Firenze Rivista 2023: alle Murate torna il festival dei magazine indipendenti

Tre giorni, oltre 50 magazine, 20 case editrici e due piazze del complesso delle Murate occupate da stand ed eventi: dal 22 al 24 settembre si svolge Firenze RiVista 2023, il festival biennale delle riviste e dell’editoria indipendente. Il tema scelto per questa edizione è quello dei quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco) che saranno indagati nelle loro tante sfaccettature, in particolare per approfondire il rapporto tra umanità e natura, l’impronta che lasciamo sul mondo, le questioni dell’eredità e della convivenza.

Le protagoniste di Firenze RiVista

In piazza delle Murate e piazza Madonna delle Neve arriveranno gli stand di riviste e case editrici, tra realtà nazionali (Apri e Menelique solo per citarne alcune), periodici fiorentini (dal mensile Lungarno alla rivista L’indiscreto), oltre ai nuovi arrivi, come Biro, magazine per tutte le famiglie. Tante anche le case editrici presenti: effequ, Del Vecchio, NN, Tlon. Il festival vanta anche collaborazioni con con il Premio Italo Calvino, la Scuola Holden e La Città dei lettori. Accanto alle aree espositive oltre 70 eventi, incontri e workshop tutti a ingresso libero.

Ospiti e presentazioni

Tra i tanti ospiti di Firenze RiVista 2023 la sociolinguista Vera Gheno con un incontro sulla convivenza delle differenze (sabato ore 11), lo scrittore e filosofo Francesco D’Isa che parteciperà anche a un panel sull’intelligenza artificiale (domenica ore 17), la studiosa e saggista Daniela Brogi che prenderà parte a un incontro sulla fantascienza e il femminismo organizzato dalla storica rivista femminista Leggendaria (venerdì ore 17), lo scrittore Alberto Prunetti, in collaborazione con la casa editrice Le Plurali, in conversazione sui danni dell’amianto (sabato ore 18.30).

Nel lungo calendario di eventi anche la presentazione del libro Polaroid, la prima raccolta delle strisce a fumetti che da oltre un anno l’illustratore Lafabbricadibraccia firma per la rivista Lungarno (Edizioni Tabloid). Il disegnatore sarà protagonista, venerdì 22 settembre alle ore 18 nella Galleria del Caffè Letterario di un live sketching durante cui saranno realizzate vignette sul tema degli elementi naturali.

Il festival Firenze RiVista è aperto venerdì 22 dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e sabato 23 e domenica 24 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Programma completo sul sito ufficiale.