Giardino dell’Iris di Firenze: date e orari dell’apertura 2022

Con l’arrivo della primavera la città rifiorisce grazie ai tanti giardini che la colorano. Uno di questi è il Giardino dell’Iris di Firenze, che per questo 2022 sarà aperto per 25 giorni in orari ben precisi. Un luogo unico e speciale sotto Piazzale Michelangelo, che incanta chi lo visita, cittadini e non. La sua riapertura è prevista in concomitanza della fioritura, il momento migliore per visitarlo e per godere della sua bellezza. Ecco come nasce e quali attività si tengono al suo interno

Quando è aperto il giardino dell’Iris di Firenze e gli orari 2022

Nato nel 1954 come spazio per un Concorso Internazionale per le migliori varietà di Iris su forte richiesta di Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, il giardino dell’Iris è tutt’oggi un punto di riferimento per la grande varietà di specie al suo interno. Nel tempo si è arricchito di tanti tipi di piante, creando un ecosistema unico nel suo genere. La riapertura del giardino dell’Iris di Firenze è prevista per il 25 aprile, una data che sancisce l’inizio della fioritura, e proseguirà fino al 20 maggio 2022, a ingresso gratuito.

I visitatori possono partecipare a varie attività al suo interno, tra cui il corso di ibridazione che si tiene ogni anno durante il mese di maggio. In aggiunta ogni domenica alle ore 11:00 e alle 16:00 è possibile partecipare alle visite guidate negli spazi del giardino. I visitatori, divisi in gruppi di massimo 20 persone, saranno accompagnati dagli esperti della Società Italiana dell’Iris alla scoperta delle varietà presenti. Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona e il ricavato verrà utilizzato per la manutenzione dell’area verde.

Questi gli orari 2022 di apertura al pubblico del Giardino dell’Iris di Firenze: ogni giorno, dal 25 aprile al 20 maggio, dalle 10.00 alle 18.00. Inoltre, su richiesta, le scuole di ogni grado possono partecipare ad attività specifiche, permettendo così agli studenti di addentrarsi in questo mondo.

Il concorso per gli iris più belli

Il giardino copre due ettari e mezzo divisi attraverso vialetti selciati, piazzole e scalinate perimetrali in cui è ospitata la mostra permanente di Iris. L’esposizione viene organizzata ogni anno, attraverso anche un concorso che nel 2004 è arrivato fino a 150 specie partecipanti.

Per il 2022 questa speciale gara si terrà dal 9 al 14 maggio ed è possibile inviare la propria candidatura attraverso il bando presente sul sito web della Società Italiana dell’Iris. Inoltre, il giardino gode di una posizione privilegiata: la sua vicinanza al piazzale Michelangelo permette di avere una vista unica sull’intera città. Nello stesso periodo, a poca distanza, è prevista la fioritura del glicine, altra bellissima specie che si può trovare presso Villa Bardini.