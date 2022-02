Libri, torna La città dei lettori: date, luoghi e novità dell’edizione 2022

Torna anche quest’anno La città dei lettori, il festival dedicato al libro e alla letteratura. L’edizione 2022 della rassegna si preannuncia ancora più ricca e diffusa rispetto allo scorso anno: vedrà 12 comuni coinvolti e le attività saranno distribuite su un calendario di 27 giorni. Tra le novità in programma per l’edizione 2022 de La città dei lettori ci sono la presenza di ospiti internazionali, un doppio appuntamento con i finalisti del Premio Strega, la nascita del Premio La città dei lettori e approfondimenti a personalità letterarie e artistiche del ‘900.

I numeri de La città dei lettori 2021

“Leggere cambia tutto” è il motto che accompagna questo progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Nell’edizione 2021, nel rispetto delle norme e delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, La città dei lettori ha coinvolto oltre 9700 spettatori con 109 incontri in 9 diverse location tra Firenze, Pisa, Grosseto e Arezzo.

Dove e quando si svolge La città dei lettori 2022

Per l’edizione 2022, da giugno a ottobre il festival La città dei lettori toccherà 6 province toscane per portare il proprio messaggio a un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana.

Tutte le tappe de La città dei lettori 2022

Il calendario si aprirà con la quinta edizione della kermesse fiorentina, dal 9 al 12 giugno, per continuare poi per il secondo anno consecutivo a Grosseto, dal 22 al 23 giugno, e ad Arezzo, dal 25 al 26 giugno. Prima tappa a Lucca dal 7 all’8 luglio, mentre in continuità con l’anno passato il festival tornerà a Villamagna – Volterra (PI) dal 9 al 10 luglio. Altra prima edizione a Monteriggioni (SI), dal 15 al 16 luglio, mentre in autunno sono riconfermati gli appuntamenti a Calenzano (FI), dal 1 al 3 settembre, a Bagno a Ripoli (FI), dal 9 al 10 settembre, a Campi Bisenzio (FI), dal 15 al 16 settembre, a Montelupo fiorentino (FI), dal 23 al 24 settembre, e a Pontassieve (FI), dall’8 al 9 ottobre. Conclusione con un’ulteriore prima edizione a Impruneta (FI), dal 28 a l 29 ottobre.