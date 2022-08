Jova Beach Party 2022, guida agli orari (e ai mezzi) per Viareggio

Pubblicità

Dopo il successo del 2019 torna sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio il Jova Beach Party 2022, ecco una guida agli orari e ai mezzi per raggiungere l’evento più atteso dell’estate.

Jova Beach Party torna a Viareggio venerdì 2 e sabato 3 settembre 2022 e mentre la data del 3 settembre è sold out, con i biglietti completamente esauriti, c’è ancora la possibilità di trovare qualche posto per venerdì 2 settembre (con prezzi da 65 a 104,95 euro) sui circuiti Ticket One, Ticket Master e Ciao Tickets.

Jova Beach Party 2022 a Viareggio, gli orari dei concerti

Pubblicità

Ma a che ora comincia il concerto di Jovanotti? I Jova Beach Party inizieranno alle ore 15 e termineranno alle ore 23.30.

Tre i palchi su cui Lorenzo Jovanotti si alternerà sin dal primo pomeriggio: lo Sbam Stage dedicato ai DJ e alla club culture; il Kontiki Stage al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con artisti da ogni latitudine; il Main Stage, grande veliero che ospiterà, dalle ore 20:30 il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti. Tra gli orari da tenere a mente per accedere al Jova Beach Party 2022 di Viareggio c’è sicuramente quello delle ore 14, orario in cui si potrà accedere (salvo condizioni meteo avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce Verde).

Pubblicità

Per i ritardatari, al Palazzetto dello Sport Paolo Barsacchi, all’angolo tra via Menini e via Salvatori, a Viareggio, nei giorni dei concerti, saranno in funzione: eventuale vendita di biglietti, l’area accoglienza, il guardaroba, la cassa token esterna e il merchandising.

I mezzi per raggiungere il Jova Beach Party a Viareggio

Tra i mezzi per raggiungere il Jova Beach Party a Viareggio, compatibilmente con gli orari del concerto, il treno è sicuramente il migliore per andare e tornare. Venerdì 2 e sabato 3 settembre, per il ritorno, sono stati predisposti numerosi treni straordinari in direzione Firenze, La Spezia, Arezzo, Siena (da Empoli, con coincidenza) e il potenziamento delle linee in essere per l’andata (dettaglio orari su Bitconcerti).

Pubblicità

Chi non può fare a meno dell’auto, dovrà lasciarla in una delle 4 aree di parcheggio predisposte alle porte di Viareggio, da lì bus navette gratuite da/per i Jova Beach Party sin dalle prime ore del mattino. Si raccomanda di limitare il più possibile l’utilizzo dell’auto nel centro abitato.

Treno o auto, ma anche piedi, bici e nave, tutti i mezzi per il Jova Beach Party a Viareggio

Se invece si risiede o si è in villeggiatura a Viareggio e si può raggiungere a piedi il Jova Beach Party, ecco come fare per arrivare alla Spiaggia del Muraglione: per chi arriva da Torre del Lago (sud) percorrere il viale dei Tigli, per chi arriva dalla città (nord) percorrere il lungomare fino alla passerella pedonale Fausto Coppi, o in alternativa passare da piazza Pietro Nieri ed Enrico Paolini e attraversare il ponte di via Guglielmo Oberdan in direzione via Coppino.

Siete in moto, in scooter e volete raggiungere il Jova Beach Party? Tre parcheggi gratuiti, per voi, in Piazza San Benedetto del Tronto (Darsena), in via Giannessi (Darsena) e in via Petrarca (Stadio). Preferite la bici? Se venite da sud prendete la ciclabile di viale dei Tigli (obbligatori giubbottino catarifrangente e buone luci di segnalazione e illuminazione), da nord la ciclabile sul lungomare fino al ponte pedonale Fausto Coppi che collega la Darsena. Sarà possibile parcheggiare la bici esclusivamente negli appositi posteggi presso l’area dello stadio, con accesso da via Menini.

Ma c’è anche chi si sposta dalle isole alla terra ferma, e allora, per chi arriva dall’Isola d’Elba e vuole andare al Jova Beach Party, venerdì 2 e sabato 3 settembre, partirà alle 12 la nave straordinaria veloce Toremar, con approdo diretto nel porto di Viareggio e ritorno a Portoferraio alle 03.45: biglietto 35 euro a/r (compreso pranzo) sul sito www.toremar.it, presso la biglietteria Toremar di Portoferraio e tramite call-center Toremar al 800 304035. Alla biglietteria Toremar di Portoferraio, solo per chi viene in nave dall’Isola d’Elba, sono in vendita anche i biglietti per entrambi di JOVA BEACH PARTY.

Per chi vuole viaggiare comodo infine c’è anche un bus che conduce a poche centinaia di metri dal luogo dell’evento.