. La cultura costruita attraverso la lettura è un potente mezzo per far crescere esseri umani consapevoli, capaci di analizzare e interpretare tramite il proprio punto di vista ciò che si trova sulla pagina scritta. Ne deriva un cittadino capace di stare al mondo e conseguentemente una comunità ricca di importanti valori etici e morali.

Il programma de “La città dei giovani lettori”: tutti gli appuntamenti di giovedì 4 maggio 2023

Il programma di questa edizione de “La città dei giovani lettori” a Villa Bardini, la cui curatela è affidata alla libreria Premio Andersen “Farollo e Falpalà”, è variegato ma soprattutto trasversale, ideato per abbracciare tutte le fasce d’età aderendo al Patto regionale per la letteratura promosso dalla Regione Toscana, al Patto per la lettura Città di Firenze e alle iniziative del bando “Città che legge” del Centro per il libro e la letteratura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si parte quindi giovedì 4 maggio 2023 con una mattinata riservata alle scuole (dalle ore 10:00). Gli alunni delle primarie potranno scegliere se partecipare a un laboratorio di scrittura negli spazi della serra insieme ad Angelo Mozzillo, creatore della fortunata serie gialla “Detective Linus” (Il Battello a Vapore), oppure se incontrare in limonaia l’autrice dell’albo illustrato “Il girotondo del carbonio” (Editoriale Scienza) Isabella Giorgini per capire quali sono i processi che regolano la vita sulla terra e imparare a prendersi cura del pianeta in cui viviamo, tema più che mai attuale. Tra i tanti eventi in programma si segnala, alle ore 17:00, un importante incontro rivolto a insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori ed eventuali interessati ad approfondire i temi dell’inclusione applicati al libro insieme a Sante Bandirali e Arianna Papini.

Gli eventi di venerdì 5 a Villa Bardini in occasione del festival del libro e della letteratura

Venerdì 5 si apre sempre con una mattinata dedicata alle scuole, questa volta rivolta a istituti medi e superiori e divisa in due sessioni: la prima alle ore 10:00 e la seconda alle 11:30. Per i ragazzi delle medie si segnala ad esempio l’incontro con Lucia Perrucci al piano terra della villa, che racconterà il fantasy “La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire” (Mondadori Ragazzi). Per le scuole secondarie di secondo livello, invece, si ricorda l’appuntamento con Daniela Palumbo, giornalista e redattrice editoriale autrice di “Gli sbagliati del Dubai” (Editrice Il Castoro), romanzo sull’amicizia e sull’elaborazione del lutto, che sarà presentato in villa in collaborazione con il concorso letterario Libernauta. Infine, alle ore 12.30, per entrambe le fasce d’età, la presentazione del progetto di graphic novel del Commissario Mascherpa (Poliziamoderna), nato da un’iniziativa di Polizia di Stato per sensibilizzare i ragazzi sulla criminalità organizzata.

Nel pomeriggio spazio invece alle iniziative aperte a tutti con due appuntamenti, tutti alle 17:00: nella serra il talk “Lettori e Lettura. Generi, percorsi e stili letterari a confronto” con Lucia Perrucci, Teo Benedetti, Francesco Chiacchio e Daniela Palumbo che, a partire dai loro libri, ragioneranno sul valore della narrativa per ragazzi; nel salone il paleontologo del Museo Civico di Storia Naturale di Milano Cristiano Dal Sasso, insieme all’illustratrice Isabella Grott e a Farollo, condurrà aspiranti paleontologhe e paleontologi di ogni età indietro nel tempo per imparare tutto sui dinosauri.

Chiusura in grande stile sabato 6 maggio 2023

E per finire, chiusura in grande stile sabato 6 maggio con una giornata ricchissima di eventi. Si parte alle ore 10:00 in villa con “La fiaba. Lezione aperta”, incontro con Pino Boero per insegnanti, bibliotecari, educatori, studiosi e appassionati di letteratura per l’infanzia e si conclude alle ore 17:30 nel salone della villa con “Duello all’ultima pagina”: spettacolo che porta sul palcoscenico due performer delle storie e della letteratura per ragazzi, Susi Danesin, attrice professionista che fa della mimica e del linguaggio non verbale il suo punto di forza e Alfonso Cuccurullo, narratore e professionista della voce. I due si divertiranno a mescolare i loro mondi e il loro modi di raccontare attraverso i suoni, la mimica, le parole e i silenzi in un lavoro pieno di energia, ironia e creatività adatto a tutti.

Si segnala infine che, domenica 7 maggio “La città dei giovani lettori” sarà presente ai Giardini della Terza Piazza, presso il Coop.fi di piazza Leopoldo a Firenze, con un appuntamento a cura di libreria Farollo e Falpalà nell’ambito della giornata dedicata ai piccoli lettori promossa dalla sezione soci Coop Firenze nord ovest e del Quartiere 5. Il programma completo de “La città dei giovani lettori”, festival del libro e della letteratura a Villa Bardini (Firenze), è consultabile sul sito ufficiale della rassegna.