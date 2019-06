Correre fa bene, al fisico ma anche al buonumore. La corsa più allegra, divertente e colorata arriva a Firenze: la Fluo Run, corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri che si svolge di sera dopo il tramonto, tra colori, musica e allegria, animerà sabato 8 giugno il Parco delle Cascine e Le Pavoniere con vero e proprio festival.

Non solo una corsa

A tutti i partecipanti, compreso nella quota di iscrizione (13 euro), verrà consegnato un kit composto da una maglia fluo e gadget luminosi da indossare prima della partenza. “L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di benessere e divertimento” spiegano gli organizzatori.

Ma la giornata di festa e benessere per tutta la famiglia, per sportivi e principianti, inizierà dal pomeriggio, dal palco del Fluo Run Festival, i coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Functional training e Strong.

Fluo Run a Firenze: il programma alle Pavoniere

Il programma della manifestazione parte alle 15 con l’apertura dell’Area distribuzione kit e dell’Area make-up presso Le Pavoniere nel parco delle Cascine di Firenze. Alle 18:30 partono le attività fitness con 20 minuti di warm-up, rivolto al riscaldamento dei partecipanti(e dell’ambiente), seguono 30 minuti di training funzionale con esercizi a corpo libero atti a migliorare: forza, potenza, velocità coordinazione, agilità ed equilibrio.

Si prosegue con la zumba, della durata di 40/45 minuti, e conclude il palinsesto, un’attività più intensa, perfettamente sincronizzata con la musica, chiamata Strong.

Terminate le attività fitness il countdown porta allo start della Fluo Run. Poi al festa continua con la musica.

Tutte le informazioni e le curiosità della tappa fiorentina si trovano sul sito ufficiale di Fluo Run Festival. Qui invece la nostra guida agli eventi del weekend a Firenze tra il 7 e il 9 giugno.