Earth Technology Expo a Firenze: tecnologie contro catastrofi e rischi ambientali

L‘intelligenza artificiale al servizio dei nuovi piani comunali di Protezione Civile, tecnologie satellitari per l’osservazione della Terra e la tutela del patrimonio artistico, le più moderne soluzioni per la gestione idrica, l’agricoltura e le smart city. Sono queste alcune delle innovazioni che sono “in mostra” dal 15 al 18 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze per ETE – Earth Technology Expo 2023, la manifestazione dedicata alle idee, ai progetti, agli investimenti e alle infrastrutture green per l’adattamento climatico, per la migliore gestione dell’acqua e la tutela dei cittadini, del territorio e delle aree urbane dai grandi rischi naturali. Un salone, a ingresso gratuito, che vedrà 200 tra scienziati, esperti, rappresentanti delle istituzioni, tecnici specializzati, ricercatori, operatori sul campo, impegnati in 100 incontri.

Eventi estremi sempre più frequenti: serve agire

Solo nell’ultimo anno e mezzo sul territorio italiano si sono registrati 4 devastanti eventi estremi determinati da alluvioni: nelle Marche, il 15 settembre 2022, con 13 vittime e 50 feriti; a Ischia, il 26 novembre 2022, dove si sono contati 12 morti, 5 feriti e 462 sfollati; in Romagna, nello scorso maggio, con 12 morti e ingenti danni; infine la recente alluvione in Toscana, con 8 persone che hanno perso la vita e l’area produttiva e manifatturiera in ginocchio.

Dati alla mano, con le proiezioni meteoclimatiche che prevedono un aumento di magnitudo e frequenza di eventi sempre più catastrofici, non “estremi” ma ormai ordinari, l’Italia deve reagire per difendere e tutelare cittadini, ambiente e economia. Ma come farlo e come reagire alle crisi idriche e ai sempre più lunghi periodi di siccità, a rischi come quelli dei terremoti o vulcanici evidenziati dalla lunga fase di crisi nei Campi Flegrei? Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati durante Earth Technology Expo.

Gli eventi di Earth Technology Expo 2023 a Firenze

La 4 giorni proporrà soluzioni e tecnologie al servizio della prevenzione, per affrontare la grande sfida climatica nella transizione ecologica e digitale con la straordinaria capacità italiana di saper creare, innovare e produrre tecnologie all’avanguardia. In programma incontri, dibattiti, workshop e presentazioni, oltre all’area espositiva dove conoscere i progetti e informarsi con gli operatori della Protezione Civile, Anci, Università, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Cnr, Enea, Anbi, Crea e tanti altri.

Tra gli eventi la presentazione dell’innovativo progetto che mette l’intelligenza artificiale al servizio dei nuovi piani comunali di Protezione Civile grazie ad un sistema di chat in tempo reale col cittadino, utile a capire e a contestualizzare eventuali situazioni di rischio. La nuova tecnologia sarà presentata nella mattinata del 16 novembre. In programma anche la mostra “Looking Beyond. Guardare oltre”, frutto della collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio S.p.A./e-GEOS, sulle tecnologie satellitari per l’osservazione della Terra e la tutela del patrimonio naturale e culturale. Infine, un ricco programma è dedicato agli studenti di tutte le scuole: oltre 20 incontri per saperne di più, per esplorare da Firenze lo spazio e conoscere meglio la Terra.

ETE Earth Technology Expo è aperto mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre dalle 9.30 alle 18.30, sabato fino alle 13.30. Ingresso gratuito con registrazione online o su app.