Novità e conferme per la Fiera di Scandicci 2019, la grande “festa” di ottobre che alle porte di Firenze accoglie 360 espositori su 18mila metri quadrati di superficie e con un lungo programma di eventi, dai contest musicali agli incontri con i giocatori della Fiorentina (la vera new entry di questa edizione) fino agli immancabili fuochi d’artificio. Tutto a ingresso gratuito.

Scandicci Fiera si svolge nel centro della cittadina, intorno a piazza della Resistenza, da sabato 5 a domenica 13 ottobre 2019: non solo due weekend di iniziative, ma anche una settimana piena di appuntamenti, come per il classico Fierone degli ambulanti del giovedì.

Le novità, Fiorentina & co.

La novità principale, come detto, è l’arrivo della Fiorentina alla Fiera di Scandicci, con un’area tutta riservata al club: un padiglione espositivo, stand affacciati su una piazza viola e un campetto da calcio, che prendono posto alla fine di via Francoforte sull’Oder, vicino a via Luzi, proprio accanto ai binari della tramvia. Qui si svolgono anche eventi e incontri con i giocatori della squadra principale dell’ACF Fiorentina e della Primavera, oltre che con le calciatrici della Fiorentina Women’s.

Con l’edizione 2019 la Fiera di Scandicci dice anche addio alla plastica monouso: tutte le stoviglie e i piatti usa e getta utilizzati durante l’evento saranno biodegradabili, mentre Unicoop Firenze organizzerà iniziative “green” nel suo stand, da show cooking con prodotti bio, fino a attività sulle bioplastiche.

Altra novità riguarda gli smartphone: chi scaricherà l’app ufficiale della Fiera di Scandicci 2019 potrà partecipare a una caccia al tesoro tra gli stand, con tanti premi.

Gli espositori e la mappa della Fiera di Scandicci

In piazza della Resistenza tornano protagonisti gli amici a quattro zampe nello spazio Pets, con incontri, dimostrazioni e laboratori per i più piccoli. Sempre qui il Villaggio dello sport ospita nel corso della fiera le discipline più diverse.

Confermato poi il grande padiglione della “Bottega dei sapori” con le eccellenze alimentari (via Francoforte sull’Oder, accanto alle Poste), gli spazi degli artigiani e dei commercianti di Cna, Confartigianato e Confesercenti (tra via Pascoli e via Francoforte sull’Oder), gli stand della Fiera in fiera dove trovare di tutto grazie ai numerosi espositori e i chioschi dello street food (accesso da via Pantin), l’area per i veicoli commerciali e agricoli (via Pantin davanti all’ingresso del Comune).

Al di là di via Luzi tornano i padiglioni dell’arredo casa, una vera e propria fiera del mobile per Scandicci, e quelli dedicati alla cosmesi e ai prodotti per la salute, mentre l’Expo auto della Fiera è sempre in piazza Togliatti. Il corso pedonale di via Pascoli infine è dedicato alle associazioni.

Fiera di Scandicci 2019, il programma in pillole

L’inaugurazione è fissata nella mattinata di sabato 5 ottobre: il corteo parte alle ore 10.30 da piazza Togliatti, mentre mezz’ora dopo è prevista in piazza della Resistenza l’esibizione della banda e dei cori.

Il programma di Scandicci Fiera continua poi con centinaia di venti, abbiamo selezionato i principali. Domenica 6 ottobre per gli amanti dello shopping oltre agli stand ci sarà anche il mercato straordinario degli ambulanti nell’area di piazza Togliatti, da mattina a sera, sempre lo stesso giorno il raduno di moto e vetture storiche in piazza Matteotti (dalle 9.00 alle 11.00).

Numerosi gli appuntamenti nello spazio Pets, segnaliamo ad esempio la sfilata a quattro zampe “Doggy fashion” (sabato 12 ore 17.00), durante cui cani in cerca di adozione indossano la collezione di cappottini autunno/inverno 2019, e la gara di bellezza (e simpatia) “Fiera Expo dog” dove tutti possono competere insieme a fido (domenica 13 ore 17.00).

Per la musica, lunedì 7 (dalle 17 alle 22) e martedì 8 ottobre (17 alle 19.30) sul palco di piazza della Resistenza si sfideranno i partecipanti al secondo contest musicale per band emergenti Young Rock Scandicci, con la finalissima alle ore 21.00 di martedì.

Nell’ultimo weekend di fiera sono previste la tradizionale rassegna di internazionale di minerali e fossili (Auditorium del centro Rogers sabato 12 e domenica 13), la 24 ore di calcetto con 300 giocatori (dalle 16.00 di sabato 12 alle 16.00 di domenica 13 nel palazzetto dello sport) e il raduno di auto e moto d’epoca (piazza Togliatti, dalle 9.00 alle 17.00).

Il Fierone 2019 di Scandicci

A Scandicci la giornata più attesa è però giovedì 10 ottobre 2019 per il grande Fierone: da mattina a sera 230 banchi degli ambulanti invadono il centro della città, per una lunga passeggiata pedonale all’insegna dello shopping. E poi stand aperti da mattina a mezzanotte, eventi e il concerto serale in piazza della Resistenza della Vasco Anthology Tribute Band.

I fuochi d’artificio chiudono la Fiera di Scandicci

Altra conferma nel programma della Fiera di Scandicci 2019 i fuochi d’artificio, con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra gli stand nell’ultimo giorno della kermesse, domenica 13 ottobre. I fuochi verranno sparati dall’ex area CNR dalle ore 22.00 e saranno visibili dall’area intorno a piazza della Resistenza e dal centro città. Il programma completo sul sito di Scandicci Fiera.

Gli orari di apertura degli stand

Gli stand sono aperti tutti i giorni da sabato 5 ottobre a domenica 13 ottobre, a ingresso gratuito. Sabato e domenica sono accessibili dalle 9.30 a mezzanotte (le 22.00 l’ultimo giorno), stessi orari per la Fiera di Scandicci anche giovedì 10 ottobre 2019 in occasione del Fierone. Negli altri giorni infrasettimanali i padiglioni aprono alle 16.30 e chiudono a mezzanotte.

Come arrivare e dove parcheggiare

Per l’alto afflusso di persone e in seguito ai cambiamenti della viabilità, il Comune di Scandicci consiglia di usare i mezzi pubblici per arrivare alla Fiera, in particolare la linea uno della tramvia (fermata Resistenza). Per chi non può fare a meno dell’auto il suggerimento è quello di utilizzare il parcheggio scambiatore di viale Nenni, davanti al centro commerciale Coop.fi di Ponte a Greve, per poi proseguire il viaggio a bordo della tramvia, oppure al posteggio di Villa Costanza.