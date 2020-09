F1 Mugello 2020, gp della Toscana: dove vederlo live in tv, gli orari

I posti sono limitati, solo per 2880 “fortunati” spettatori che si sono accaparrati i biglietti per il gran premio della Toscana “Ferrari 1000”: chi non può permettersi un posto sulle tribune dell’autodromo di Scarperia per questa gara-evento ha la possibilità di seguire il gp di F1 del Mugello live, da casa, in diretta tv su Sky e in chiaro su Tv8 (anche in streaming).

Ecco gli orari e dove vedere le prove libere, le qualifiche e la prova del mondiale di F1 al Mugello, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2020.

FP1, FP2 e FP3: prove libere al Mugello, gli orari

Le prove libere di Formula 1 sul Mugello Circuit, per il gran premio della Toscana Ferrari 1000, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD (e in streaming sui servizi a pagamento SkyGo e NowTv): venerdì 11 settembre alle ore 11.00 è prevista la prima sessione, nel pomeriggio alle 15.00 le FP2. La terza sessione di prove libere è prevista sabato 12 settembre alle ore 12.00 trasmessa live sempre su Sky.

F1 Mugello, qualifiche live su Sky e in chiaro su Tv8

L’appuntamento con le qualifiche per il gran premio di F1 al Mugello è nel pomeriggio di sabato 12 settembre 2020: partono dalle ore 15.00 con la diretta su Sky Sport F1 HD e anche su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre).

Gp di F1 al Mugello: dove vederlo in diretta, Sky e Tv8

Per quanto riguarda il gran primo di Formula 1 della Toscana Ferrari 1000, la diretta della gara del mondiale, ospitata per la prima volta al Mugello Circuit, sarà trasmessa domenica 13 settembre 2020 in diretta tv sia criptata su Sk)y (canale Sky Sport F1 HD), sia in chiaro sul digitale terrestre e in streaming sul sito di Tv8 dalle 15.10 in poi.

F1 al Mugello Circuit: tutti gli orari delle dirette tv (in chiaro e su Sky)

Ecco in sintesi tutti gli orari: