5 eventi da non perdere a Firenze questo weekend (19-20 novembre 2022)

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 a Firenze, non temete. In vista dell’arrivo di questo weekend, abbiamo selezionato per voi 5 eventi per tutti i gusti: per gli amanti del cinema e dell’arte contemporanea appuntamento con Lo schermo dell’arte; per chi sente già l’aria natalizia si parte con il tanto amato mercatino di Natale in piazza Santa Croce; per chi invece è attento alla sostenibilità ambientale (lo dovremmo essere tutti, in effetti) c’è il Green Factory e la Fierucola dell’olio novo in piazza Santo Spirito. Per chi invece ha il languorino a tutte le ore, a Borgo San Lorenzo torna la XXV edizione della mostra mercato del tartufo bianco e nero.

Chi infine vuole farsi un giro ad una delle tante mostre fiorentine in corso, può cliccare nel box qui sotto e farsi un’idea per scegliere quella che preferisce:

1. Sabato 19 e domenica 20 a Firenze: Lo schermo dell’arte

Si parte subito con alcuni eventi per appassionati di cinema e di arte contemporanea: torna a Firenze, anche nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre 2022, la quindicesima edizione del festival Lo schermo dell’arte. Un immancabile appuntamento con la migliore e più recente produzione internazionale di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea, che si svolgerà in luoghi dislocati, tra i quali si ricordano il Cinema La Compagnia (Via Camillo Cavour, 50/R) e CANGO CAntieri Goldonetta (Via Santa Maria, 25). Un vasto programma di proiezioni con oltre 30 film tra cui numerose anteprime mondiali e italiane accompagnate da incontri in sala con la partecipazione diretta di artisti, autori e curatori. Libero ingresso under 30: per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale di Visio 2022

In particolare, ricordiamo sabato sera (19 novembre) alle ore 21:00 al Cinema La Compagnia la proiezione de La Quinta del Sordo di Philippe Parreno. L’artista francese realizza un’opera “fantascientifica” e immersiva che fa rivivere la casa in cui Goya creò le sue celebri Pinturas negras. Il film simula il suono che si avvertiva nelle stanze della casa, all’interno di una sorta di architettura speculativa. Il tutto, accompagnato da un’esibizione dal vivo di una partitura originale per violoncello eseguita da Naomi Berrill. Domenica 20 novembre, tra i tanti film in programma, c’è invece Marina Abramovič & Ulay: No Predicted End alle ore 19:00 al Cinema La Compagnia. Lo storico incontro tra Marina Abramovič e Ulay trent’anni dopo la fine della loro iconica collaborazione, filmato poco prima della morte dell’artista tedesco da una troupe del Louisana Museum of Modern Art.

Si ricorda che è possibile seguire il festival anche online, comodamente da casa vostra. Come? Con una programmazione in streaming su Più Compagnia in collaborazione con MYmovies (fino al 27 novrembre 2022).

2. Un fine settimana al mercatino di Natale a Santa Croce

Udite, udite: conto alla rovescia per l’arrivo in città del più grande mercatino natalizio fiorentino, e più precisamente nella piazza di Santa Croce. Il luogo perfetto per iniziare a pensare ai regalini di Natale per amici e parenti. Si tratta di un vero e proprio villaggio con chalet in legno tipici della zona dell’Alto Adige che offrono prodotti artigianali, decorazioni natalizie di tutto il mondo, candele, ceramiche e vestiti. A questo, si affianca naturalmente anche il buon cibo: formaggi, carni, vino e specialità natalizie di tutto il mondo. Gli stand saranno aperti sia sabato che domenica dalle ore 10:00 alle 22:00 con ingresso gratuito. Per saperne di più su date, orari ed eventi, potete leggere il nostro pezzo dedicato al Mercatino di Natale a Santa Croce 2022.

3. Green Factory (19-20 novembre 2022)

Terzo appuntamento di quest’anno con Green Factory a Firenze nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 (dalle ore 10:30): il festival dedicato alla cultura della sostenibilità ambientale. La manifestazione riparte dal Tepidarium del Roster (via Bolognese, 17) di Firenze (ingresso libero). Il tema principale di questi due giorni sarà la riduzione dello spreco, in particolare nell’ambito alimentare e in quello della moda: due settori dove si verificano maggiormente pratiche produttive a alto impatto ambientale.

Cosa aspettarsi da questa iniziativa? Workshop che hanno l’obiettivo di promuovere stili di vita a minore impatto ambientale, talk di approfondimento e di formazione sul green thinking, laboratori di educazione ambientale per i più piccoli, un market che vede protagonisti artigiani, ecodesigner e piccoli brand sostenibili e percorsi enogastronomici con cibo sano, bio e a km zero. A tutto questo, si affiancano mostre, installazioni e video dedicati all’ambiente e alla sostenibilità. Un ottimo spunto per imparare abitudini di vita più sane! Per saperne di più, è possibile consultare il sito ufficiale del Green Factory.

4. Cosa fare domenica 20 novembre 2022 a Firenze: la Fierucola dell’Olio Novo in Santo Spirito

Per i buongustai, nella sola giornata di domenica 20 novembre 2022, vi ricordiamo di fare un salto anche alla Fierucola dell’Olio Novo in piazza Santo Spirito a Firenze che, dalle ore 09:00 alle 19:00, presenta molti eventi e sorprese. Il mercatino propone succulenti frutti autunnali: olio nuovo, castagne, pane di grani antichi, verdure di stagione e formaggi di capra, di pecora e di mucca. Non solo: a questi si affianca il prezioso artigianato della Fierucola: tessitura, ceramica, legno e metalli. Il tutto è prodotto nel rispetto della sostenibilità e dell’economia circolare. “La Fierucola dell’Olio Novo” infatti, da ben quarant’anni, è un mercato senza plastica, con imballi solo di carta, consapevoli che la tutela dell’ambiente e del territorio inizi proprio da noi.

5. Eventi fuori Firenze: XXV edizione della mostra mercato del tartufo bianco e nero a Borgo San Lorenzo (Mugello)

Parola d’ordine per il 19 e 20 novembre fuori città, e più precisamente a Borgo San Lorenzo? “Mostra mercato del tartufo bianco e nero nel Mugello” (ingresso libero). La manifestazione, nonostante le condizioni meteo di quest’anno non ne abbiano favorito una crescita in grande quantità, vedrà protagonista il pregiato tubero in stand e ristoranti locali che proporranno le migliori tipicità, sia toscane che mugellane, grazie alla presenza di produttori locali ed eventi che racconteranno il mondo del tartufo, nei pressi del Ponte sulla Sieve. E per finire, la ciliegina sulla torta: la presenza di artisti di strada, rivolti in particolare ai più piccoli (con animazione con palloncini).

E quindi, buon weekend!

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi per eventuali modifiche.