Tutto pronto per la seconda edizione di Fyp – Follow Your Pet, la manifestazione dedicata agli amici a quatto zampe (e non solo), che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 in una nuova location: non più vicino al centro di Firenze ma nel verde del parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.

Protagonisti di questa edizione non solo cani, gatti, cavalli, rettili e rapaci ma anche api, furetti ed altri animali “non convenzionali”, come suricati, cincillà e pappagalli che sono un’assoluta novità rispetto all’edizione passata di Fyp. L’ingresso è libero.

Organizzata da Exposervice in collaborazione con Csen, Anfi, Ordine dei medici veterinari di Firenze e Prato, Confartigianato Firenze e con il patrocinio di Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Campi Bisenzio, la manifestazione rientra nel calendario di eventi “La meglio genìa” del Comune di Campi Bisenzio.

Questa edizione sarà davvero “una festa per gli amanti degli animali e della natura a ingresso gratuito, pensata per tutta la famiglia”, così la definisce Alessandro Sanesi, patron di Follow Your Pet.

Fyp 2019, gli appuntamenti a 4 zampe

A Follow Your Pet ci sarà tantissimo spazio per i nostri amici pelosi preferiti: i cani e i gatti. Per gli amanti dei gatti, nel corso della due-giorni verranno presentate razze feline da tutto il mondo, comprese quelle “nude” come lo Spynx e Peterbald. Ci sarà anche lo Khmer della Cambogia, arrivato da pochissimo in Italia.

Tra i cani, non mancheranno gli ospiti speciali a quattro zampe, con le loro storie: Sun esperto di pet therapy, Gandalf bloodhound “in pensione” che ha partecipato a numerose operazioni di ricerca e salvataggio, Brando, Pablo, Lizzy & Co gli “angeli del mare” della Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze autori questa estate di numerosi salvataggi sulle spiagge toscane, i “cani antiveleno”del Nucleo Investigativo Antiveleno delle Guardie Zoofile dell’ENPA addestrati nel riconoscimento di esche e bocconi avvelenati.

Medici veterinari forniranno pillole informative, tra le curiosità, uno show dog cooking per la preparazione dei pasti per i propri pet e i consigli degli esperti del settore su come far bello il proprio cane.

Follow your pet 2019, da Firenze a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

Nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio sarà possibile assistere a dimostrazioni di discipline sportive con educatori cinofili, di soccorso nautico e soccorso sportivo in acqua e far partecipare il proprio cane a moltissime prove aperte organizzate per Follow your pet 2019: approccio all’acqua, dog balance fit, canicross, agility, obedience, rally-O, nosework, e anche il disc dog che vede il ritorno del campione italiano Riccardo Vignali, tra i primi a portare in Italia questa disciplina.

E poi ancora si potrà mettere alla prova il proprio amico a quattro zampe nelle vesti di sheep dog al lavoro sul gregge, nella ricerca olfattiva, nei giochi cognitivi. Gli allievi del centro equestre La Valle Equitazione si esibiranno in una dimostrazione di volteggio equestre. La manifestazione ospiterà unagara di Agility Biathlon valevole per il circuito regionale CSEN e una gara di Rally O del circuito nazionale CSEN.

Non solo cani e gatti

L’Antica Falconeria Toscana sarà presente con esemplari di falchi, gufi, poiane. Esperti falconieri illustreranno le caratteristiche degli animali e le tecniche di caccia e di volo.

Protagonisti della manifestazione saranno anche I cavalli e I pony, i conigli, mentre gli amanti degli animali a sangue freddo potranno scoprire di più su serpenti e sauri. Ci sarà spazio anche per un incontro dedicato ai furetti domestici a cura dell’Associazione Furettomania che illustrerà come prendersene cura in maniera corretta. Insieme all’Associazione Culturale Vivascienza si potranno conoscere da vicino animali non convenzionali ormai diventati pet, come suricata, moffetta, ratto, cincillà, pappagallo, scoprendone abitudini e modalità di gestione come animali da compagnia. Si parlerà per la prima volta anche delle api e del loro ciclo biologico e sarà possibile osservare le arnie con l’Apicoltura Dolci Voli.

Area Kids di Follow your Pet a Villa Montalvo

La Valle Equitazione terrà attività didattiche di avvicinamento al mondo del cavallo. Incontri didattici interattivi di educazione cinofila del cane saranno curati da K9 Academy, che svolgerà anche prove di cinofilia dei piccolie baby agility.

E poi ancora ci saranno laboratori creativi targati Fyp 2019, giochi e laboratori a tema animali con materiali di riciclo, come costruire un giocattolo per il proprio cane, truccabimbi, una speciale caccia a tesoro a tema peta cura de La fabbrica dei sogni, il gioco per bambini dello yoga degli animalie un baby dog cookingper realizzare golosi bocconcini per gli amici pelosi.

Food, moda e fotografia

A Follow Your Pet andrà in scena un’expo amatoriale canina e uno show dog cooking in cui i più piccoli prepareranno biscottini per i quattro zampe utilizzando ingredienti normalmente presenti nella dispensa di casa.

Infine, sulla pagina facebook di Follow Your Pet è possibile partecipare al contest fotografico #Separatiallanascita postando un selfie con il proprio amico a quattro zampe. L’autore della foto più simpatica potrà farsi ritrarre durante la manifestazione dal fotografo Gianmarco Folcolini, autore della mostra “Tutto il padrone” e ricevere così in regalo il proprio ritratto di coppia.

All’interno della manifestazione è prevista un’area street food così da consentire al pubblico di organizzare al meglio la propria giornata all’interno del parco.

INFO e PROGRAMMA 2019 sul sito di Fyp – Follow your pet.