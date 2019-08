La prima novità è la location di Copula Mundi 2019: il festival sperimentale per la creazione di immaginari condivisi lascia Firenze sud e trasloca nel parco delle Cascine, all’interno della nuova Q1 arena allestita nel prato del Quercione.

Da giovedì 29 agosto a domenica primo settembre concerti, letture, dj set, laboratori per grandi e piccoli, esposizioni, installazioni artistiche e anche le partite dei Mondiali Antirazzisti della Uisp fiorentina.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è un grande contenitore per performance di arte, musica, teatro, danza e workshop organizzato dall’associazione “Icchè ci vah ci vole” per dare spazio non solo a nomi affermati, ma soprattutto ad artisti emergenti.

Concerti ed eventi serali del festival 2019 Copula Mundi

Tra i nomi che calcheranno il palco principale di Copula Mundi 2019 anche Lodo Guenzi e Bebo Guidetti dello Stato Sociale con “Libertini Invisibili” (giovedì 29 agosto dalle 21.00) uno spettacolo-reading, per la prima volta a Firenze, che unisce musica e letture dai testi di due mostri sacri della letteratura italiana, diametralmente opposti: “Città Invisibili” di Italo Calvino e “Altri libertini” di Pier Vittorio Tondelli.

Nella serata di venerdì 30 agosto invece un grande evento tutto da ballare. In consolle si alternano il produttore polacco Radikal Guru con le sue sonorità dub e dubstep, il progetto italiano Wasa Be b2b, il sound designer Neve insieme a Ardimann mc e Numa Crew. Sabato 31 è la volta del producer olandese DollKraut, mago del suono analogico lo-fi, di Funk Rimini e Nick Gonnella.

La chiusura in musica del festival di Copula Mundi è affidata ai due concerti di Surealistas e di Disperato Circo Musicale, tra ritmi afro-cubani, ska, reggae, balkan e funky.

Copula mundi, laboratori e sport

L’area chill out è dedicata all’arte e agli incontri a cura dell’associazione Three Faces. Previsti inoltre talk sulle discriminazioni e sulla diversità, mentre sabato e domenica all’interno di Copula Mundi si svolgeranno laboratori in cui i bambini potranno creare giocattoli in legno con l’aiuto di mamma e papà e workshop gratuiti di agricoltura circolare.

Copula Mundi 2019 torna ad ospitare anche la tappa fiorentina dei Mondiali Antirazzisti della Uisp, sabato 31 agosto e domenica primo settembre. E poi ogni giorno, al pomeriggio, tornei liberi di ping pong, calciobalilla, racchettoni, fresbee e bocce. Programma dettagliato sul sito di Copula Mundi.

Q1 Arena al Quercione

Copula Mundi si svolge dentro la Q1 Arena, un grande teatro modulare che abbraccia 3mila metri quadrati capace di ospitare oltre 2mila persone e di dare riparo agli spettatori in caso di maltempo. Un’arena “smontabile” creata nel prato del Quercione grazie alla fusione tra architettura sostenibile e materiali hi-tech, progettata dallo studio N_D Creative di Firenze e prodotta da Lattexplus che proprio qui terrà il suo festival nel fine settimana successivo a Copula Mundi.