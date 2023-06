Firenze, a Villa Bardini torna la Città dei Lettori 2023

- Pubblicità -

Appuntamento fino a domenica 11 giugno 2023 a Villa Bardini, Firenze, con la sesta edizione de La città dei lettori, il festival che porta in città – e, con le sue edizioni satellite, in tutta la Toscana – oltre 100 gli ospiti tra scrittori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano.

Dalla scrittrice inglese Bernardine Evaristo, al vincitore del Premio Strega 2022 Mario Desiati, da Sally Bayley a Melissa P. che all’inizio degli anni duemilia fece scalpore con il suo “Cento colpi di spazzala” da Marco Malvaldi fino alla sociolinguista Vera Gheno e ancora Fabio Genovesi, Maria Cassi, la giornalista e autrice del bestseller “I figli che non voglio” Simonetta Sciandivasci, e molti altri ancora, per un totale di cento ospiti in cinque giorni di incontri, dibattiti, racconti e tanta, tanta letteratura.

- Pubblicità -

Città dei lettori a Firenze, programma e novità

Tra le novità dell’edizione 2023 de La città dei lettori la collaborazione con L’indice dei libri del mese grazie a cui sarà possibile l’incontro con l’autrice inglese Sheena Patel (10 giugno). Torna poi l’appuntamento con i cinque finalisti dello Strega 2023, che saranno ospiti a Firenze per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione (9 giugno). E poi gli omaggi: nei 400 anni dalla prima pubblicazione de “Il Saggiatore” La città dei lettori celebrerà Galileo Galilei con un’intera giornata dedicata alla scienza dal titolo “La luce nell’oscuro labirinto”, a cura della ricercatrice Lavinia Ferrone con protagonisti del calibro di Giorgio Vallortigara, Antonella Viola, Tommaso Maccacaro, Claudio M. Tartari, Massimo Bucciantini e la presentazione del progetto di film documentario Galileo (R)evolution, commissionato da Museo Galileo Galilei e prodotto da Berta Film e Kahuna Film (8 giugno).

Tra le novità de la Città dei lettori 2023, a Firenze, le sezioni tematiche a cura di autori ed esperti del settore: “Trilogia dell’Eros”, viaggio tra le forme e le parole del desiderio guidato dal giornalista Emanuele Coen (10 giugno) e “La vita degli altri”, incursione nel vissuto di scrittrici e scrittori accompagnati dall’autrice per ragazzi Lilith Moscon (11 giugno).Per i più mattinieri torna “Esperienza book”, appuntamenti per cercare il benessere tra le pagine di un libro guidati dalla coach Raffaella Martinelli e seguiti da prima colazione (10-11 giugno). Continuano poi i “Paesaggi letterari”, itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival insieme agli autori che li hanno raccontati oppure esplorazioni dei territori letterari di scrittori e scrittrici rimanendo comodamente seduti e viaggiando sul filo delle parole, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi (10-11 giugno). Spazio poi a ragazze e ragazzi con “Io Leggo!”, progetto in collaborazione con la libreria Farollo e Falpalà per coltivare nei lettori più giovani la passione per libri e storie (11 giugno).

- Pubblicità -

Le edizioni satellite de La città dei lettori, ecco dove

Dopo la cinque giorni fiorentina, la maratona estiva de La città dei lettori continuerà con due prime edizioni, a Poggibonsi (SI) dal 15 al 16 giugno, e a San Miniato (PI) dal 17 al 18 giugno; mentre per il terzo anno consecutivo si confermano Grosseto, dal 21 al 22 giugno, e Arezzo, dal 24 al 26 giugno. Montaione (FI) diventerà città dei lettori per la prima volta dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (PI), il 2 luglio, e a Montelupo Fiorentino (FI), dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (SI) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (FI) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (FI) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.