Firenze Rocks 2023: solo due date in programma. C’è la conferma

Come temuto dai fan quest'anno il festival sarà in "formato ridotto": due giornate al posto delle consuete quattro. La conferma da Live Nation, che insieme alle Nozze di Figaro organizza Firenze Rocks

- Pubblicità -

L’annuncio era nell’aria da settimane. Firenze Rocks 2023 sarà in “formato ridotto” con soltanto due date in programma alla Visarno Arena, rispetto alle 4 giornate delle scorse edizioni. Quindi i cancelli si apriranno sabato 17 giugno per chiudersi la sera dopo. La conferma del “taglio di date” è arrivata dalle colonne di Repubblica Firenze: il quotidiano ha intervistato Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, la società che organizza Firenze Rocks insieme alle Nozze di Figaro.

Un programma ridotto a 2 giornate

È stato proprio De Luca a confermare a Repubblica il cambiamento di programma per il 2023, assicurando però di stare lavorando già all’edizione del prossimo anno con grandi soprese in arrivo a Firenze Rocks, che saranno annunciate a stretto giro, dopo la chiusura del festival il 18 giugno.

- Pubblicità -

Da settimane i fan temevano un dimezzamento delle giornate di concerti, visto che a soli 3 mesi dal festival non era stato ancora svelato l’elenco dei principali artisti delle serate del giovedì e del venerdì. Un’ipotesi che serpeggiava anche tra gli addetti ai lavori, sebbene finora le Nozze di Figaro non avessero confermato il calendario in versione slim. “Fino a prova contraria le date restano quattro”, dicevano poche settimane fa dal team fiorentino. Ma adesso è arrivato il tanto temuto annuncio.

Il programma delle due date di Firenze Rocks 2023

Dunque il programma di Firenze Rocks 2023 sabato 17 giugno vedrà come headliner The Who, insieme all’orchestra del Maggio musicale fiorentino, preceduti da Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against The Machine. Secondo le indiscrezioni, proprio la band statunitense avrebbe dovuto esibirsi alla Visarno Arena, ma poi il tour mondiale è stato annullato per l’infortunio del cantante Zack de la Rocha, che si è fatto male a una gamba durante un concerto.

- Pubblicità -

Domenica 18 giugno la farà da padrone un sound più orientato verso il pop, con i Maroon 5. Nell’ultima giornata si esibiranno anche il giovane cantante americano d4vd (al secolo David Anthony Burke), fenomeno nato sul web, e la band inglese The Reytons. Si attende adesso l’annuncio degli ultimi nomi che riempiranno il calendario delle due date di Firenze Rocks 2023.