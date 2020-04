Living Room, il salotto della Manifattura Tabacchi di Firenze

La “fase 2” della Manifattura Tabacchi di Firenze: un nuovo salotto virtuale dedicato alla cultura e all’arte contemporanea che prende il nome da un progetto già esistente, Living Room. Da lunedì 27 aprile il palinsesto digitale Manifattura Tabacchi Home Edition si arricchisce per 6 settimane di interventi artistici, film, libri, poesie, podcast, interviste e video performance. Tutto gratuito su social e web.

In attesa di tornare a discutere e a confrontarsi dal vivo con creativi, curatori, artisti ed esperti, Living Room sposta temporaneamente il suo programma di talk e incontri sulla rete e si propone come piattaforma di analisi e riflessione sulla realtà. Previste 6 rubriche interdisciplinari che esplorano altrettanti temi: spazio, natura, tempo, corpo, identità, comunità. L’arte avrà un ruolo centrale, ma c’è anche altro: cinema e documentari, libri e poesie, editoria e architettura, scienza e moda. Ad arricchire l’offerta la collaborazione di partner d’eccezione.

L’offerta del living room della Manifattura Tabacchi di Firenze

ENTREVUE è uno spazio di dialogo, che coinvolge sei voci autorevoli nell’ambito dell’arte, dell’architettura, della moda e della sostenibilità. Ciascuno di loro affronta uno dei temi della programmazione in base alla propria esperienza e competenza, offrendo momenti di formazione e approfondimento.

Sei artisti (Laura Besançon, Alessio De Girolamo, Dori Deng, Sabrina Melis, Alessandro Cicoria, David Hartono) si domandano: “cosa succederebbe se il mondo un giorno si svegliasse in un luogo diverso da quello abituale”. Il loro spazio di espressione sarà If I woke up one day, un “metaluogo” di fantasia, nel quale il tempo, lo spazio, le relazioni umane, la natura hanno mutato forma e il virtuale è diventato reale.

Le meditazioni sull’arte prendono forma sonora grazie alla rubrica LIEVITI, una serie podcast in sei episodi a cura di Radio Papesse, l’archivio dedicato alla documentazione e all’approfondimento sulle arti visive. In questo lento viaggio di ritorno verso il mondo che conoscevamo, il tempo della vita si confonde con il tempo dell’attesa e, intanto, si fa il pane come se non ci fosse domani, tornando alle origini: farina, acqua e lievito, sempre che si trovi. E allora “Lieviti” fa innescare al pubblico dei nuovi “panificatori domestici” la lievitazione di pensieri e domande sui temi dell’oggi.

Il Festival dei Popoli, in collaborazione con CG Entertainment, ha deciso poi di mettere a disposizione la sua ‘camera con vista’ nella grande casa virtuale costruita insieme agli amici di Manifattura Tabacchi, una POPOLI STREAMING ROOM in cui sarà accessibile una selezione di documentari tratti dall’archivio del Festival dei Popoli.

E ancora il collettivo di artisti performativi Fumofonico ha creato DOCUMENTO: una rubrica fatta di video performance virtuali inedite, dove i versi di Amelia Rosselli, tra le più̀ importanti poetesse del Novecento europeo, acquistano nuova voce attraverso le letture dei membri del collettivo e di altri esponenti della scena poetica orale e performativa italiana con l’apporto sonoro di una squadra di musicisti d’eccezione.

Si parla infine di libri d’artista, quali opere d’arte sotto forma di volumi, nella rubrica LIBRARTI a cura di Centro Di, la casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri di storia dell’arte, architettura, arti decorative, tra cui cataloghi di mostre, monografie, atti di convegno, cataloghi di musei, riviste specialistiche.

Come entrare nel salotto virtuale

Le rubriche di Living Room saranno lanciate attraverso appuntamenti giornalieri sui canali social Facebook e Instagram della Manifattura Tabacchi di Firenze e tutte le uscite verranno raccolte sul sito ufficiale.