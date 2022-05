Lucca Summer Festival 2022: ecco le date e dove acquistare i biglietti

Torna uno degli eventi più attesi dell’estate toscana, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19. Quella del 2022 sarà la 23esima edizione del Lucca Summer Festival, che presenterà un programma ricco di grandi nomi spaziando tra i vari generi della musica italiana e non. Scopriamo quali artisti saliranno sul palco di Piazza Napoleone per questa nuova edizione del Lucca Summer Festival 2022 e dove acquistare i biglietti.

Lucca Summer Festival 2022: gli artisti in concerto

È un anno speciale per il Lucca Summer Festival che compie 25 anni e li festeggia con ben 12 eventi di musica che vedranno sul palco artisti nazionali e internazionali, oltre a 3 concerti nell’area di fianco alle Mura di Lucca, inaugurata con il concerto dei Rolling Stones nel 2017.

Il festival si aprirà sabato 25 giugno con Nick Mason. Lo storico batterista dei Pink Floyd si esibirà con il suo nuovo progetto Saucerful of Secrets. Domenica 26 giugno sarà invece la volta di Paolo Conte. Il cantautore italiano, parte fondamentale della cultura musicale del nostro Paese, si esibirà per la prima volta sul palco del Lucca Sumer Festival.

Venerdì 1 luglio ci sarà il ritorno di Caparezza che riempirà la platea del Lucca Summer Festival 2022 dopo l’enorme successo nel 2018. L’artista salirà sul palco di Piazza Napoleone presentando il suo nuovo album “Exuvia”, uscito nel 2022. Il calendario prosegue con due grandi nomi del British rock che si esibiranno il 6 luglio, Liam Gallagher e Kasabian. Il primo è uno dei personaggi più controversi della musica rock e presenterà il nuovo disco “C’Mon You Know” in uscita il 27 maggio 2022. Inoltre presenterà “Down By The River Thames” il disco dal vivo registrato su una chiatta in navigazione sulle rive del Tamigi. I Kasabian, band inglese dal sapore indie, riprenderanno le grandi hits della loro produzione musicale, che li ha visti vendere più di 5 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il programma del Lucca Summer Festival prosegue con il concerto dei Twenty One Pilots previsto per l’8 luglio. La band statunitense, che ha raggiunto il primo posto in classifica con il nuovo album Scaled and Icy, lascerà poi il palco a John Legend che si esibirà sabato 9 luglio nell’unica data italiana del suo tour.

Domenica 10 luglio la storia del cantautorato italiano arriva sul palco con il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, insieme per il loro nuovo tour che ripercorrerà i grandi successi dei due artisti. Giovedì 14 luglio sarà il turno di Robert Plant, il frontman dei Led Zeppelin che si esibirà insieme alla star del country Alison Krauss, preceduti dalla performance di Carmen Consoli. In calendario al Lucca Summer Festival 2022 anche il concerto dei Litfiba, composti da Piero Pelù e Ghigo Renzulli. I due artisti concluderanno la loro carriera musicale con “L’Ultimo Girone” tour che passerà da Piazza Napoleone venerdì 15 luglio.

Sabato 16 tocca a Marracash che porterà sul palco alcuni dei suoi più grandi successi dagli album “Persona” e “Noi, Loro, Gli Altri” uscito nel 2021. Domenica 17 luglio è il turno di Ben Harper e la sua storica band, gli Innocent Criminals. Ad aprire il concerto del cantante californiano sarà Christone “Kingfish” Ingram, uno dei maggiori rappresentanti della chitarra blues americana.

Una grande novità uscita negli scorsi giorni è la presenza di Zucchero che si esibirà mercoledì 20 luglio. Il cantautore salirà sul palco di fianco alle Mura di Lucca a seconda location scelta per il Lucca Summer Festival, dove tra gli altri si sono esibiti Roger Waters e Elton John.

Attesissimo il concerto di Blanco previsto per giovedì 21 luglio che si terrà sempre alle Mura di Lucca. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il tutto esaurito delle date primaverili l’artista andrà ad arricchire il calendario del Lucca Summer Festival 2022

A concludere il festival toscano ben 4 grandi nomi che attraversano il panorama musicale italiano e globale. Domenica 24 luglio Piazza Napoleone ospiterà Brunori Sas che, in occasione del suo tour, porterà sul palco il nuovo album “Cheap!”. Il 31 luglio, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna, il Lucca Summer Festival 2022 vedrà esibirsi Justin Bieber. Quella di Lucca è una delle pochissime date europee parte del Justice World Tour. Infine, ad aprire il concerto della popstar statunitense ci saranno due punte di diamante della musica italiana di nuova generazione, Rkomi e Mara Sattei, entrambi freschi di nuove produzioni musicali.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il Lucca Summer Festival sono di vario tipo, dal posto in platea dove si può stare seduti o in piedi, al palchetto statua gold, una piccola area rialzata costruita per godersi al meglio i concerti del Lucca Summer Festival 2022. In aggiunta si possono acquistare biglietti per assicurarsi il posto in piedi, la tribuna numerata e infine la Vip Lucca Summer Festival Experience che comprende un servizio open bar, un aftershow e molto altro.

I biglietti sono acquistabili nei vari punti ticketone oppure online sul sito del Lucca Summer Festival 2022. Inoltre, nei giorni del concerto ci sarà un punto vendita in Piazza del Giglio che fungerà anche da punto accrediti per ospiti e stampa.

Il calendario dei concerti