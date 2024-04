Fiera di Primavera 2024 a Campo di Marte: mercato allo stadio

- Pubblicità -

La Fiera di Primavera 2024 porta a Campo di Marte, nella zona intorno allo stadio di Firenze, un grande mercato con oltre 300 banchi. Domenica 21 aprile si svolge la 21esima edizione della manifestazione organizzata da Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo. Tra le novità anche il laboratorio gratuito di architettura dedicato ai bambini, che approda nel Q2 dopo la sperimentazione alle Cascine. Vediamo allora tutti i dettagli sul “mercatone” di Campo di Marte.

Fiera di Primavera 2024: il 21 aprile il grande mercato a Campo di Marte

Come da tradizione gli ambulanti prenderanno posto, dalle ore 9 alle 19, lungo viale Manfredo Fanti e viale Pasquale Paoli che per l’occasione saranno chiusi al traffico. Vasto l’assortimento presente sulle bancarelle che abbraccia le più diverse tipologie di merce: abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, bigiotteria, piccolo arredamento, oggetti per la casa, giocattoli, prodotti per la bellezza e la cura della persona, piante, fiori, libri per bambini e molto altro. Per questo a Campo di Marte l’evento è conosciuto semplicemente come “il mercatone”. Immancabile lo street food, dal panino con il lampredotto alla schiacciata con la porchetta fino ai brigidini di Lamporecchio e allo zucchero filato.

Al “mercatone” di Campo di Marte anche eventi per bambini

Nel pomeriggio di domenica 21 aprile all’interno della Fiera di Primavera a Campo di Marte si svolgerà un’iniziativa gratuita dedicata ai piccoli dai 6 ai 2 anni: il laboratorio di architettura, organizzato da SOUxFirenze, la scuola di architettura per bambini promossa dall’Associazione Terzo Giardino e realizzata in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Assessorato alla Cultura. L’appuntamento è alle ore 15.30 nello stand della Confcommercio in viale Paoli, all’altezza del Bar Marisa.

E le altre fiere degli ambulanti

L’evento si aggiunge al calendario di fiere e mercati straordinari organizzati a Firenze. Tra i prossimi appuntamenti il grande mercato alle Cascine del 1° Maggio, promosso stavolta da Fivag Cisl, sigla sindacale che organizza anche una nuova fiera a Campo di Marte, in programma domenica 26 maggio 2024.