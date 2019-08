Dopo il record di iscrizioni dell’anno scorso, adesso l’obiettivo è un nuovo primato di partecipanti: è scattato il countdown per Corri al vita 2019 che vedrà sfilare per le vie di Firenze migliaia di persone a fine settembre, anche con qualche novità a partire dal percorso e dal colore della maglia ufficiale, firmata da Salvatore Ferragamo, il principale sostenitore dell’iniziativa.

Quando

L’edizione 2019 di Corri la vita si svolge domenica 29 settembre, con partenza alle 8.45. Si tratta delle diciassettesima edizione della manifestazione dedicata alla raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo di quest’anno è continuare a sostenere il Progetto Eva, portato avanti insieme alla sezione fiorentina della Lilt, per aiutare le donne malate di tumore tra Firenze, Empoli, Prato e Pistoia. I fondi andranno anche al centro di riabilitazione oncologica di Villa delle Rose, a File – Fondazione italiana di Leniterapia e a SenoNetwork Italia.

Corri la vita 2019 a Firenze, la data delle iscrizioni

Le iscrizioni per Corri la vita 2019 partono lunedì 2 settembre 2019 e vanno avanti fino al 26 settembre sul circuito Box Office Toscana oppure recandosi direttamente nei punti di iscrizione presenti a Firenze. Ecco l’elenco:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

FILE Via San Niccolò, 1 – Firenze

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale

Erboristeria Natura Verde Via Gioberti, 52/r

Sarà poi possibile fare le ultime iscrizioni nei giorni subito prima della corsa, presentandosi ai gazebo in piazza Duomo (il 27 e 28 settembre dalle ore 10 alle 17) e in pizza Vittorio Veneto (domenica 29 settembre dalle 7.30 alle 8.30).

Il colore della maglia 2019

Ambitissima, come sempre, la maglia di Corri la Vita, “griffata” Salvatore Ferragamo e consegnata agli iscritti alla corsa per le vie di Firenze: il colore scelto per il 2019 è il rosa. La novità è il packaging della T-shirt che è compostabile, come saranno bio anche i bicchieri usati dai corridori durante le soste.

Chi vuole sostenere la manifestazione, ma non potrà partecipare alla corsa, può fare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito di Corri la Vita e, grazie a un accordo con il corriere BRT e Box Office, si vedrà arrivare direttamente a casa la maglietta ufficiale dell’appuntamento podistico. Il testimonial grafico della 17esima edizione è il Putto con il delfino di Andrea del Verrocchio, conservato in Palazzo Vecchio.

Nuovo percorso per Corri la Vita 2019, anche sul “tetto” di Firenze

Ancora non è stato reso noto il nuovo percorso della manifestazione, che toccherà da luoghi suggestivi di Firenze, ma si sa già che ci saranno novità per Corri la vita 2019. Tra le anticipazioni, il passaggio dei corridori da Monte Oliveto, la collina che domina la zona dell’Oltrarno e di ponte alla Vittoria: nella chiesa di Monte Oliveto era infatti conservata l’Annunciazione di Leonardo da Vinci, oggi esposta alla Galleria degli Uffizi. Un omaggio al genio toscano nell’anno in cui si celebra il cinquecentenario dalla morte. Corri la Vita 2019 per la prima volta nella storia della manifestazione non interesserà il giardino di Boboli, ma un’altra zona verde di Firenze, dicono gli organizzatori.

Al momento dell’iscrizione i partecipanti a Corri la Vita 2019 potranno scegliere anche tra 2 nuovi percorsi per i vari angoli di Firenze, diversi a seconda del grado di difficoltà: un itinerario di circa 11 km e un secondo tracciato di 6 chilometri che si svilupperà tra una serie di tappe culturali, come musei e luoghi d’arte.

Confermato come quartier generale della corsa piazza Vittorio Veneto, ossia la “porta di ingresso” del parco delle Cascine dove nel weekend del 29 settembre prenderanno posto gazebo, il palco centrale e stand di street food che devolveranno il 20% dell’incasso a Corri la Vita.

Al museo con Corri al Vita (gratis)

Dopo la corsa della mattina, come sempre nel pomeriggio i partecipanti potranno visitare gratuitamente alcuni musei e alcune mostre in corso a Firenze. Basterà indossare la maglia ufficiale o presentare il certificato di iscrizionei. L’anno scorso Corri la Vita ha raggiunto quota 35mila iscrizioni per circa 700mila euro raccolti.