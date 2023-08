Fiera di Scandicci 2023, le date: al via il montaggio degli stand

- Pubblicità -

Le date della Fiera di Scandicci 2023 si avvicinano: è iniziato l’allestimento dei primi stand nei terreni intorno al municipio dove, a inizio ottobre, prenderanno posto centinaia di espositori, dall’abbigliamento al cibo. Come consueto saranno 9 giorni di festa su oltre 20mila metri quadrati di area espositiva, tra zone coperte e all’aperto. Una manifestazione a ingresso gratuito che l’anno scorso ha raggiunto i 350mila visitatori. Confermato il grande mercato del Fierone 2023, mentre su fronte delle giostre la novità di quest’anno è l’anticipo del luna park rispetto all’inizio della Fiera di Scandicci. Vediamo le anticipazioni sull’evento.

Quando inizia la Fiera di Scandicci 2023: date, orari e fierone

Come consueto anche la 157esima edizione della Fiera di Scandicci si svolgerà a inizio ottobre, ecco le date 2023: l’inaugurazione è fissata sabato 7 ottobre e gli stand rimarranno aperti fino a domenica 15, con orari prolungati durante i weekend (sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte, eccetto che l’ultimo giorno quando i padiglioni chiuderanno alle 22). Dal lunedì al venerdì invece gli orari andranno dalle 16 alle 24. Il Fierone 2023, con il grande mercato degli ambulanti che si svolgerà per le vie di Scandicci, è in programma per tutta la giornata di giovedì 12 ottobre, quando pure gli stand saranno aperti alle 10 a mezzanotte.

- Pubblicità -

Una Fiera di Scandicci senza luna park: giostre anticipate

Dopo le risse e i problemi di sicurezza registrati l’anno scorso, il Consiglio comunale di Scandicci a giugno ha deciso che il luna park autunnale non si svolgerà in contemporanea con la Fiera di Scandicci: le giostre quest’anno dovrebbero essere installate dal 16 settembre al 1° ottobre, si legge nella determina della graduatoria per gli spazi, pubblicata dal Comune. La decisione è stata presa per evitare la concomitanza di due eventi che richiamano una grande quantità di pubblico. L’altra novità riguarderà la collocazione delle giostre, perché il luna park prima della Fiera di Scandicci sarà più piccolo. Le attrazioni saranno allestite solo nell’area verde tra il palazzetto dello spot e il municipio, ma non occuperanno la strada come successo in passato.

- Pubblicità -

Gli espositori

Quella di Scandicci è la fiera campionaria a ingresso libero più grande della Toscana, con diverse aree espositive tematiche: arredamento casa; artigianato e shopping; cibo e gastronomia; street food e punti ristoro; mezzi agricoli e industriali. Tra le novità già annunciate i settori dedicati alla mobilità sostenibile, al benessere per ogni età e anche agli amici a quattro zampe. Nelle date della Fiera di Scandicci 2023 saranno in programma inoltre eventi e incontri, che verranno annunciati nelle prossime settimane e pubblicati sul sito ufficiale.