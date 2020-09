Ferrari, a Firenze evento in piazza della Signoria: come entrare

Il Cavallino Rampante è pronto a correre il suo millesimo gran premio di Formula 1 al Mugello e si prepara alla grande festa-evento Ferrari in programma sabato 12 settembre nel salotto buono di Firenze, in piazza della Signoria: per assistere alla serata ci saranno dei posti riservati ai vip, ma anche fiorentini e turisti potranno entrare. Gli ingressi però saranno contingentati e a numero chiuso, viste le regole anti-Covid. Lo show inoltre verrà trasmesso in diretta tv e in streaming.

Evento della Ferrari a Firenze, il programma: gli orari e cosa succederà in piazza della Signoria

Ancora top secret il programma della serata-evento sul palco di piazza della Signoria, con inizio alle ore 21.00 di sabato 12 settembre, anche se la Ferrari ha anticipato che a Firenze ci saranno delle belle sorprese durante questa festa in rosso. Tutto sarà trasmesso sui maxischermi allestiti davanti a Palazzo Vecchio.

La zona vip sarà riservata a 250 ospiti illustri, tra loro i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, il presidente della Rossa John Elkann, il vicepresidente (e il figlio del fondatore della Casa di Maranello) Pietro Ferrari, l’amministratore delegato Louis Carey Camilleri, il presidente della Formula 1 Chase Carey oltre a chi ha guidato in passato le monoposto della Scuderia rossa.

Come entrare in piazza della Signoria e vedere la festa Ferrari

Piazza della Signoria non sarà però chiusa al pubblico: nel resto della piazza potranno entrare altre 400 persone (in piedi) per vedere dai maxischermi l’evento Ferrari e ci saranno altri 400 posti a sedere per seguire la festa dai tavolini e dai dehors dei bar. Niente prenotazioni, ma anche niente assembramenti: ci sarà un contingentamento delle persone in ingresso, con un filtraggio tramite contapersone e un grande dispiegamento di forze dell’ordine e protezione civile impegnate a far rispettare il distanziamento e l’obbligo di indossare la mascherina.

Quello della Ferrari è infatti il primo grande evento pubblico organizzato a Firenze dopo il lockdown. Per i pedoni resterà la possibilità di attraversare la piazza per camminare in direzione di Ponte Vecchio.

Dove vedere la diretta tv dell’evento Ferrari a Firenze

L’intero evento in programma a Firenze sarà trasmesso in diretta tv su Sky in Italia e in Gran Bretagna e anche in streaming sulle piattaforme online collegate alla Ferrari. Passata la festa, domenica 13 settembre, giorno del gp della Toscana di Formula 1 sul circuito del Mugello, in piazza della Signoria resteranno in mostra le vetture 2020 e quelle storiche della Ferrari.

Durante la presentazione dell’evento il sindaco di Firenze ha evidenziato le ricadute economiche di questa vetrina Ferrari: “400 persone ingaggiate, 3000 stanze prenotate e grande indotto economico per la città. Sabato ospitiamo in piazza Signoria un evento storico che farà il giro del mondo”.