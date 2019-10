Scegliete la “giornata” che fa per voi. Questo weekend anche a Firenze si svolgono vari eventi tematici per visitare luoghi d’arte, ville, ma anche per muoversi e fare shopping tra venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre: c’è la giornata del camminare e quella delle famiglie al museo, la “Domenica di carta” che coinvolge archivi e biblioteche storiche e le Giornate Fai di autunno, per cui però è necessario fare una gita fuori porta. E poi l’Animal day, dedicato agli amici a 4 zampe, una festa “indipendente” della birra e tanti mercatini e fiere.

Abbiamo riunito in questa guida, le migliori cose da fare a Firenze durante il fine settimana dell’11, 12 e 13 ottobre.

Musei di Firenze gratis nel weekend 11 – 13 ottobre

Passata la domenica al museo (che comunque torna la prima domenica del prossimo mese), anche questo weekend offre qualche opportunità per visitare i musei di Firenze gratis. Si parte venerdì 11 ottobre, quando per tutta la giornata la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli sono a ingresso libero per celebrare l’anniversario dell’arrivo a Firenze di Vittoria della Rovere, la quinta duchessa di Toscana.

Domenica 13 ottobre invece, in occasione della giornata delle famiglie al museo, aprono gratuitamente per tutti il Museo del Bargello (orario 8.15 – 14.00), le Cappelle Medicee (8.15 – 14.00) e Palazzo Davanzati (13.15 – 19.00).

“Weekend di carta”: il 13 ottobre eventi in biblioteche e archivi di Firenze

Aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle “case di carta” fiorentine, come la Biblioteca nazionale, l’Archivio di Stato, la Biblioteca medicea Laurenziana e quella Marucelliana. Il 13 ottobre si svolge in tutta Italia la “Domenica di carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni le attività culturali per valorizzare il patrimonio di antichi documenti e manoscritti conservati da questi importanti istituti.

Qui gli archivi e le biblioteche di Firenze che aderiscono alla Domenica di carta 2019 durante il fine settimana.

Giornate Fai di Autunno (fuori Firenze)

Questo è il weekend delle Giornate Fai di autunno, ma non a Firenze: sabato 12 e domenica 13 ottobre sono oltre 30 i luoghi aperti in Toscana (accesso con contributo libero), tra questi non figurano però beni nella zona fiorentina per la mancanza di volontari. Per accontentarsi ci sono interessanti mete culturali da visitare nei paraggi, come a Prato, dove è possibile entrare nell’ex fabbrica ottocentesca Lucchesi, o nel pistoiese con il primo borgo-museo di Piteccio, la Villa Di Montebuono e Villa Pichi Sermolli dove ammirare sale affrescate e uno splendido giardino.

Qui l’elenco dei luoghi aperti in Toscana per l’edizione 2019 delle Giornate Fai di autunno.

Birrodromo Firenze: festa della Birra artigianale

Un fine settimana a tutta birra si svolge nel Velodromo delle Cascine che ospita la prima edizione del “Birrodromo” di Firenze: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre eventi, street food ma soprattutto una grande festa con 9 birrifici artigianali che mettono nel bicchiere le loro produzioni d’eccellenza.

Ecco i nomi presenti: Muttnik, Birrificio Badalà, Canediguerra, Bruton , Hopskin, Birrificio di San Gimignano, Jungle Juice, Piccolo Birrificio Clandestino e Chianti Brew Fighters. Orario: venerdì 18.00-2.00, sabato 16.00-2.00; domenica 12.00-24.00.

Eventi a Firenze: la giornata del camminare

Un weekend con le gambe in spalla a Firenze: domenica 13 ottobre è la giornata nazionale del camminare. Alle ore 9.00 in punto gruppi di cammino partiranno da piazza della Signoria per percorrere 5 diversi itinerari di “Firenze walking city”, adatti a tutti e diretti nei 5 quartieri della città. Nel quartiere 1 il percorso arriva all’Orto Botanico dove si svolge una visita e un laboratorio, nel Q2 passa nel parco del Mensola per raggiungere Settignano, nel Q3 si cammina lungo l’Ema e verso il Galluzzo, nel quartiere 4 tra i parchi dell’Argingrosso e delle Cascine, mentre nel Q5 si scoprono gli antichi borghi della piana: Peretola, Quaracchi, Brozzi.

La partecipazione è gratuita, per le iscrizioni [email protected], 055 65 83 561.

Festa al parco degli animali e Animal day all’Orticoltura

Nel weekend, 2 eventi a Firenze per gli amici a 4 zampe. Sabato 12 torna la festa del parco degli animali, dalle 9.00 alle 17.30, con visite alla struttura di Ugnano, dal canile al vicino spazio alpaca, picnic con pranzo a sacco ed esibizioni dei cani da salvataggio. Per informazioni 055.7352018.

Domenica invece al giardino dell’Orticoltura si festeggia l’Animal day con 20 associazioni che animeranno per tutto il giorno il parco, dalle ore 10 alle 18: sfilata a sei zampe al mattino, mentre nel pomeriggio spazio creativo per bambini, incontri e conferenze nel pomeriggio dentro il Tepidarium del Roster.

Weekend a Firenze: al cinema

Molti i film in arrivo questo weekend nelle sale di Firenze, come la commedia italiana sui “baroni” universitari Tuttapposto di Gianni Costantino, il dramma francese Le verità di Kore’eda Hirokazu con Catherine Deneuve e Juliette Binoche, Io, Leonardo, film per conoscere la personalità del genio di Vinci firmato da Jesus Garces Lambert e con Luca Argentero. Tra i titoli più richiesti c’è Joker di Todd Phillips, la pellicola dedicata alla genesi del “cattivo” di Batman (anche in lingua originale al Cinema Odeon di Firenze).

Questo weekend a Firenze inizia inoltra la stagione dei festival internazionali al Cinema la Compagnia, con il debutto di Seeyousound – International music film festival, la rassegna italiana dedicata al cinema a tematica musicale. Per la prima volta a Firenze, l’evento porta in sala 20 appuntamenti e dj set nel foyer (biglietto di ingresso 6 euro, ridotto 5 euro, abbonamento 20 euro). Dettagli sul sito del Cinema La Compagnia.

Infine segnaliamo la rassegna tra cibo e film, che continua questo weekend in un cinema di quartiere alla periferia di Firenze: la sala di San Quirico (zona Isolotto – via Baccio da Montelupo) propone ogni domenica alle 19.45 una cena con il menù a tema che si lega alla pellicola cult proiettata successivamente sul grande schermo. Appuntamento del 13 ottobre con “Il marchese del Grillo” di Mario Monicelli (prenotazioni 055 7321035).